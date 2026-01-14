English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதன் உண்மை காரணம் இதுதான்.. முழு விவரம்!

CSK சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதன் உண்மை காரணம் இதுதான்.. முழு விவரம்!

Real Reason Behind CSK buying Sanju Samson: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சஞ்சு சாம்சனை வர்த்தகம் செய்ததற்கு பின்னால் இருக்கும் வியாபார தந்திரம் குறித்து ஹனுமா விஹாரி பேசி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 14, 2026, 11:08 AM IST
  • ஐபிஎல் 2026
  • சிஎஸ்கே சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது ஏன்?
  • உண்மை காரணத்தை விளக்கும் ஹனுமா விஹாரி

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
camera icon7
Bigg Boss Tamil 9
பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
camera icon9
Bigg Boss Tamil
பிக்பாஸ்: டைட்டிலை தட்டி தூக்க வேண்டிய போட்டியாளர்கள்! ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் எல்லாம் போச்சு..
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
camera icon7
vijay
அதிக வசூல் செய்த டாப் 7 விஜய் படங்கள்.. என்னென்ன?
CSK சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதன் உண்மை காரணம் இதுதான்.. முழு விவரம்!

Chennai Super Kings Latest News: ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் 3 மாதங்களில் தொடங்க இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் தொடங்கும் டி20 உலகக் கோப்பை மார்ச் 08ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. அதன்பின் அனைத்து வீரர்களும் ஐபிஎல்லுக்காக தனது பயிற்சிகளை தொடங்குவார்கள். 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு இப்போதில் இருந்தே அதிகரித்து வருகிறது. காரணம் அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்கு தேவையான வீரர்களை மினி ஏலத்தில் எடுத்தது. முக்கிய வீரர்கள் பலர் அணிகள் மாறி உள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

CSK Fans Confused: சிஎஸ்கே முடிவால் ரசிகர்கள் குழப்பம் 

குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனை வர்த்தகம் மூலம் மினி ஏலத்திற்கு முன்பாகவே வாங்கியது. அதற்கு விலையாக சாம் கரன் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜாவை கொடுத்தது. சிஎஸ்கே அணியின் ஒரு தூணாக இருந்த ஜடேஜாவை வெளியேற்றியது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, ஒரு கேள்வியையும் எழுப்பியது. அதாவது சிஎஸ்கே அணியின் முகமாக இருந்த ஜடேஜாவை கொடுத்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? என்ற கேள்வி ரசிகர்களுக்கு இடையே எழுந்தது. 

IPL 2026: ஐபிஎல் வெறு கிரிக்கெட் மட்டுமல்ல

இந்த நிலையில், இதற்கு பின்னால் இருக்கும் ரகசியத்தை பகிந்துள்ளார் ஹனுமா விஹாரி. அவர் இது வெறும் கிரிக்கெட் தொடர்பானது மட்டுமல்ல என அதிர்ச்சியான விஷயத்தை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பேசிய அவர், முதலில் ஐபிஎல் தொடரானது ஒரு விளையாட்டு மட்டுமே என நீங்கள் நினைத்தால் அது உங்களுடைய தவறு. ஒவ்வொரு அணி உரிமையாளர்களும் கிரிக்கெட்டை தாண்டி சிந்திக்கிறார்கள். அணியில் இருக்கும் வீரர்கள் வர்த்தக ரீதியாக எப்படி உதவுகிறார்கள் என்பது முக்கியம். அணிக்கு அதனால் எவ்வளவு மதிப்பு கிடைக்கும் என்பது முக்கியம். 

Sanju Samson: சஞ்சு சாம்சன் எங்கு இருந்தாலும் ரசிகர்கள் ஆதரிப்பார்கள்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதன் முக்கிய காரணம் அவரது முக மதிப்பு தான் (Face Value). சஞ்சு சாம்சனுக்கு தென்னிந்தியாவில் ரசிகர்கள் அதிகம் உள்ளனர். கேரளா ரசிகர்கள் அவர் எந்த அணிக்காக விளையாடினால் சப்போர்ட் செய்வார்கள். அதனை சிஎஸ்கே தங்களுக்கு ஆதரவாக பயன்படுத்துக்கொள்ள நினைத்து அவரை வர்த்தகம் செய்துள்ளனர். 

CSK - Sanju Samson: சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்த முகம் சஞ்சு சாம்சன் 

சொல்லப்போனால் உண்மையில் சிஎஸ்கே அணிக்கு தொடக்க வீரர் தேவையில்லை. அங்கு ஏற்கனவே கேப்டன் ருதுராஜ் உள்ளார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரரும் கிடையாது. அவர் 3வது இடத்தில்தான் களமிறங்குவார். எனவே சஞ்சு சாம்சனை முழுக்க முழுக்க வியாபார நோக்குடனே எடுத்துள்ளனர். அவரை அடுத்த சிஎஸ்கே அணியின் முகமாக மாற்றவே இந்த முடிவு என ஹனுமா விஹாரி தெரிவித்துள்ளார். 

CSK Full Squad: 2026 ஐபிஎல்லுக்கான சிஎஸ்கே அணி வீரர்கள் 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சவுத்ரி, நாதன் எல்லிஸ், அகேல் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், பிரஷாந்த் ஷர்மான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.

மேலும் படிக்க: KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?

மேலும் படிக்க: நாளைய போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெறுவது சந்தேகம்.. ரிப்போர்ட் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CSKIPL 2026Sanju SamsonHanuma Vihari

Trending News