/ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் டீல் ஓவர்! CSKவா? KKRஆ? வெளியான தகவல்

ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்சியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. இதனால் அணி நிர்வாகத்திற்கு ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கும் மனகசப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஹர்திக் பாண்டியா அணியில் இருந்து வெளியேறும் முடிவில் இருக்கிறார். இவரை டிரேட் முறையில் வேறு அணிக்கு அனுப்பி பதில் வீரரை எடுக்க மும்பை அணி மற்ற ஐபிஎல் அணிகளுடன் டீல் பேசி வந்தது.
முன்னதாக நமக்கு தகவலும் கிடைத்தது. அதாவது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுப்பதாகவும் பதிலுக்கு அயூஷ் மாத்ரேவை தாருங்கள் என மும்பை அணி கேட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த டீலுக்கு சிஎஸ்கே அணி ஓகே சொல்லவில்லை என்றும் தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து மும்பை அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் ஜெய்ஸ்வாலை கேட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியாவோ ராஜஸ்தான் அணிக்கு செல்ல மாட்டேன் என கூறி விட்டாராம்.
இதனால் பஞ்சாப் அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி. அப்போது ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை தாருங்கள் என கேட்டிருக்கிறார்கள். இது சரிபட்டு வராது என பஞ்சாப் அணி ஒதுங்கிக் கொண்டது.
இறுதியாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியுடன் (KKR) டீல் பேசி இருக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவை எடுத்துக்கொண்டால் உங்களின் கேப்டன் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என கூறி ரிங்கு சிங், வருண் சக்கரவர்த்தியை கேட்டுள்ளனர். இந்த டீலுக்கு ஒப்புக்கொள்ளாத கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணி சிந்தித்து அங்கிரிஸ் ரகுவன்ஷி, ரமன்தீப் சிங் ஆகியோரை விட்டுக்கொடுத்து கூடுதலாக ரூ. 10 கோடியும் தருகிறோம் என டீல் பேசி இருக்கிறார்கள். இது நல்ல டீலாக இருக்கிறதே என யோசித்த மும்பை அணி இறுதியில் கிரீன் சிக்னல் காட்டி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமதை விட்டுக்கொடுத்து கூடுதலாக ரூ. 2 கோடி தருகிறோம் என முன்வந்துள்ளனர். இதற்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கிரீன் சிக்னல் கான்பித்துள்ளது. இப்படி இரண்டு டீல்களை ஓகே செய்துள்ளது மும்பை அணி. இனி இறுதி முடிவு ஹர்திக் பாண்டியா கையில் தான் இருக்கிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு சென்றால், கேப்டன் பதவி கிடைக்கும். இதன் மூலம் ஓய்வு பெறும் வரை கேப்டனாகவே இருக்கலாம். மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சென்றால் வெறும் பிளேயராகவே மட்டுமே விளையாட வேண்டும். இதில் எதனை ஹர்திக் தேர்வு செய்யப்போகிறார் என்பது அவரே சொன்னால்தான் தெரியும். இருப்பினும் கேப்டன் பதவி கிடைப்பதால் அவர் பெரும்பாலும் கேகேஆர் அணிக்கே செல்வார் என கூறப்படுகிறது.