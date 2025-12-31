CSK, MI-க்கு ஒரே நேரத்தில் வந்த குட் நியூஸ்... 2026இல் பலமான மோதல் வெயிட்டிங்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடர் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், தற்போது ஒரே நேரத்தில் மும்பை அணி மற்றும் சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:41 PM IST

SA20 2025-26: கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இது பெரும் திருவிழா காலம் எனலாம். ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஷஸ் தொடங்கி இந்தியாவில் விஜய் ஹசாரே கோப்பை வரை தினந்தோறும் கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்த்துக்கொண்டே இருக்கும் வாய்ப்பு இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் ரசிகர்களுக்கு வசமாகி உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் டி20 தொடர்களும் நடைபெற்று வருகின்றன.

SA20 2025-26: உற்றுநோக்கும் ஐபிஎல் ரசிகர்கள் 

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறும் ILT20 தொடரும், தென்னாப்பிரிக்காவின் SA20 தொடரும் ரசிகர்கள் இடையே அதிக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. வரும் மார்ச், ஏப்ரல், மே மாதங்களில் நடைபெற உள்ள ஐபிஎல் தொடருக்கு முன் அனைத்து ரசிகர்களும் இந்த தொடர்களை உற்றுநோக்குவார்கள். தங்களுக்கு பிடித்த ஐபிஎல் அணிகளில் விளையாடும் வீரர்கள் பார்மில் இருக்கிறார்களா?, இல்லையா?, எந்தளவிற்கு சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள்? என்பதையும் உற்றுநோக்குவார்கள்.

அந்த வகையில், கடந்த டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் தென்னாப்பிரிக்காவில் தொடங்கியிருக்கும் SA20 நான்காவது சீசன், ஐபிஎல் தொடரின் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு நல்ல செய்தியை அளித்திருக்கிறது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

SA20 2025-26: ஜனவரி 25 இறுதிப்போட்டி

SA20 தொடரில் மொத்தம் 6 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற 5 அணிகளுடன் தலா இரண்டு முறை மோதும். குரூப் சுற்றில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்த பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேறும். அதில் குவாலிபயர் 1, எலிமினேட்டர், குவாலிபயர் 2 போட்டிகள் மூலம் இறுதிப்போட்டிக்கு 2 அணிகள் தேர்வாகும். வரும் ஜனவரி 25ஆம் தேதி இத்தொடர் நிறைவுபெறும்.

SA20 2025-26: 223 ரன்கள் இலக்கு

அந்த வகையில், இன்றைய போட்டியில் கேசவ் மகாராஜ் தலைமையிலான பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணியும், ரஷித் கான் தலைமையிலான MI கேப் டவுன் அணியும் இன்று மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 222 ரன்களை குவித்துள்ளது. விஹான் லூபே 60, ஷெர்ப்பேன் ரூதர்போர்ட் 47*, ஷாய் ஹோப் 45, பிரெவிஸ் 36* ரன்கள் என சிறப்பாக விளையாடினார்கள். தற்போது MI கேப் டவுண் பேட்டிங் செய்து வருகிறது. இதில் என்ன மும்பைக்கும், சிஎஸ்கே அணிக்கும் நல்ல செய்தி என்பதை நீங்களே யூகித்திருப்பீர்கள்.

SA20 2025-26: ரூதர்போர்ட் சிக்ஸர் மழை 

ரூதர்போர்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருந்து மும்பை அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மும்பை அணியின் மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியில் அவர் 15 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு 47 ரன்களை குவித்துள்ளார். அதுவும் டுவைன் பிரிட்டோரியஸ் வீசிய ஓவரில் வரிசையாக 4 சிக்ஸரை பறக்கவிட்டு அதிரடி காட்டினார்.

SA20 2025-26: பிரெவிஸ் மிரட்டலடி

அதேபோல் பிரெவிஸை சிஎஸ்கே அணி தக்கவைத்தது. இவர் 13 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி அடித்தார். இவரும் மிடில் ஆர்டர் வீரர் ஆவார். ரூதர்போர்ட் - பிரெவிஸ் ஆகியோர் 6வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்து 27 பந்துகளில் 86 ரன்களை சேர்த்து மிரட்டியிருக்கிறது.

SA20 2025-26: பார்முக்கு திரும்பிய முக்கிய வீரர்கள்

மிடில் ஆர்டரிலும், பின்வரிசையிலும் இவர்கள் இருவருமே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிக்காட்டியது மும்பை, ஆர்சிபிக்கு நல்ல செய்தியாகவே இருக்கும். இதற்கு முந்தைய 2 போட்டிகளில் பிரெவிஸ் 6, 12  என சொற்ப ரன்களை மட்டுமே அடித்திருந்தார். ரூதர்போர்ட் கடந்த போட்டியில் 19 பந்துகளில் 25 ரன்களை சேர்த்தார். தற்போது இவர்கள் பார்முக்கு திரும்புவது சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை அணிக்கு சிறப்பானதாகும். இவர்கள் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் விளையாடுவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க |  157 ரன்களை அதிரடியாக அடித்த CSK வீரர்... இதனால் பிளேயிங் லெவனில் எந்த வீரருக்கு ஆப்பு?

மேலும் படிக்க |  பவுலிங்கில் செஞ்சூரி அடித்த சிஎஸ்கே இளம் வீரர்! எதிரணிக்கு கொண்டாட்டம்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

