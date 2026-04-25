பாஜகவில் இணைந்தார் ஹர்பஜன் சிங்! அடுத்த தலைமை பயிற்சியாளர் ஆவாரா?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளரும், பஞ்சாப் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான ஹர்பஜன் சிங், ஆம் ஆத்மி கட்சியிலிருந்து விலகி அதிகாரப்பூர்வமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்துள்ளார். இது பஞ்சாப் மற்றும் தேசிய அரசியலில் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2007 டி20 உலகக்கோப்பை மற்றும் 2011 ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியின் முக்கிய நட்சத்திரமான ஹர்பஜன் சிங், கடந்த 2022ம் ஆண்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இணைந்து தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார். பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பதிவு செய்ததை தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் சார்பில் பஞ்சாப் மாநிலத்திலிருந்து மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் பயணித்த ஹர்பஜன் சிங், தற்போது திடீரென அக்கட்சியிலிருந்து விலகி டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில், மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலையில் தன்னை அக்கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டார்.
ஆம் ஆத்மிக்கு மாபெரும் பின்னடைவு
ஹர்பஜன் சிங்கின் இந்த திடீர் முடிவு ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கும், அதன் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த அதிர்ச்சி ஹர்பஜன் சிங்கோடு மட்டும் முடிந்துவிடவில்லை. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மற்றொரு மூத்த தலைவரும், ராஜ்யசபா எம்.பி.யுமான ராகவ் சத்தா நேற்றைய தினம் கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைவதாக அறிவித்தார். ராகவ் சத்தா மட்டுமின்றி, ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த மேலும் 7 ராஜ்யசபா எம்.பி.க்களும் கூண்டோடு பாஜகவில் இணைந்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக உள்ள 10 ஆம் ஆத்மி ராஜ்யசபா எம்.பி.க்களில், 7 பேர் பாஜகவுக்குத் தாவியுள்ளதால், நாடாளுமன்ற மேலவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பலம் வெறும் 3 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
"நான் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பணியாற்றிய ஆம் ஆத்மி கட்சி, தற்போது நேர்மையான அரசியலில் இருந்து விலகி சென்றுவிட்டது. தவறான கட்சியில் நான் சரியான நபராக இருக்க விரும்பவில்லை" என்று ராகவ் சத்தா தனது விலகலுக்கான காரணத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
ஹர்பஜனின் முடிவுக்கு காரணம் என்ன?
கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, பஞ்சாப் மாநிலத்தின் விளையாட்டு மேம்பாடு மற்றும் இளைஞர் நலனுக்காக உழைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே ஹர்பஜன் சிங் அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்தார். சமீபத்தில், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக ஆம் ஆத்மி அரசு எடுத்த புல்டோசர் நடவடிக்கைகளுக்கு முதலில் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த ஹர்பஜன், பின்னர் கட்சித் தலைவர்களின் கண்டனத்திற்கு பிறகு, தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டு அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். இதுபோன்ற சில உட்கட்சி முரண்பாடுகளும் அவரது இந்த முடிவுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
தற்போது அவர் தேசிய ஆளுங்கட்சியான பாஜகவில் இணைந்திருப்பது, தேசிய அளவில் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் இளைஞர்கள் மேம்பாட்டிற்கான திட்டங்களில் அவர் முக்கிய பங்காற்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது. மேலும், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சீக்கியர்கள் மத்தியில் பெரும் செல்வாக்கு கொண்டுள்ள ஒரு விளையாட்டு நட்சத்திரத்தை வளைத்து போட்டிருப்பது, வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் பாஜகவுக்கு பெரும் பலமாக அமையும் என அரசியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். கௌதம் கம்பீர், நவ்ஜோத் சிங் சித்து ஆகியோரை தொடர்ந்து, கிரிக்கெட் மைதானத்திலிருந்து அரசியல் களத்திற்கு வந்து முத்திரை பதிக்க துடிக்கும் முன்னாள் வீரர்களின் பட்டியலில் தற்போது ஹர்பஜன் சிங்கும் தனது அரசியல் இன்னிங்ஸை புதிய ஜெர்சியோடு தொடங்கியுள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