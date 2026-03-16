சாம்பியன் பவுலரை மிஸ் செய்த CSK.. இவர் இருந்திருந்த டீமே வேற! செய்த மிகப்பெரிய தவறு

Chennai Super Kings Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி செய்த மிகப்பெரிய தவறு ஒன்றை முன்னாள் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் சுட்டிக்காட்டி பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 16, 2026, 10:40 PM IST
  • 2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கிறது
  • இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணி தவறு செய்துவிட்டதாக ஹர்பஜன் சிங் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்

Chennai Super Kings Latest News: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் (IPL 2026) தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடருக்காக அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களது முகாமில் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணி கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் விட்டத்தை இந்தாண்டு பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தயாராகி வருகின்றனர்.

சாம்பியன் ஆகும் முனைப்பில் சிஎஸ்கே 

கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 10 தோல்விகளை தழுவி முதல் அணியாக தொடரை விட்டு வெளியேறியது. இது சிஎஸ்கேவின் ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறையாகும். இதுவரை இப்படி ஒரு மோசமான சீசனை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சந்தித்தது இல்லை. இதன் காரணமாகவே தற்போது ஒட்டுமொத்தமாக தங்களது அணியை மாற்றி அதீத பலத்துடன் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் நுழைகிறது. 

சிஎஸ்கே அணி குறித்து ஹர்பஜன் சிங் 

அதே சமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின்  பிரண்டாக இருக்கும் எம். எஸ். தோனிக்கு இந்த சீசன் கடைசி சீசனாக அமையவிருக்கிறது. அதனால் அவரை கோப்பையுடன் வழிநடத்த வேண்டும் என்பதே அந்த அணி வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பெரிய தவறு ஒன்றை செய்துவிட்டதாக முன்னாள் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். அதாவது, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டே சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தியை அணியில் எடுக்க சொல்லி பரிந்துரைத்ததாக அவர் கூறி இருக்கிறார். 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் செய்த மிகப்பெரிய தவறு 

இது தொடர்பாக பேசிய ஹர்பஜன் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி ஒரு சாம்பியன் பந்துவீச்சாளர். 2018 ஆம் ஆண்டு வலைப்பயிற்சியின்போது அவரை பார்த்தேன். அப்போதே அவரது பந்துகளை எதிர்கொள்ளுவது பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடினமாக இருந்தது. அதனால் அவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் ஒப்பந்தம் செய்ய சொன்னேன். ஆனால் அவர்கள் அந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டுவிட்டனர். அவரை எடுக்கவில்லை என கூறினார். 

அனில் கும்ப்ளேவை வருண் ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் 

தொடர்ந்து வருண் சக்கரவர்த்தி குறித்து பேசிய ஹர்பஜன், வழக்கமாக பேக் ஃபுட் அதாவது பின்னர் சென்று ஆடும் பேட்ஸ்மேன்களை வருண் எளிதாக வீழ்த்துவார். நடந்து முடிந்த உலகக் கோப்பையில் அவர் லெந்த்தை மிஸ் செய்தார். அதனாலேயே அவர் அடி வாங்கினார். அதிக ரன்களை விட்டு கொடுத்தார். வருண் சக்கரவர்த்தி அனில் கும்ப்ளேவை பின்பற்ற வேண்டும். அனில் கும்ப்ளே உலகின் தலைசிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர். 

பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 

அனில் கும்ப்ளே தனது உயரத்தை பயன்படுத்தி நன்கு பவுன்சர்களை வீசுவார். அதுமட்டுமல்லாமல் ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரே இடத்தில் பந்து வீசும் திறமை அவரிடம் இருந்தது. எனவே வருண் சக்கரவர்த்தி அனில் கும்ப்ளேவிடம் இருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என ஹர்பஜன் சிங் ஆலோசனையும் வழங்கினார். 

வருண் சர்க்கரத்தியை தன்வசம் ஆக்கிய கேகேஆர் அணி 

வருண் சக்கரவர்த்தி 2019 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல்லில் அறிமுகமானார். முதலில் பஞ்சாப் (PBKS) அணிக்காக விளையாடினார். அதன்பின்னர் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். அவரின் திறமையை அறிந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வருணை தொடர்ந்து அணியில் தக்க வைத்துக்கொண்டது. அந்த அணியின் பல வெற்றிகளுக்கு அவர் காரணமாக அமைந்திருக்கிறார். 

வருண் சக்கரவர்த்தி ஐபிஎல்லில் இதுவரை

ஐபிஎல்லில் இதுவரை வருண் சக்கரவர்த்தி 84 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். அதில் அவர் 100 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி இருக்கிறார். அவரது பந்து வீச்சு சராசரி 23.85 ஆக மட்டுமே உள்ளது. பெஸ்ட் பவுலிங்காக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

