மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கமா?

2026 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கப்பட்டாரா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்கு எதிரான சமீபத்திய லீக் ஆட்டங்களில் சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை அணியை வழிநடத்தியது தான் இந்த சந்தேகத்துக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. நடப்பு 2026 ஐபிஎல் சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பல எதிர்பார்ப்புகளுடன் களமிறங்கியது. ஆனால், இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளில் தொடர்ச்சியான தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும், அதனைத் தொடர்ந்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா ஆடும் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனான சூர்யகுமார் யாதவ் மும்பை அணியை வழிநடத்தினார்.
ஹர்திக் பாண்டியா விளையாடாததற்கு உண்மையான காரணம் என்ன?
இதனால் சமூக வலைதளங்களில், தொடர் தோல்விகள் காரணமாக மும்பை அணி நிர்வாகம் ஹர்திக்கை கேப்டன் பதவியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கிவிட்டதாக வதந்திகள் பரவத் தொடங்கின. வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, தற்காலிக கேப்டனாக செயல்பட்ட சூர்யகுமார் யாதவ் டாஸ் போடும்போது விளக்கமளித்தார். "ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. அவர் இன்னும் முழுமையாக குணமடையவில்லை. அதனால் இன்றைய போட்டியில் அவர் களமிறங்கவில்லை," என்று தெரிவித்தார். எனவே, அவரை அணி நிர்வாகம் கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்கவில்லை; காய்ச்சல் அல்லது உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவே அவர் ஓய்வில் இருக்கிறார் என்பது தெளிவாகியுள்ளது.
அழுத்தத்தில் ஹர்திக் பாண்டியா
உடல்நிலை ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், ஹர்திக் பாண்டியா மீது விமர்சனங்கள் அதிகரித்தபடியே உள்ளன. 2024ம் ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிலிருந்து ட்ரேடிங் மூலம் மீண்டும் மும்பைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட ஹர்திக்கிடம், ரோகித் சர்மாவிடமிருந்து கேப்டன் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் தலைமையில் 2024ல் மும்பை அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்தது. நடப்பு 2026 சீசனிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி விளையாடிய முதல் 9 போட்டிகளில் வெறும் இரண்டில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ளது. அவரது பந்துவீச்சு மாற்றங்கள், ஃபீல்டிங் அமைக்கும் முறை மற்றும் நெருக்கடியான நேரங்களில் அவர் எடுக்கும் முடிவுகள் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் முன்னாள் வீரர்களின் அதிரடி ஆலோசனை
இந்த சூழலில், முன்னாள் பிசிசிஐ தேர்வுக் குழுத் தலைவரும், முன்னாள் வீரருமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் ஒரு முக்கிய கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். "ஹர்திக் பாண்டியா உடனடியாக கேப்டன் பதவியை சூர்யகுமார் யாதவிடம் தானாகவே முன்வந்து விட்டு கொடுக்க வேண்டும். ரோகித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் தலைமையின் கீழ் இந்திய அணிக்காக விளையாடி உலக கோப்பையை வென்ற ஹர்திக், இப்போது சூர்யாவை வழிநடத்த அனுமதிப்பதே மும்பை அணிக்குப் பலம் சேர்க்கும்," என்று அவர் வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார். இதேபோல முன்னாள் வீரர் மனோஜ் திவாரியும், தொடர் தோல்விகளின் காரணமாக ஹர்திக் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து சில காலம் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்று சாடியுள்ளார்.
அடுத்து என்ன நடக்கும்?
ஹர்திக் பாண்டியா தற்போது உடல்நிலை சரியில்லாததால் மட்டுமே அணியிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவர் குணமடைந்ததும் மீண்டும் கேப்டனாக களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற மீதமுள்ள அனைத்துப் போட்டிகளிலும் கட்டாயம் வெல்ல வேண்டும் என்ற நெருக்கடியில் மும்பை அணி உள்ளது. ஒருவேளை இந்த சீசனிலும் மும்பை அணி முன்கூட்டியே வெளியேறினால், அடுத்த ஆண்டு மும்பை அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.
