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7 கோல் அடித்து மிரட்டல்... 5வது கோப்பைக்கு ரெடியாகும் ஜெர்மன் - அய்யோ பாவம் குராசோ!

Germany vs Curaçao : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் குரூப் E பிரிவில் நடந்த போட்டியில், ஜெர்மனி அணி 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்று அதன் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இப்போட்டியின் முழு ஹைலைட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 15, 2026, 01:39 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:39 AM IST
7 கோல் அடித்து மிரட்டல்... 5வது கோப்பைக்கு ரெடியாகும் ஜெர்மன் - அய்யோ பாவம் குராசோ!
Image Credit: Image Credit : Germany vs Curaçao | Image Source : X, Instagram/FIFA World Cup 2026

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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7 கோல் அடித்து மிரட்டல்... 5வது கோப்பைக்கு ரெடியாகும் ஜெர்மன் - அய்யோ பாவம் குராசோ!
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