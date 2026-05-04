மாஸ் காட்டிய ஹோல்டர்.. பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்திய குஜராத்! டாப் 4 இடத்திற்கு மல்லுகட்டும் கில் படை

மே 03 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐபிஎல் தொடரின் 46வது போட்டி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் பண்ற குஜராத் அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
பஞ்சாப் அணி முதல் பேட்டிங்
அதன்படி பஞ்சாப் அணி பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீரராக ப்ரியான்ஸ் ஆரியா மற்றும் பிரப் சிம்ரன் சிங் ஆகியோர் களமிறங்கினர். குஜராத் அணிக்கு எதிராக ரன்களை குவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் கள்ம் இறங்கிய பஞ்சாப் அணிக்கு தொடக்கமே ஏமாற்றமாக அமைந்தது. ப்ரியான்ஸ் ஆரியா 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் வந்த கூப்பர் காணொலி டக் அவுட் ஆகி பெவிலியன் திரும்பினார். இதனால் பஞ்சாப் அணி 2 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்களை இழந்து தடுமாறியது.
குஜராத் அணிக்கு 164 ரன்கள் இலக்கு
இதையடுத்து களம் வந்த நேகல் வதேரா டக் அவுட் ஆகி வெளியேறினார். பின்னர் பிரப் சிம்ரன் சிங் 15, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 19 என அடுத்தடுத்து ஆட்டம் இழக்க சூரியன்ஸ் மற்றும் மார்க்கஸ் ஸ்டோனிஸ் ஆகியோர் சிறிது நேரம் களத்தில் நின்று அணிக்கு ரன்களை சேர்த்தனர். இந்த நிலையில் சூரியான்ஸ் 57 ரன்கள் அடித்து ஆட்டமிழந்தார். ஸ்டோனிஷ் 40 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 163 ரன்கள் எடுத்தது. குஜராத் அணி சார்பில் ஹோல்டர் 4 விக்கெடுகள் எடுத்து அசத்தினார்.
சாய் சுதர்சன் அரைசதம்
அதனைத் தொடர்ந்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 164 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது. கேப்டன் சுப்மன் கில் 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். சாய் சுதர்சன் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் அணிக்கு ரன்களை சேர்த்து நிலையில், பவர் பிளே முடிவில் குஜராத் அணி 58 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தது. ஜோஸ் பட்லர் 26 ரன்கள் எடுத்து வெளியேற சுதர்சன் அரை சதம் கடந்து 57 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
குஜராத் அணி அபார வெற்றி
இறுதியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் அதிரடியாக விளையாடி தனது அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தார். குஜராத் அணி 19.5 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 167 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றியை பெற்றது.
2026 ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியல்
பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் குஜராத் அணி புள்ளி பட்டியலில் தனது ஐந்தாவது இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. அந்த அணிக்கு இன்னும் நான்கு போட்டிகள் மீதமுள்ள நிலையில், அதில் குறைந்தது 2 அல்லது 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் பிளே சுற்றுக்கு தகுதி பெற முடியும். மறுபக்கம் பஞ்சாப் அணி முதல் இடத்திலயே உள்ளது. அந்த அணி இதுவரை 9 போட்டியில் விளையாடி 6ல் வெற்றி பெற்று 13 புள்ளிகளுடன் உள்ளது.
இரு அணிகளின் அடுத்த போட்டிகள்
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி ஜெய்ப்பூரில் நடைபெறுகிறது.
அதேபோல் பஞ்சாப் கிங் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி ஹைதராபாத்தின் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
