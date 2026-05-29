/ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி ஃபைனலுக்குள் நுழைந்தது குஜராத்; இறுதிப்போட்டியில் ஆர்சிபியுடன் மோதல்!

ஐபிஎல் 2026 குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி 3-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, வரும் ஜூன் 1 அன்று அகமதாபாத்தில் நடக்கும் இறுதி போட்டியில் ஆர்சிபி அணியை எதிர்கொள்கிறது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான குவாலிபையர் 2 ஆட்டத்தில், குஜராத் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருக்கிறது.
நியூ சண்டிகர் மைதானத்தில் நடந்த இப்போட்டியில் முதலில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 214 ரன்கள் என்ற இமாலய ரன்னை அடித்தது. ராஜஸ்தான் அணியின் இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆரம்பம் முதலே குஜராத் பந்து வீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் 47 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 96 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.
அவருக்கு பின் வந்த கேப்டன் ரியான் பராக் 11 ரன்களிலும், துருவ் ஜூரல் 7 ரன்களிலும் அவுட்டாகி ஏமாற்றம் அளித்தனர். எனினும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் பொறுப்புடன் விளையாடிய ரவீந்திர ஜடேஜா 45 ரன்களும், கடைசி நேரத்தில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த டோனோவன் ஃபெரீரா வெறும் 11 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்கள், 2 பவுண்டரிகளுடன் 38 ரன்களும் விளாசி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். குஜராத் அணி தரப்பில் காகிசோ ரபாடா மற்றும் ஜேசன் ஹோல்டர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 215 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்குடன் களம் இறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, ஆரம்பத்திலிருந்தே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடக்க வீரர்களான சாய் சுதர்சன் மற்றும் கேப்டன் சுப்மன் கில் ஜோடி ராஜஸ்தான் பந்து வீச்சை எளிதாக எதிர்கொண்டது. சாய் சுதர்சன் 32 பந்துகளில் 58 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
மறுபுறம் கேப்டன் பொறுப்புடன் விளையாடிய சுப்மன் கில், பவுண்டரிகளையும் சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு சதம் கடந்தார். அவர் 53 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 104 ரன்கள் குவித்து அவுட்டானார். அடுத்து வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் 16 ரன்களில் வெளியேறினாலும், ஜோஸ் பட்லர் (9 ரன்கள்) மற்றும் ராகுல் திவேதியா (17 ரன்கள்) ஜோடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது.
முடிவில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 18.4 ஓவர்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 219 ரன்கள் எடுத்து, 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் அந்த அணி ஐபிஎல்லின் இறுதி போட்டிக்கு மூன்றாவது முறையாக முன்னேறி இருக்கிறது.
குவாலிபையர் 1ல் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக தோல்வி அடைந்த குஜராத் குவாலிஃபையர் 2-வில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது. இதனால் மீண்டும் ஆர்சிபி அணியை குஜராத் அணி எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் அணிக்கும் எதிரான 2026 ஐபிஎல் தொடரின் இறுதி போட்டி ஜூன் 1 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி குஜராத் அணியின் சொந்த மைதானமான நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இரு அணிகளுமே தலா ஒருமுறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. அதேசமயம் ஆர்சிபி அணி கடந்த ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற நிலையில், இம்முறையும் வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் அந்த அணியின் ரசிகர்கள் உள்ளனர். அதனால் இப்போட்டியில் சுவாரஸ்யத்திற்கு குறைவிருக்காது.