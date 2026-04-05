GT vs RR: 154.2 கிமீ வேகத்தில் பந்துவீச்சு! யார் இந்த அசோக் சர்மா? முழு விவரம்!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் தற்போது பல சுவாரஸ்யமான திருப்பங்களுடன் களைகட்டி வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு புதிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை அடையாளம் காட்டும் ஒரு மாபெரும் களமாக ஐபிஎல் திகழ்கிறது. ஜம்மு காஷ்மீரின் உம்ரான் மாலிக், டெல்லியின் மயங்க் யாதவ் ஆகியோரின் வரிசையில், இந்த 2026 ஐபிஎல் சீசன் இந்தியாவிற்கு ஒரு புதிய ஸ்பீட் ஸ்டாரை பரிசளித்துள்ளது. அவர் தான் நடப்பு சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் 23 வயதான இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அசோக் சர்மா. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் 154.2 கிமீ வேகத்தில் பந்துவீசி, இந்த சீசனின் அதிவேக பந்தை வீசிய வீரர் என்ற இமாலய சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
அதிவேக பந்துவீச்சின் அதிரடி நிமிடங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 4ம் தேதி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஆட்டத்தின் 16வது ஓவரை வீச குஜராத் கேப்டன் சுப்மன் கில், இளம் வீரரான அசோக் சர்மாவை அழைத்தார். அந்த ஓவரில் ராஜஸ்தான் அணியின் அதிரடி வீரர் டோனோவன் ஃபெரீரா ஒரு பந்தை மிக வேகமாக ஸ்ட்ரெய்ட் டிரைவ் அடித்தார். அதனை தடுக்க முயன்ற அசோக் சர்மாவின் விரலில் பலத்த அடி விழுந்தது. உடனடியாக மைதானத்திற்கு வந்த மருத்துவ குழுவினர் அவருக்கு ஐஸ் பேக் வைத்து சிகிச்சை அளித்தனர்.
காயமடைந்ததால் அவர் ஓவரில் இருந்து விலகுவார் என அனைவரும் நினைத்த நிலையில், அவர் தனது அசுர வேகத்தை வெளிப்படுத்தினார். அந்த ஓவரின் 4-வது பந்தை 150.7 கிமீ வேகத்தில் வீசி மிரட்டினார். அதை தொடர்ந்து ஓவரின் கடைசி பந்தை துருவ் ஜூரலுக்கு எதிராக வீசினார். அது ஒரு துல்லியமான யார்க்கர் பந்தாக அமைந்தது; ஸ்பீடோமீட்டரில் அந்த பந்தின் வேகம் 154.2 கிமீ என பதிவானதை கண்டு மைதானத்தில் இருந்த ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் மிரண்டு போனார்கள். இதற்கு முன்பாக டெல்லி அணியின் அன்ரிச் நார்ட்ஜே 150.9 கிமீ வேகத்தில் வீசியதே இந்த சீசனின் அதிவேக பந்தாக இருந்தது. அந்த சாதனையை அசோக் சர்மா சுக்குநூறாக்கினார்.
யார் இந்த அசோக் சர்மா?
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த 23 வயதான அசோக் சர்மா, அடிப்படையில் ஒரு எளிய விவசாய குடும்ப பின்னணியை கொண்டவர். வலதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவர், தொடர்ந்து 145 கிமீ வேகத்திற்கு மேல் பந்துவீசும் அபார திறமை கொண்டவர். அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 மெகா ஏலத்தில் பல அணிகள் இவரை எடுக்க போட்டிபோட்ட நிலையில், இறுதியாக 90 லட்சம் ரூபாய்க்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இவரை வாங்கியது. மார்ச் 31ம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஐபிஎல் தொடரில் அவர் அறிமுகமானார். தான் வீசிய முதல் பந்தையே 149.7 கிமீ வேகத்தில் வீசி அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த அவர், தென்னாப்பிரிக்க வீரர் மார்கோ ஜான்சனை அவுட் செய்து தனது முதல் ஐபிஎல் விக்கெட்டையும் பதிவு செய்தார்.
வறுமை, ஏமாற்றம்
இன்று ஐபிஎல் தொடரின் உச்ச நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கும் அசோக் சர்மாவின் கடந்த காலம் அவ்வளவு எளிமையானதாக இருக்கவில்லை. கடந்த 2021ம் ஆண்டு தனது கிரிக்கெட் கனவை முற்றிலுமாக கைவிடும் முடிவுக்கு அவர் வந்திருந்தார். ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியில் இருந்து, 23 வயதுக்குட்பட்டோர் அணிக்கு தேர்வாக அவர் கடுமையாக போராடினார். ஆனால் தொடர்ந்து இரண்டு சீசன்களாக அவருக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. இதனால் விரக்தியடைந்த அவர், இனி கிரிக்கெட் நமக்கு சரிபட்டு வராது என நினைத்து, பி.ஏ பட்டம் படித்துவிட்டு ஒரு அரசு வேலைக்கு செல்லலாம் என முடிவெடுத்தார். மேலும், தனது குடும்பத்தின் விவசாய பணிகளுக்கும் உதவியாக இருக்க தொடங்கினார்.
திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய சையத் முஷ்டாக் அலி தொடர்
எனினும், அவரது உள்ளத்தில் இருந்த கிரிக்கெட் வேட்கை அணையவில்லை. 2024ம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வலைப்பயிற்சி பந்துவீச்சாளராக இணைந்தார். அவரது திறமையை பார்த்த ராஜஸ்தான் அணி, ஐபிஎல் 2025 தொடருக்காக அவரை ஒப்பந்தம் செய்தது. ஆனால் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட வாய்ப்பளிக்காமல் அவரை பெஞ்சிலேயே உட்கார வைத்து, சீசன் முடிவில் அணியில் இருந்தும் விடுவித்தது. இந்த ஏமாற்றமே அவரை உசுப்பேற்றியது. 2025-26 உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சீசனில் ராஜஸ்தான் அணிக்காக களமிறங்கிய அவர், சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் விஸ்வரூபம் எடுத்தார். அந்த தொடரில் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 20 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, தொடரின் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய முன்னணி பந்துவீச்சாளர் என்ற மாபெரும் சாதனையை படைத்தார். இதுவே ஐபிஎல் அணிகளின் பார்வையை அவர் பக்கம் திருப்பியது.
டேல் ஸ்டெய்ன் பாராட்டும் எதிர்காலமும்
அசோக் சர்மாவின் பந்துவீச்சு ஆக்ஷன் மிக நேர்த்தியாகவும், வேகத்திற்கு ஏற்றவாறும் இருப்பதாக தென்னாப்பிரிக்காவின் வேகப்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் டேல் ஸ்டெய்ன் மனதார பாராட்டியுள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேக பந்துவீசிய இந்தியர்களின் பட்டியலில் உம்ரான் மாலிக் (157 கிமீ), மயங்க் யாதவ் (156.7 கிமீ) ஆகியோருக்கு அடுத்தபடியாக அசோக் சர்மா (154.2 கிமீ) தற்போது மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். வறுமை மற்றும் தொடர் தோல்விகளால் கிரிக்கெட்டை விட்டே விலக நினைத்த ஒரு சாதாரண கிராமத்து இளைஞன், இன்று உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் லீக்கில் அதிவேக பந்தை வீசி சாதனை படைத்திருப்பது, கடின உழைப்புக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும்!
