/ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் மீண்டும் காயம்... ஓடிஐ தொடர் அம்போ - மாற்று வீரர் யார்?

Hardik Pandya Fitness : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் போட்டி நிறைவடைந்துவிட்டது. வரும் ஜூன் 13ஆம் தேதி ஹிமாச்சல் பிரதேசம் தரம்சாலா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் முதல் ஓடிஐ போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. ஜூன் 17ஆம் தேதி லக்னோவிலும், ஜூன் 20ஆம் தேதி சென்னையிலும் அடுத்தடுத்து ஓடிஐ போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
ஓடிஐ தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் கடந்த மாதமே அறிவிக்கப்பட்டது. சுப்மான் கில் கேப்டனாக தொடர்கிறார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் துணை கேப்டனாக செயல்படுவார். விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது ரோஹித் தனது பிட்னஸை நிரூபித்துவிட்டார், விராட் கோலியும் ஓடிஐ தொடரை விளையாட தயாராகிவிட்டார். கேஎல் ராகுல், இஷான் கிஷன் என இரண்டு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டருடன் இந்தியா விளையாட உள்ளது.
ஸ்பின்னர்களாக குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷ் தூபே ஆகியோரும், வேகப்பந்துவீச்சாளர்களாக அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் உள்ளனர்.
இதில் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ரோஹித் சர்மாவை போல் பிட்னஸை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டயாத்தில் இருந்தார். தொடர்ந்து, ஜூன் 2ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்திற்கு சென்ற, அவர் நேற்று உடற்தகுதியை நிரூபித்தார். ஆனால், தற்போது அவர் மீண்டும் காயத்தில் சிக்கியிருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அவர் ஆப்கானிஸ்தான் ஓடிஐ தொடரில் பங்கேற்பாரா என்ற சந்தேகம் கிளம்பி உள்ளது.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ தரப்பில் வெளியான தகவலின்படி, "இது கடைசி நேரத்தில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு. அவருக்கு லேசான கால் சுளுக்கு ஏற்பட்டு, லேசான வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இது நீண்ட கால பாதிப்பு அல்ல.
ஆனாலும், சில நடாகளுக்கு எந்தவிதமான சிரமத்தையும் அல்லது உடல் எடையைத் தாங்குவதையும் தவிர்க்குமாறு மருத்துவ ஊழியர்கள் அவருக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளனர். ஹர்திக் குணமடையும் வரை பெங்களூருவிலேயே தங்கி, பிசியோக்கள், பயிற்சியாளர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பார்.
ஜூன் 2ஆம் தேதி பெங்களூரு சிறப்பு மையத்திற்கு வரும் முன் ஹர்திக் வெளிநாட்டில் விடுமுறையில் இருந்தார். அடுத்த 5 நாள்களுக்கு அவர் பல போட்டி மாதிரி பயிற்சிகளை செய்தார். 10 ஓவர்கள் முழுமையாக வீசினார், அவருக்கு எந்தவிதமான அசௌகரியமும் இல்லை" என்றார். அவரது உடற்தகுதி அங்குள்ள பயிற்சியாளளர்களால் சான்றழிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
எனவே, ஆப்கானிஸ்தான் போட்டிக்கு ஹர்திக் விளையாடாதபட்சத்தில், அடுத்து இங்கிலாந்து சுற்றுப் பயணத்தில் ஓடிஐ போட்டியில் மட்டுமே விளையாட வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால், இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான ஸ்குவாடில் ஹர்திக் பாண்டியா இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதில் சிவம் தூபே இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.