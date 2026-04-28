MI-க்கு இனி நல்ல காலம்... சான்ட்னருக்கு பதில்... பிளேயிங் 11இல் வரும் முக்கிய வீரர் யார்?

Mumbai Indians Playing 11: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நாளை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது. மிட்செல் சான்ட்னர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியதை தொடர்ந்து, பிளேயிங் 11 கணிப்பை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 28, 2026, 11:31 AM IST
  • சான்ட்னர் தோள்பட்டையில் காயம்
  • அவருக்கு பதில் கேசவ் மகாராஜ் மும்பையில் இணைந்தார்.
  • கேசவ் மகாராஜ் பிளேயிங் 11இல் விளையாட மாட்டார்.

Mumbai Indians Playing 11 Prediction: ஐபிஎல் 2026 சீசன் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ஆர்சிபி என இரண்டு அணிகளுக்குமே மெகா ஹிட் சீசனாக அமைந்திருக்கிறது. கடந்தாண்டும் இந்த இரு அணிகள்தான் இறுதிப்போட்டியில் மோதின.

பஞ்சாப், ஆர்சிபி வெற்றி பார்முலா

முன்பெல்லாம், ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளின் ஆதிக்கம்தான் அதிகம் இருக்கும். ஆனால், தற்போது நிலைமை சற்று மாறியிருக்கிறது. அதுவும் கடந்த இரண்டு சீசன்களாக பஞ்சாப் மற்றும் ஆர்சிபி சிறப்பாக விளையாட அவர்கள் மெகா ஏலத்தில் அதிக தொகையுடன் சென்று, பக்காவான வீரர்களை வாங்கி, சரியான காம்பினேஷனை அமைத்ததே காரணம்.

சொதப்பும் மும்பை, சிஎஸ்கே

இதை இந்த முறை சிஎஸ்கேவும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் செய்ய தவறிவிட்டன. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை விட மும்பை இந்தியன்ஸின் நிலைமை மிக மிக மோசமாக உள்ளது. கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டில்தான் மும்பை கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் 5 சீசன்களாக கோப்பை இல்லை. தற்போது 6வது சீசனாக தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறது.

மும்பை பிளே ஆப் போக வாய்ப்பிருக்கா?

நடப்பு சீசனில் மும்பை அணி 7 போட்டிகளில் 2 வெற்றி, 5 தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்தில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் -0.736 என மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. மீதம் இருக்கும் 7 போட்டிகளிலும் வென்றால்தான் மும்பை பிளே ஆப் போக ஓரளவு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

மும்பைக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவுகள்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு இந்த சீசன் சிறப்பாக அமையாததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம், சரியான காம்பினேஷனில் பிளேயிங் லெவனை அமைக்காதது. வில் ஜாக்ஸ் இல்லாததால் மும்பையின் கீழ்வரிசை பலவீனமாக இருந்தது. பும்ராவை தவிர்த்து வேகப்பந்துவீச்சில் யாரும் பெரிதாக அச்சுறுத்தவில்லை, அஸ்வானி குமார் தற்போது ஓரளவு சிறப்பாக வீசுகிறார். 

சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரின் மோசமான பார்ம் மும்பைக்கு பின்னடைவாக அமைந்தது. ஷர்துல் தாக்கூர் - தீபக் சஹார் இந்த முறை வேலைக்கு ஆகவில்லை. இந்திய ஸ்பின்னர்களும் மும்பைக்கு கைக்கொடுக்கவில்லை. ரோஹித் சர்மா காயத்தால் ஓரிரு போட்டிகளை தவறவிட்டதும் சிக்கலாகிவிட்டது. 

மும்பை அணியின் அடுத்த 7 போட்டிகள்

இந்தச் சூழலில், மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நாளை (ஏப். 29) மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது. தொடர்ந்து நான்கு போட்டிகளில் வென்று பலமான அணியாக எஸ்ஆர்ஹெச் மும்பை வந்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பின் சிஎஸ்கே (சென்னை), எல்எஸ்ஜி (மும்பை), ஆர்சிபி (பெங்களூரு), பஞ்சாப் கிங்ஸ் (நியூ சண்டிகர்), கேகேஆர் (கொல்கத்தா), ராஜஸ்தான் (மும்பை) உள்ளிட்ட அணிகளுடன் போட்டிகள் உள்ளன. இதில் மும்பை அணி ஆர்சிபி, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அணிகளை வீழ்த்த சிரமப்படலாம்.

சிஎஸ்கேவிடம் ஏற்கெனவே மும்பை தோல்வியை தழுவியிருக்கிறது. 2024ஆம் ஆண்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற ஹர்திக் பாண்டியா,  இந்த சீசனிலும் மோசமாக செயல்பட்டால், கேப்டன்ஸி மாற்றப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

 

சான்ட்னர் விலகல்

ரோஹித் காயத்தில் இருந்து மீண்டிருப்பது மும்பைக்கு நல்ல செய்தியாகும். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் சான்ட்னர் - கசன்பர் சுழல் ஜோடி சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில், சான்ட்னர் கடந்த சென்னை அணிக்கு எதிரான போட்டியின் இடது கை தோள்பட்டை பகுதியில் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

மாற்று வீரர் கேசவ் மகாராஜ்

சான்ட்னர் விலகியதை தொடர்ந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அவருக்கு பதில் கேசவ் மகாராஜை மாற்று வீரராக தேர்வு செய்துள்ளது. அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இணைய உள்ளார். தென்னாப்பிரிக்க இடதுகை ஸ்பின்னரான அவர் 30 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 31 விக்கெட்டை எடுத்திருக்கிறார். ஆனால் இவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பது கடினம்.

வில் ஜாக்ஸ் விளையாடுவார்

சான்ட்னர் ஸ்பின்னராக மட்டுமின்றி கீழ்வரிசை பேட்டராகவும் செயல்பட்டார். கேசவ் மகாராஜ் முழுமையாகவே ஸ்பின்னர்தான். எனவே பிளேயிங் லெவனில் சான்ட்னர் இடத்தில் வில் ஜாக்ஸ் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கலாம். அந்த வகையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான நாளைய போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸின் பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு இதோ...

ரோஹித் சர்மா, குவின்டன் டி காக், நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஷெர்பேன் ஷெப்பர்ட், ஹர்திக் பாண்டியா, வில் ஜாக்ஸ், அல்லா கசன்பர், கிரிஸ் பகத்/ஷர்துல் தாக்கூர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இம்பாக்ட் வீரர்: அஸ்வானி குமார்.

