/CSK பிளேயிங் 11ல் இந்த மாற்றத்தை செய்தால்... மெகா வெற்றி உறுதி

GT vs CSK, Playing XI Prediction : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இன்று அகமதாபாத் நகரில் மோத இருக்கின்றன. சிஎஸ்கேவின் கடைசி லீக் மற்றும் கடைசி நம்பிக்கையாக பார்க்கப்படும் இந்த போட்டியில், பிளேயிங் லெவன் மாற்றங்கள் என்னென்ன தேவை என்பதை இங்கு விரிவாக அலசலாம்.
Chennai Super Kings Playing XI Prediction : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதன் கடைசி லீக் ஆட்டத்தை இன்று (மே 21) விளையாட இருக்கிறது. தோல்விகளால் துவண்டுபோயிருக்கும் சிஎஸ்கே மற்றும் அதன் ரசிகர்களுக்கு இப்போட்டிதான் கடைசி நம்பிக்கை.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றிபெற்றிருக்கும் சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் போவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக அரிதாகிவிட்டது. இருப்பினும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எப்போதும் நம்பிக்கையை கைவிடாது.
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் போக இன்னும் நூல் அளவுக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது, அதை நூலின் பிடி சிஎஸ்கேவுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்பது மே 24ஆம் தேதிதான் தெரியும். ஆனால், இன்றைய போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை பெரிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினால் மட்டுமே சிஎஸ்கேவுக்கு அந்த கடைசி வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட மூன்று அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளன. அந்த கடைசி இடத்திற்குதான் 5 அணிகளும் முட்டிமோதி வருகின்றன. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்குதான் தற்சமயம் பிளே ஆப் போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
அதேநேரத்தில், ராஜஸ்தான் அதன் கடைசி போட்டியில் தோற்றால் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், கொல்கத்தா ஆகிய அணிகள் தோற்றால் சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் அணிகளுக்கு பிளே ஆப் வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே, நெட் ரன்ரேட் பெரியளவில் இந்த முறை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
|தேதி
|போட்டி
|இடம்
|மே 21 (இன்று)
|GT vs CSK
|அகமதாபாத்
|மே 22
|SRH vs RCB
|ஹைதராபாத்
|மே 23
|LSG vs PBKS
|லக்னோ
|மே 24 (மாலை)
|MI vs RR
|மும்பை
|மே 24 (இரவு)
|KKR vs DC
|கொல்கத்தா
சிஎஸ்கே உள்பட அனைத்து அணிகளும் 13 போட்டிகளை விளையாடிவிட்டன. இன்று குஜராத் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை, சிஎஸ்கே எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
கடந்தாண்டும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தை சிஎஸ்கே இங்குதான் விளையாடியது. அந்த போட்டியில் தொடரில் இருந்து வெளியேறினாலும், சிஎஸ்கே 83 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியது. கடந்த சீசனிலும் குஜராத் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது.
இன்றும் சிஎஸ்கே அணி இதே மாதிரி ஒரு பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. சிஎஸ்கே அணிக்கு இந்த முறை வீரர்களின் காயம் ஒரு பெரிய பிரச்னையாக இருந்தது. இதனால், சரியான காம்பினேஷனை சிஎஸ்கே அணியால் தொடர்ச்சியாக அமைக்க முடியவில்லை. அப்படியிருக்க, சிஎஸ்கே இன்றும் சரியான காம்பினேஷனை அமைத்தால் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் அந்த வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும்.
அதற்கு கடந்த போட்டியில் இருந்து ஒரு சில மாற்றத்தை மட்டும் சிஎஸ்கே செய்ய வேண்டும். இன்றைய போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் - உர்வில் பட்டேல் ஜோடி ஓபனர்களாக களமிறங்க வேண்டும். இது பவர்பிளேவில் அதிக ரன்களை குவிக்க உதவும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நம்பர் 3இல் களமிறங்கி சற்று ரிலாக்ஸாக விளையாடலாம். அவரது பார்ம் திரும்ப கிடைக்க அவர் மீது அழுத்தம் குறைய வேண்டும்.
அடுத்து கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் பிரெவிஸ், சர்பராஸ் கான், சிவம் தூபே ஆகியோர்தான் மிடில் ஆர்டரில் இடம்பெற வேண்டும். பிரசாந்த் வீருக்கு பந்துவீச வாய்ப்பு வழங்கப்போவதில்லை என்றால் அந்த இடத்தில் சர்பராஸ் கான் விளையாடுவதில் தவறே இல்லை. நம்பர் 8 பேட்டராக அகேல் ஹொசைனை சேர்க்கலாம். ஸ்பின்னராக நூர் அகமது இருப்பார்.
வேகப்பந்துவீச்சில் அன்சுல் கம்போஜ், முகேஷ் சௌத்ரி உடன் குர்ஜப்னீத் சிங்கை மீண்டும் களமிறக்க வேண்டும். ஸ்பென்சர் ஜான்சன் பவர்பிளேவில் சிறப்பாக பந்துவீசினாலும் அவருக்கு இன்னும் ரிதம் பிடிபடவில்லை. குஜராத் மைதானத்தில் குர்ஜப்னீத் சிங்கின் ஸ்லோயர் பந்துகள் பெரும் தாக்கத்தை செலுத்தும். எனவே, பிரெவிஸ் - அகேல் ஹொசைன் - நூர் அகமது என்ற மூன்று வெளிநாட்டவர்கள் போதுமானது.
இன்று தோனி உடற்தகுதிபெற்றிருந்தால் அவர் மிடில் ஆர்டரில் சர்பராஸ் கான் அல்லது தூபேவுக்கு பதில் களமிறக்கப்படலாம். இருப்பினும் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. அவர் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற போட்டியிலேயே களமிறங்காத நிலையில், இன்று களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்பு 99% இல்லை.
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), உர்வில் பட்டேல், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கார்த்திக் சர்மா, டெவால்ட் பிரெவிஸ், சர்பராஸ் கான், சிவம் தூபே, அகேல் ஹொசைன், அன்சுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, குர்ஜப்னீத் சிங். இம்பாக்ட் வீரர்: முகேஷ் சௌத்ரி.