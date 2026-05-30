/குஜராத் கப் அடிக்க அதிக வாய்ப்பு... ஆர்சிபிக்கு ஆப்பு ரெடியா...? ஐபிஎல் பைனல் A to Z இதோ

IPL 2026 Final RCB vs GT : ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதும் ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியின் ஆடுகளம், வானிலை, பிளேயிங் 11 கணிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL 2026 Final RCB vs GT Full Details : பலரும் எதிர்பார்த்த ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டி நாளை (மே 31) நடைபெற இருக்கிறது. நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, 2022ஆம் ஆண்டு சாம்பியனான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை சந்திக்கிறது. யாருக்கு 2வது முறையாக ஐபிஎல் கோப்பை கிடைக்கப்போகிறது என்பதுதான் கிரிக்கெட் உலகின் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது?
குவாலிபயர் 1 போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்திய தெம்பில் ஆர்சிபி அணி இருக்கிறது. ஆனால் இறுதிப்போட்டி நடைபெற உள்ள அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் என்பதால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு பெரிய சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தச் சூழலில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதும் ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டியின் வானிலை, ஆடுகளம், பிளேயிங் 11 கணிப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Thedream of Title No— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2026
But only an fulfill it on Sunday
Who will it b#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT | @RCBTweets | @gujarat_titans pic.twitter.com/IbjZHLSPBA
பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் இதுவரை நேருக்கு நேர் 9 போட்டிகளில் மோதி உள்ளன. இதில் ஆர்சிபி 5 முறையும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 4 முறையும் வென்றுள்ளன. நடப்பு தொடரில் மூன்று முறை இந்த அணிகள் மோதி உள்ளன. அதில் ஆர்சிபி 2 போட்டிகளிலும், குஜராத் 1 போட்டியிலும் வென்றன. கடைசியாக குவாலிபயர் 2 போட்டியில் 92 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை ஆர்சிபி வீழ்த்தியது.
|ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|வெங்கடேஷ் ஐயர்
|சாய் சுதர்சன்
|விராட் கோலி
|சுப்மான் கில் (கேப்டன்)
|தேவ்தத் படிக்கல்
|ஜாஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்)
|ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்)
|நிஷாந்த் சிந்து
|ஜித்தேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்)
|வாஷிங்டன் சுந்தர்
|டிம் டேவிட்
|ஜேசன் ஹோல்டர்
|குர்னால் பாண்டியா
|ராகுல் தெவாட்டியா
|புவனேஷ்வர் குமார்
|ரஷித் கான்
|ஜேக்கப் டஃபி
|அர்ஷத் கான்
|ஜாஷ் ஹசில்வுட்
|ககிசோ ரபாடா
|ரஷிக் தர்
|முகமது சிராஜ்
|ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் (IP)
|பிரசித் கிருஷ்ணா (IP)