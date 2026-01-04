டி20 உலக கோப்பையில் விக்கெட் கீப்பராக களமிறங்கும் மேக்ஸ்வெல்?

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள டி20 உலக கோப்பைக்கான ஆஸ்திரேலியா அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த 2026 டி20 உலக கோப்பையின் போது க்ளென் மேக்ஸ்வெல் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படலாம் என்று ஆஸ்திரேலிய தலைமை தேர்வாளர் ஜார்ஜ் பெய்லி தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச அளவில் மேக்ஸ்வெல் ஒருபோதும் விக்கெட் கீப்பராக விளையாடவில்லை என்றாலும், இந்த பேச்சு பலரை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா தங்கள் டி20 உலக கோப்பை அணியில் ஜோஷ் இங்க்லிஸை மட்டுமே விக்கெட் கீப்பராக பெயரிட்டுள்ளது. ஸ்பின்னர்கள் மற்றும் ஆல்ரவுண்டர்களுக்கு அதிக இடம் கொடுத்ததால், பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் இல்லாத நிலை ஆஸ்திரேலியா ரசிகர்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மிட்செல் மார்ஷ் கேப்டன்
ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷுக்கு போதுமான பந்துவீச்சு விருப்பங்களை வழங்க இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது ஆஸ்திரேலியா அணி. ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியா இலங்கை மற்றும் இந்தியாவில் விளையாடவுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா விளையாடும் முதல் நான்கு போட்டிகள் இலங்கையில் நடைபெறும், பின்னர் சூப்பர் 8 கட்டத்தில் மும்பை, சென்னை மற்றும் டெல்லியில் விளையாடுவார்கள். 2022 டி20 உலக கோப்பையின் போது இங்க்லிஸ் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராக இருந்தார், ஆனால் இறுதியில் கேமரூன் கிரீனால் மாற்றப்பட்டார், மேக்ஸ்வெல் பேக்கப் விருப்பமாக வைக்கப்பட்டார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பு வேட் கோவிட் டெஸ்டில் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு, மேக்ஸ்வெல் பயிற்சியின் போது விக்கெட் கீப்பிங்கில் கூடுதல் மணி நேரம் செலவிட்டார்.
தேர்வாளர் பெய்லியின் கருத்து
"மேக்ஸ்வெல் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வதை பார்த்திருக்கிறேன். அவர் இயல்பானவர்; இளமையில் அவர் இதை செய்துள்ளார். உலக கோப்பைகளில் ஒரு வீரர் குறைவாக இருக்கும் நிலையில் நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம். நீங்கள் எப்போதும் எதையாவது விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும் போல் உணர்கிறீர்கள். ஒரு வீரர் ஒரு போட்டிக்கு மட்டும் தவறக்கூடிய தினசரி காயங்கள் அல்லது அதிக தீவிரமான காயம் எனில், அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும், யாரையாவது சுமக்க முடியுமா?" என்று தேர்வாளர் பெய்லி தெரிவித்துள்ளார்.
மேக்ஸ்வெல்லின் விக்கெட் கீப்பிங் பின்னணி
மேக்ஸ்வெல் தனது சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் விக்கெட் கீப்பிங் செய்ததில்லை. ஆனால் இளமை காலத்தில் விக்கெட் கீப்பராக இருந்துள்ளார். 2009ல் ஹாங்காங் சூப்பர் சிக்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக ஒருமுறை விக்கெட் கீப்பராக விளையாடியுள்ளார். இங்க்லிஸுக்கு நீண்ட கால காயம் ஏற்பட்டு மாற்ற வேண்டும் எனில், அலெக்ஸ் கேரி மற்றும் ஜோஷ் பிலிப் ஆகியோர் விருப்பங்களாக உள்ளனர். ஆனால் சிறிய காயங்கள் அல்லது ஒரு போட்டி மட்டும் தவறவிட நேரிட்டால், மேக்ஸ்வெல் பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் விருப்பமாக செயல்படலாம் என்பது தேர்வாளர்களின் எண்ணமாக தெரிகிறது. ஆஸ்திரேலியா பிப்ரவரி 11 அன்று அயர்லாந்துக்கு எதிராக தங்கள் முதல் போட்டியில் விளையாட உள்ளனர். குரூப் பில் முதலிடத்தில் முடித்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறினால், ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து புறப்பட்டு இந்தியாவில் விளையாடுவார்கள்.
ஆஸ்திரேலிய டி20 கிரிக்கெட் அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கோனொலி, பாட் கம்மின்ஸ், டிம் டேவிட், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), மேத்யூ குஹ்னேமன், க்ளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஆடம் ஜாம்பா.
