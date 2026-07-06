/இலங்கையை போட்டுத்தாக்க ஆட்கள் ரெடி... இந்திய டெஸ்ட் அணிக்கு வரும் புதுமுகங்கள் - யார் யார்?

India National Cricket Team : இந்திய அணி தற்போது ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. ஐபிஎல் தொடருக்கு பின் இந்திய அணி, அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 0-2 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தது.
தற்போது இங்கிலாந்துக்கு இந்திய அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் இரண்டு போட்டிகள் முடிந்துள்ளன. முதல் போட்டி மழையால் ரத்தான நிலையில், 2வது போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.
அடுத்து மூன்று ஓடிஐ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா - இங்கிலாந்து மோதுகின்றன. இதை முடித்த பின்னர் அடுத்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்திய அணி, இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை பொறுத்தவரை வெளிநாட்டில் நடக்கும் இத்தொடர் இந்திய அணிக்கு மிக முக்கியமானது. இத்தொடரை வெல்ல சுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி அதிக முயற்சி எடுக்கும். இத்தொடருக்கு பயற்சியளிக்கும் விதமாகவே இந்தியா ஏ - இலங்கை ஏ அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமான மிகவும் கடினமான காலே மைதானத்தில் இப்போட்டிகள் நடைபெற்றன. முதல் போட்டி டிராவில் முடிய, இரண்டாவது போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
முத்தரப்பு ஓடிஐ தொடரை வென்றது போல், இந்த தொடரையும் இந்தியா வென்றுவிட்டது. இந்த தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களே அடுத்த இலங்கை அணிக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவார்கள் எனலாம்.
குறிப்பாக, நான்கு இன்னிங்ஸில் 132, 7, 168, 25* என 332 ரன்களை குவித்தார், அவரின் சராசரி மட்டும் 166.00 ஆகும். தேவ்தத் படிக்கல் மூன்று இன்னிங்ஸில் 12, 67,94, என 173 ரன்களை குவித்துள்ளார். துருவ் ஜூரேல் 141, 14, 53* என 3 இன்னிங்ஸில் 208 ரன்களை குவித்தார். ஷேக் ரஷீத் 63, 20, 45 என 128 ரன்களை எடுத்தார்.
சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரேல், தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் இந்திய அணியிலேயே இருப்பதால் அவர்கள் நிச்சயம் இலங்கை அணிக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவார்கள் என எதிர்ப்பார்க்கலாம். ஆனால் அதேவேளையில் ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் 22, 1, 13 என மூன்று இன்னிங்ஸில் 36 ரன்களை எடுத்து ஏமாற்றம் அளித்துள்ளார்.
பந்துவீச்சை பொருத்தவரை குர்னூர் பிரார் 2 இன்னிங்ஸில் 10 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். சமீபத்தில் ஓடிஐ தொடரில் மிரட்டிய இவர், தற்போது டெஸ்ட் போட்டியிலும் கலக்குவது இந்திய அணிக்கு பெரும் பலத்தை சேர்த்துள்ளது. அதேபோல் சரண் ஜெயின் 4 இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். எனவே, இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஸ்குவாடில் குர்னூர் பிரர் மற்றும் சரண்ஷ் ஜெயின் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.