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ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ‘நோ’... வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ‘எஸ்’.. CSK-வின் மாஸ்டர் பிளான்!

ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதில் சிஎஸ்கே தயக்கம் காட்டும் நிலையில், ஆயுஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க மறுத்து, வாஷிங்டன் சுந்தரை டிரேட் செய்யவும் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 20, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:06 PM IST
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ‘நோ’... வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ‘எஸ்’.. CSK-வின் மாஸ்டர் பிளான்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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