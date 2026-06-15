/7 கோல் அடித்து மிரட்டல்... 5வது கோப்பைக்கு ரெடியாகும் ஜெர்மன் - அய்யோ பாவம் குராசோ!

Germany vs Curaçao, FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இப்போதுதான் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஜூலை 20ஆம் தேதிவரை இத்தொடர் விளையாட இருக்கிறது.
மொத்தம் 48 அணிகள், அழை 12 பிரிவுகளாக தலா 4 அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது வரை முதல் 5 பிரிவுகளில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகள் மட்டுமே விளையாடி உள்ளன. ஜூன் 28ஆம் தேதிவரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
அந்த வகையில், குரூப் E பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள 4 முறை உலகக் கோப்பை சாம்பியன் அணியான ஜெர்மனி, கத்துக்குட்டியான குராசோ அணியுடன் மோதியது. குராசோ அணி முதல்முறையாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுகிறது. தீவு நாடான குராசோவில் மொத்தமாக 1 லட்சத்து 58 ஆயிரம் பேர் மட்டும் வசித்து வரும் நிலையில், இந்த போட்டியின் மீது எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இப்போட்டி இந்திய நேரப்படி ஞாயிறு (ஜூன் 15) இரவு 10.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இப்போட்டி டெக்சாஸ் ஹவுஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. ஜெர்மனி அணிதான் வெற்றி பெறும் என அனைவரும் கணித்திருந்தாலும் எவ்வளவு கோல் வித்தியாசத்தில் ஜெர்மனி வெற்றி பெறும் என்பதே கேள்வியாக இருந்தது. ஜெர்மனி அணி பலமான அணியாக உள்ளதே அதற்கான காரணம். அதை, ஜெர்மனி அணியும் நிரூபித்தது.
போட்டி தொடங்கி 7வது நிமிடத்தில் ஜெர்மனி மிட் பீல்டர் ஃபெலிக்ஸ் ந்மேச்சா கோல் அடித்து மிரட்டினார். தொடர்ந்து, 21வது நிமிடத்தில் குராசோ அணி வீரர் பதில் கோல் அடிக்க உலகத்திற்கே பேரதிர்ச்சி. ஜெர்மனிக்கு எதிராக குராசோ அணி 21வது நிமிடத்தில் கோல் அடிக்கும் என யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. தொடர்ந்து, 38வது நிமிடம் வரை 1-1 என்ற கணக்கில்தான் ஸ்கோர் சென்று கொண்டிருந்தது.
38வது நிமிடத்தில் மற்றொரு மிட் பீல்டர் நிக்கோ ஷ்லோட்டர்பெக் கோல் அடிக்க, முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரத்தில் பெனால்டியும் கிடைக்க, அதை ஜெர்மனி ஸ்ட்ரைக்கர் கை ஹாவர்ட்ஸ் கோல் அடித்தார். இதனால், முதல் பாதியில் ஜெர்மனி 3-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அடுத்து, இரண்டாம் பாதியில் ஜெர்மனி முழு ஆதிக்கத்தை மேற்கொண்டது.
இரண்டாம் பாதி தொடங்கியதும் 47வது நிமிடத்தில் ஜமால் முசியாலா, அடுத்து 68வது நிமிடத்தில் நதானியேல் பிரவுன் கோல், 77வது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக உள்ளே வந்த டெனிஸ் உண்டவ் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்தனர். 88வது நிமிடத்தில் கை ஹாவர்ட்ஸ் அவரது 2வது கோலை அடித்தார்.
இதனால், ஆட்ட நேரம் முடிவில் ஜெர்மனி 7-1 என்ற கணக்கில் குராசோ அணியை வீழ்த்தியது. முதல் கோலை அடித்த பின்னர், குராசோ அணி அப்படியே அடங்கிவிட்டது. பெரியளவுக்கு கோல் அடிக்க குராசோ அணி வீரர்களால் முடியவில்லை. பந்து 65% ஜெர்மனி அணியிடமே இருந்தது.
ஜெர்மனி அணி 26 ஷாட்களை அடிக்க, குராசோ அணி 6 ஷாட்களை மட்டுமே அடித்திருந்தது. இலக்கு மீதான ஷாட்கள் என்றால் ஜெர்மனி 11 ஷாட்களை அடித்தது. ஆனால், குராசோ அணி 2 ஷாட்களையே அடித்தது. அந்தளவிற்கு ஜெர்மனி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
ஜெர்மனி அணிக்கு அடுத்து ஜூலை 21ஆம் தேதி ஐவரி கோஸ்ட் அணியுடனும், ஜூலை 26ஆம் தேதி ஈக்குவடோர் அணியுடனும் போட்டி இருக்கிறது. குராசோ அணிக்கு ஜூலை 21ஆம் தேதி ஈக்குவடோர் அணியுடனும், ஜூலை 26ஆம் தேதி ஐவரி கோஸ்ட் அணியுடனும் போட்டி இருக்கிறது.