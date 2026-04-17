கில்லுக்கு தொடர் வெற்றி.. கொல்கத்தாவை வீழ்த்திய குஜராத்! டாப் 4ல் GT!

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் டைடன்ஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் ஜிடி அணி 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 17, 2026, 11:55 PM IST
  • 2026 ஐபிஎல் தொடரின் 25வது போட்டி அகமதாபாத்தில் நடைபெற்றது
  • இப்போட்டியில் கொல்கத்தா அணியை குஜராத் அணி வீழ்த்தி தனது மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது
  • இதனால் கேகேஆர் அணி தோல்வியில் இருந்து மீளமுடியாமல் ஒரு மோசமான தொடரை தொடர்ந்து வருகிறது

2026 ஐபிஎல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீழ்த்தியது. ஜிடி கேப்டன் சுப்மன் கில் அதிரடியாக விளையாடி 50 பந்துகளில் 86 ரன்கள் சேர்த்தார். 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 25 வது போட்டி ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் மோதின. 

கொல்கத்தா அணி முதல் பேட்டிங் 

டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணியின் கேப்டன் ரஹானே பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். அதன்படி அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களாக டிம் சைபர்ட் மற்றும் ரஹானே களமிறங்கினர். ரஹானே அவர் எதிகொண்ட முதல் பந்தே ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார். அதன்பின் வந்த ரகுவன்ஷியும் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஓரளவு ரன் சேர்த்து வந்த டிம் சைபர்ட்டும் ஆட்டமிழந்து பெவிலியனுக்கு நடையை கட்டினார். அவர் 14 பந்துகளில் 19 ரன்கள் அடித்திருந்தார். இதையடுத்து வந்த கேமரூன் கிரீன் மற்றும் ரோவ்மன் போவல் ஆகியோரின் கூட்டணி களத்தில் சிறிது நேரம் நிலைத்தது. இவர்கள் சிறப்பாக விளையாடி கொண்டிருந்த நிலையில், போவல் அகோக் சர்மா பந்தில் முகமது சிராஜிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவர் 20 பந்துகளில் 27 ரன்கள் குவித்தார். 

கொல்கத்தா அணியை காப்பாற்றிய கேமரூன் கிரீன் 

இதையடுத்து அன்குல் ராய் 9, ரிங்கு சிங் 1, ரமன்தீப் சிங் 17, சுனில் நரைன் 0, கார்த்திக் தியாகி 6 என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். மறுபக்கம் நிலைத்து நின்ற கேமரூன் கிரீன் அதிரடியாக விளையாடி 79 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் காரணமாக கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 180 ரன்கள் எடுத்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக ககிசோ ரபாடா 3, முகமது சிராஜ் மற்றும் அசோக் சர்மா தலா 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றினர். மேலும், ரஷித் கான் மற்றும் பிரஷித் கிருஷ்ணா தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். 

கில் அதிரடி ஆட்டம் 

இதையடுத்து குஜராத் அணி 181 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கி விளையாடியது. தொடக்க வீரர்களான சாய் சுதர்சன் மற்றும் சுப்மன் கில் ஆகியோர் தொடக்கம் முதலே அதிரடி காட்டினர். 5 ஓவர்களிலேயே 57 ரன்களை குவித்தனர். இந்த சூழலில், சாய் சுதர்சன் 22 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இதையடுத்து ஜோஸ் பட்லர் களத்திற்கு வந்தார். அவரும் கொஞ்சம் அதிரடி காட்ட ஜிடியின் ஸ்கோர் மளமளவென ஏறியது. இந்த சூழலில், வருண் சக்கரவர்த்தி ஓவரில் பட்லர் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவர் 15 பந்துகளில் 25 ரன்களை எடுத்திருந்தார். 

குஜராத் அணி வெற்றி - கொல்கத்தா தொடர் தோல்வி 

பின்னர் வாஷிங்டன் சுந்தர், 13, க்ளென் பிலிப்ஸ் 19 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். ஒருமுணையில் நின்று கொண்டிருந்த் கில் தொடர்ந்து ரன்களை சேர்த்து அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர் அவரும் 86 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 5 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று தனது 3வது வெற்றியை உறுதி செய்தது. இதனால் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தனது 5வது தோல்வியை பெற்று மோசமான ஆட்டத்தை தொடர்கிறது. 

டாப் 4ல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் 

குஜராத் டைட்டன்ஸ் இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. இதன் மூலம் 2026 ஐபிஎல்லில் தனது இருப்பை உறுதி செய்து வருகிறது ஜிடி அணி. அந்த அணி இதுவரை 5ல் 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று 6 புள்ளிகளுடன் உள்ளது. அந்த அணியின் நெட் ரன் ரெட் +0.018 ஆக உள்ளது. 

மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடர் தோல்வியால் 10 வது இடத்திலேயே இருந்து வருகிறது. இதுவரை ஒரு வெற்றியை கூட பெறாமல் மிகவும் ஒரு மோசமான தொடரை கையாண்டு வருகிறது கேகேஆர் அணி. 

