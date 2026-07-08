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இங்கிலாந்துக்கு எதிரான படுதோல்வி.. கம்பீர் செய்த 2 மிகப்பெரிய தவறுகள்!

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. இதற்கு பயிற்சியாளர் கம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறே காரணம் என கூறப்படுகிறது. அது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:58 AM IST
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான படுதோல்வி.. கம்பீர் செய்த 2 மிகப்பெரிய தவறுகள்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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