Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /இலங்கையை போட்டுத்தாக்க ஆட்கள் ரெடி... இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு வரும் புதுமுகங்கள் - யார் யார்?

இலங்கையை போட்டுத்தாக்க ஆட்கள் ரெடி... இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு வரும் புதுமுகங்கள் - யார் யார்?

Team India : இந்திய அணி வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. அப்படியிருக்க, புதுமுகங்களான இந்த 2 பேர் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

Written BySudharsan G
Published: Jul 06, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:47 AM IST
இலங்கையை போட்டுத்தாக்க ஆட்கள் ரெடி... இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு வரும் புதுமுகங்கள் - யார் யார்?
Image Credit: Image Credit : IND A vs SL A | Image Source : X/BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Pudhumai Penn1 hr ago
2
Aamir Khan1 hr ago
3
Tamil News Live2 hrs ago
4
Neymar2 hrs ago
5
Dindigul Recruitment3 hrs ago