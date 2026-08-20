/ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ‘நோ’... வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ‘எஸ்’.. CSK-வின் மாஸ்டர் பிளான்!

ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்காக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் வீரர்கள் பரிமாற்றத்தில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் மூலம் அணிக்குள் கொண்டு வருவதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது இந்த முயற்சியில் இருந்து சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பின்வாங்கும் மனநிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஹர்திக் பாண்டியாவை அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் மகேந்திர சிங் தோனி ஆர்வமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும், அணியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு முக்கியமான இளம் வீரரை இழக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் விரும்பவில்லை என தெரிகிறது.
ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கு முன்பாக சஞ்சு சாம்சனை அணிக்கு கொண்டு வருவதற்காக சிஎஸ்கே, ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்தது. ஆனால், அதன்பிறகு நடந்த ஏலத்தில் ஜடேஜாவுக்கு சரியான மாற்று வீரரை சிஎஸ்கேவால் கண்டறிய முடியவில்லை.
இதனால் அணி மேலும் பலவீனம் அடைந்தது. குறிப்பாக, பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் பங்களிக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் இல்லாதது அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்தது. இந்த அனுபவத்துக்குப் பிறகு, முக்கியமான வீரர்களை எளிதாக விட்டுக்கொடுக்கக் கூடாது என்பதில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தெளிவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவை பெறுவதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஷிவம் துபேவை மாற்று வீரராக வழங்க சிஎஸ்கே தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பில் இருந்து ஆயுஷ் மாத்ரேவையும் டிரேடில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இதுதான் பேச்சுவார்த்தையில் முக்கியமான சிக்கலாக மாறியுள்ளது.
ஆயுஷ் மாத்ரேவை எதிர்கால வீரராக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் பார்க்கிறது. அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் அவர் முக்கியமான பேக்கப் வீரராக இருப்பதுடன், வருங்காலத்தில் கேப்டன்சி பொறுப்பையும் ஏற்கக்கூடிய திறன் கொண்டவராக பார்க்கப்படுகிறார். எனவே, ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக ஆயுஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க சிஎஸ்கே தயாராக இல்லை என கூறப்படுகிறது.
டிரேடிங் விவகாரத்தில் கலீல் அகமது மற்றும் ஷிவம் துபே ஆகியோரை விட்டுக்கொடுப்பதில் சிஎஸ்கே நிர்வாகத்திற்கு பெரிய தயக்கம் இல்லை என தெரிகிறது. ஆனால், ஆயுஷ் மாத்ரேவை சேர்க்க வேண்டும் என்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கோரிக்கைக்கு சிஎஸ்கே சம்மதிக்காததால் பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து இழுபறியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஹர்திக் பாண்டியாவின் சிஎஸ்கே டிரேட் தற்போதைக்கு உறுதியான முடிவை எட்டவில்லை.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தற்போது 33 வயதாகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரு துறைகளிலும் அவரது தாக்கம் ஓரளவு குறைந்துள்ளதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், ஹர்திக் போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த வீரரை பெறுவதற்காக எதிர்காலத்திற்கான முக்கியமான இளம் வீரரை இழப்பது சரியான முடிவாக இருக்காது என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் கருதுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேநேரத்தில், ஹர்திக்கை அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதில் தோனி தனிப்பட்ட முறையில் ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இருவருக்கும் இடையேயான நெருக்கமான நட்பும் இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஹர்திக் பாண்டியா விவகாரம் ஒருபுறம் தொடரும் நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் இருந்து வாஷிங்டன் சுந்தரை டிரேட் மூலம் பெறவும் சிஎஸ்கே முயற்சி செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
வாஷிங்டன் சுந்தருக்காக உர்வில் படேலை மாற்று வீரராக வழங்குவது குறித்து சிஎஸ்கே ஆலோசித்து வருவதாக தெரிகிறது. ஒரு இளம் வீரருக்கு பதிலாக மற்றொரு இளம் வீரரை அணிக்குள் கொண்டு வருவதால், எதிர்கால அணியின் கட்டமைப்பில் பெரிய பாதிப்பு இருக்காது என சிஎஸ்கே கருதுவதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், ஐபிஎல் 2027க்கு முன்னதாக சிஎஸ்கேவின் டிரேடிங் திட்டம் ஹர்திக் பாண்டியாவை சுற்றி மட்டுமின்றி, வாஷிங்டன் சுந்தர் உள்ளிட்ட வீரர்களையும் மையமாக கொண்டு நகர்ந்து வருவதாக தெரிகிறது.