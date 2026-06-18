/கடைசி நிமிட த்ரில்லர்: பனாமாவை வீழ்த்தி கானா அணி உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றி!

Ghana vs Panama Match : உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா என்றாலே ரசிகர்களுக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது கடைசி நிமிடங்களில் ஏற்படும் அதிரடி திருப்பங்களும், கணிக்க முடியாத ட்விஸ்ட்களும்தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான, நெஞ்சை உலுக்கும் த்ரில்லர் சம்பவம்தான் நேற்று நடைபெற்ற கானா மற்றும் பனாமா அணிகளுக்கு இடையேயான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் அரங்கேறியுள்ளது. ஆட்டத்தின் இறுதி நொடி வரை போராடிய இரு அணிகளில், கடைசி நிமிடத்தில் கானா அணி அடித்த அந்த ஒரு மின்னல் வேக கோல், மொத்த ஆட்டத்தின் போக்கையும் மாற்றி பனாமா ரசிகர்களைக் கண்ணீரில் ஆழ்த்தியது. மைதானத்தையே உலுக்கிய அந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை இந்தத் தொகுப்பில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
போட்டி தொடங்கிய முதல் நிமிடத்திலிருந்தே இரு அணிகளும் தங்களது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்த கடுமையாக மோதிக்கொண்டன. பனாமா அணிக்கு ஆதரவாக மைதானத்தில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள், தங்களது கொடிகளை அசைத்தும், கோஷங்களை எழுப்பியும் வேற லெவலில் சப்போர்ட் செய்து மைதானத்தையே அதிரவைத்துக் கொண்டிருந்தனர். ரசிகர்களின் இந்த பேராதரவு பனாமா வீரர்களுக்குப் கூடுதல் எனர்ஜியைக் கொடுத்தது. அவர்கள் கானா அணியின் தடுப்பாட்டத்தை உடைக்கத் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தினர்.
இருப்பினும், கானா அணியும் சளைக்காமல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பிலும் கடுமையான சவால்கள், பாஸ்கள் என ஆட்டம் ஆரம்பத்திலேயே அனல் பறக்கத் தொடங்கியது. இரு அணிகளின் நடுகள வீரர்களும் பந்தைத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப் போராடியதால், முதல் பாதியில் ஆட்டம் சமபலத்துடன் நகர்ந்தது.
ஆட்டம் விறுவிறுப்பாகச் சென்று கொண்டிருந்த வேளையில், கானா அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் மற்றும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அந்த அணியின் தூணாக விளங்கும் மெயின் கோல்கீப்பர் லாரன்ஸ் அட்டி ஜிகி (Lawrence Ati-Zigi), முதல் பாதியின் போதே பனாமா வீரர்களின் கடுமையான கோல் முயற்சியைத் தடுக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக அடிபட்டு காயமடைந்தார். வலியால் துடித்த அவர், மேற்கொண்டு விளையாட முடியாமல் மைதானத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழ்நிலை உருவானது.
அவர் மட்டும் ஆரம்பத்தில் அந்த சூப்பரான டைவிங் சேவ்களை செய்யாமல் இருந்திருந்தால், ஆட்டம் எப்போதோ கானா அணியின் கையை விட்டுப் போயிருக்கும். அந்த அளவுக்கு பனாமாவின் ஆரம்பக்கட்ட கோல் முயற்சிகளை அவர் ஒற்றை ஆளாகத் தடுத்து நிறுத்தினார். அவரது காயம் கானா ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியது.
அடிபட்ட மெயின் கோல்கீப்பர் லாரன்ஸ் அட்டி ஜிகிக்கு மாற்றாக, பெஞ்சில் இருந்த பெஞ்சமின் அசாரே (Benjamin Asare) இரண்டாவது பாதியில் (Second Half) களம் இறக்கப்பட்டார். சர்வதேசப் போட்டிகளின் அனுபவம் குறைவாக இருந்தாலும், மெயின் கோல்கீப்பர் இல்லாத குறையை அவர் தனது சாதுரியமான ஆட்டத்தால் சூப்பராகச் சரி செய்தார். பனாமா அணி அடுத்தடுத்து அடித்த ஆபத்தான பந்துகளை மிக நேர்த்தியாகத் தடுத்து நிறுத்தி கானா அணியைக் காப்பாற்றினார்.
