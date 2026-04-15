நீட்டிக்கப்படும் கவுதம் கம்பீர் பதவி காலம்? அடுத்த முறையும் அவரே பயிற்சியாளர்?

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக குறுகிய காலத்தில் மாபெரும் சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார், இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான கௌதம் கம்பீர். 2024ம் ஆண்டு பயிற்சியாளராக தனது பயணத்தை தொடங்கிய அவர், பொறுப்பேற்ற ஒரே ஆண்டிற்குள் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை மற்றும் இருபது ஓவர் உலக கோப்பை என இரண்டு பிரம்மாண்டமான கோப்பைகளை இந்திய அணிக்கு வென்று தந்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த நிலையில், 2027ம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரை மட்டுமே நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இவரது பதவிக்காலம், தற்போது 2028ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் வரை நீட்டிக்கப்படலாம் என்ற தகவல் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கம்பீரின் தற்போதைய ஒப்பந்தம் என்ன?
கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர் பொறுப்பேற்றார். அதன்படி, 2027ம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவிருக்கும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் அவர் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார். சமீபத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற 2026 இருபது ஓவர் உலக கோப்பை தொடரிலும் இந்திய அணி மிக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாதனை படைத்துள்ளது. அமெரிக்கா, நமீபியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகளை வீழ்த்தி, அடுத்த சுற்றான சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்திய அணி தகுதி பெற்றது. அதன் பிறகு அரை இறுதியில் இங்கிலாந்தையும், இறுதியில் நியூசிலாந்து அணியையும் வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒலிம்பிக்ஸ் தங்கம் - கம்பீரின் பெருங்கனவு!
சுமார் 128 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிரிக்கெட் விளையாட்டு, 2028ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் அதிகாரப்பூர்வமாக இடம்பெறவுள்ளது. இந்த சரித்திர புகழ் வாய்ந்த நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே கம்பீரின் தற்போதைய மிகப்பெரிய ஆசையாகும். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், "ஒலிம்பிக்ஸ் போன்ற மாபெரும் சர்வதேச போட்டிகளில் நமது தாய்நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது என்பது மிக சிலருக்கே கிடைக்கும் அரியதொரு வாய்ப்பாகும். அந்த வரலாற்றுப் பயணத்தில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தால், அதை நான் முழுமனதோடு ஏற்றுக்கொள்வேன்" எனத்தனது விருப்பத்தை வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஒலிம்பிக்ஸ் தங்க பதக்க வேட்டை
ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகளில் தங்க பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்பது எந்தவொரு பயிற்சியாளருக்கும் இருக்கும் ஆகப்பெரிய லட்சியமாகும். ஒலிம்பிக்ஸ் வரலாற்றில் இந்தியா பல்வேறு பதக்கங்களை வென்றிருந்தாலும், கிரிக்கெட்டில் தங்கம் வெல்வது என்பது முற்றிலும் புதிய சரித்திரமாக அமையும். தற்போதைய நிலையில், இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் உலகின் முதல் நிலை அணியாக இந்தியா திகழ்கிறது. எனவே, 2028 ஒலிம்பிக்ஸில் இந்திய அணிக்கு பயிற்சியளித்து, நாட்டிற்கு தங்கப் பதக்கத்தை வென்று கொடுப்பதே கம்பீரின் முதன்மைக் கனவாக மாறியுள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் முடிவு என்ன?
கௌதம் கம்பீர் ஒலிம்பிக்ஸ் வரை பயிற்சியாளராக தொடருவாரா என்பதற்கான இறுதி முடிவு, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கைகளில்தான் உள்ளது. வரவிருக்கும் 2027 ஒருநாள் உலக கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி மிக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோப்பையை வெல்லும் பட்சத்தில், எவ்விதத் தயக்கமுமின்றி கம்பீரின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் தயாராகவே இருக்கும் என நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேவேளையில், ஒரு முக்கிய பிரச்சினையும் நிலவுகிறது. ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் போன்ற வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இந்திய அணி அபாரமாக செயல்பட்டாலும், ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அணியின் செயல்பாடு சற்று தொய்வாகவே காணப்படுகிறது. இது கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சவாலையும் கம்பீர் முறியடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.
மாற்று பயிற்சியாளர்கள் யார்?
ஒருவேளை கம்பீர் பதவியிலிருந்து விலகினால், அந்த இடத்திற்கு முன்னாள் வீரர் வி.வி.எஸ். லட்சுமணன் பொருத்தமானவராக இருப்பார் என கருதப்பட்டது. ஆனால், அவர் அந்த பொறுப்பை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தற்போதைய சூழலில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க இந்திய கிரிக்கெட் வாரியமும் விரும்பவில்லை. எனவே, வேறு வலுவான மாற்று நபர்கள் இல்லாத காரணத்தால், திட்டமிட்டபடி கம்பீரே அந்தப் பதவியில் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என்றே தெரிகிறது. மேலும், எதிர்காலத்தில் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளராக முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி வர வேண்டும் என்ற ஆசையையும் கம்பீர் அண்மையில் வெளிப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. எது எப்படி இருந்தாலும், கௌதம் கம்பீரின் தற்போதைய முழு கவனமும் 2027 50 ஓவர் உலகக் கோப்பையை வென்று, இந்தியாவிற்கு மீண்டும் ஒரு மகுடத்தை சூட்டுவதில் தான் உள்ளது. அவரது ஒலிம்பிக்ஸ் கனவு நனவாகுமா என்பதற்கான பதிலை எதிர்காலமே தீர்மானிக்கும்!
