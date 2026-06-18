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கடைசி நிமிட த்ரில்லர்: பனாமாவை வீழ்த்தி கானா அணி உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றி!

Ghana vs Panama Match : உலகக்கோப்பை கால்பந்து  போட்டியில் பனாமா அணியை வீழ்த்தி கானா அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:13 AM IST
கடைசி நிமிட த்ரில்லர்: பனாமாவை வீழ்த்தி கானா அணி உலகக் கோப்பையில் வரலாற்று வெற்றி!
Image Credit: Ghana vs Panama match

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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