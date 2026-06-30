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ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் டீல் ஓவர்! CSKவா? KKRஆ? வெளியான தகவல்

Hardik Pandya Trade News Latest Update: சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவரான ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பேசி வந்த நிலையில், டீலிங் முடிந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  அவர் எத அணிக்கு செல்ல இருக்கிறார் என்ற விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:49 AM IST
ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட் டீல் ஓவர்! CSKவா? KKRஆ? வெளியான தகவல்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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