அதுமட்டுமின்றி, கானா அணியின் நட்சத்திர நடுகள வீரரான தாமஸ் பார்ட்டி இந்த ஆட்டத்தில் விளையாடாதது அந்த அணிக்கு ஏற்கனவே ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது. அணியின் முக்கிய தூண்கள் இல்லாத நிலையிலும், கானா வீரர்கள் சற்றும் மனம்தளராமல், மிகச் சிறந்த ஒருங்கிணைப்புடன் தங்களது விடாமுயற்சியை மைதானத்தில் வெளிப்படுத்தினர்.
முதல் பாதி மற்றும் இரண்டாவது பாதியின் பெரும்பகுதி முடிந்தும் இரு அணிகளாலும் கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. ஆட்டம் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் நீடித்தது. நடுவர் வழங்கிய கூடுதல் நேரமும் நெருங்கிக் கொண்டிருக்க, மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்களும், திரையில் பார்த்துக் கொண்டிருந்த உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து பிரியர்களும் 'இனிமேல் இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா டிராதான் (Draw) ஆகப்போகுது' என்று மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
ஆனால், அப்போதுதான் அந்த 90-வது நிமிடத்தில் ஒரு மாயாஜாலம் நிகழ்ந்தது! கானா அணியின் நட்சத்திர வீரர் பிராண்டன் தாமஸ்-அசான்டே (Brandon Thomas-Asante), எதிரணியின் டிஃபெண்டர்களை ஏமாற்றி பந்தை மின்னல் வேகத்தில் கடத்திக்கொண்டு பாய்ந்தார். பனாமா அணியின் எல்லைக்குள் புகுந்த அவர், பந்தை மிகத் துல்லியமாக சக வீரரான கேலேப் யிரென்கிக்கு (Caleb Yirenkyi) பாஸ் செய்தார்.
வாய்ப்பை சரியாகப் பயன்படுத்திய கேலேப் யிரென்கி, பனாமா கோல்கீப்பருக்கு எந்தவொரு வாய்ப்பும் தராமல், பந்தை மின்னல் வேகத்தில் கோல் போஸ்ட்டுக்குள் அடித்து நொறுக்கினார்! மைதானமே அதிர்ந்து போகும் அளவிற்கு கானா ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் குதித்தனர். அந்த ஒரு நிமிடத்தில் கானா அணி 1-0 என்ற கணக்கில் ஒரு த்ரில்லிங் வெற்றியைத் தட்டிப்பறித்தது.
இந்த அசாத்தியமான த்ரில் வெற்றியின் மூலம் கானா அணி மிக முக்கியமான 3 புள்ளிகளைப் பெற்று, மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உலகக் கோப்பையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இப்போதைக்கு கானாவின் அடுத்த இலக்கு மற்றும் மிகப்பெரிய டார்கெட், வரும் ஜூன் 23ல் நடக்கப்போகும் பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மேட்ச் ஆகும். நேற்றைய வெற்றி தந்த எனர்ஜியோடு கானா இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகிறது.
மறுபுறம், கடைசி நிமிடத்தில் வெற்றியைப் பறிகொடுத்த பனாமா அணி பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. அவர்கள் அடுத்த சுற்றில் உலகக் கோப்பையின் மற்றொரு அரக்கனான குரோஷியா அணியைச் சமாளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அடுத்த போட்டி பனாமாவுக்கு வாழ்வா சாவா போராட்டமாக அமையப்போகிறது.
நேற்று நடந்த இந்த பரபரப்பான போட்டியில், கானா அணியின் அந்த கடைசி நிமிட வரலாற்று கோலை நீங்க பார்த்தீங்களா? நீங்க நேற்று எந்த அணிக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க? கானாவின் இந்த அதிரடி வெற்றி குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்பதை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க!
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