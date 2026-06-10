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ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் மீண்டும் காயம்... ஓடிஐ தொடர் அம்போ - மாற்று வீரர் யார்?

Hardik Pandya Fitness : பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சிறப்பு மையத்தில் தனது பிட்னஸை ஹர்திக் பாண்டியா நிரூபித்ததாக நேற்று தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது அவர் மீண்டும் காயத்தில் சிக்கியிருக்கிறார். இதனால், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடரில் அவர் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என கூறப்படுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:39 PM IST
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் மீண்டும் காயம்... ஓடிஐ தொடர் அம்போ - மாற்று வீரர் யார்?
Image Credit: Image Source : Hardik Pandya Fitness (Image Source : X/Hardik Pandya Fans Page)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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