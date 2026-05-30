/2 ஆண்டுகள் சொதப்பியும் ஓவர் டிமாண்ட்.. ஹர்திக்கை வளைக்க திட்டமிடும் 3 அணிகள்! CSK பிளான் இதுதான்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா விலக முடிவெடுத்துள்ள நிலையில், அவரை டிரேட் முறையில் வாங்க சிஎஸ்கே, கேகேஆர் மற்றும் லக்னோ ஆகிய 3 முன்னணி ஐபிஎல் அணிகள் தங்களின் முக்கிய வீரர்களை விட்டுக்கொடுக்க தயாராகி வருகின்றன.
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ந்து கடுமையாக சொதப்பி வந்தன. இதனால் நிர்வாகம் அவர் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் நிலையில், கேப்டன் பதவியில் இருந்து வெளியேறும் முடிவை ஹர்திக் எடுத்துள்ளார். அதேசமயம் மும்பை அணியும் அவரை டிரேட் செய்யும் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் முறையில் தனது அணிக்கு இழுக்க மூன்று ஐபிஎல் அணிகள் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் இறுதி போட்டியில் மீண்டும் ஆர்சிபி அணி வந்திருப்பது ஒருவித எதிர்பார்ப்பை கூட்டியுள்ள நிலையில், மறுபக்கம் ஹர்திக் பாண்டியா, ரிஷப் பண்ட் ஆகியோரின் முடிவு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருவரும் தங்களின் கேப்டன் பதவியை துறக்க முடிவு செய்துள்ளனர். ரிஷப் பண்ட் இதற்கான கோரிக்கையை லக்னோ அணி நிர்வாகம் மத்தியில் வைக்க, அதனை அவர்கள் உடனே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
மறுபுறம் ஹர்திக் பாண்டியா நடப்பாண்டில் மோசமான கேப்டன்சியை மேற்கொண்ட நிலையில், அதனை துறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் மும்பை அணியுடன் நல்ல ஒரு உறவு இல்லாததால் அவர் அந்த அணியை விட்டு வெளியேற இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட இந்த தகவல் உண்மை என்றும் கூறப்படுகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மும்பை அணி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்த கடுமையான எதிர்ப்புகளும் ஹர்திக் பாண்டியாவின் இந்த முடிவுக்கு காரணம் என்றும் பேசப்படுகிறது.
இந்த நிலையில்தான், சிஎஸ்கே, கேகேஆர் மற்றும் லக்னோ ஆகிய மூன்று அணிகள் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் முறையில் வாங்க முயற்சித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த மூன்று அணிகளுக்குமே நல்ல ஒரு கேப்டன் தேவை என்பதாலும், ஒரு நீண்ட பயணத்திற்கு அணியை வழிநடத்த சிறந்த் வீரர் தேவை என்பதாலும் ஹர்திக்கை வாங்க முயற்சித்து வருதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்றனராம். சிஎஸ்கே அணியை பொறுத்தவரையில், ருதுராஜ் கெயக்வாட் தலைமையில், கடந்த இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளாக மோசமாக விளையாடி வருகிறது. அதே நிலைதான் லக்னோ அணிக்கும். கே.எல். ராகுல் இருந்த போது, அந்த அணியை தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு அழைத்து சென்றார். அதன்பின்னர் 2024, 2025, 2026 என அடுத்தடுத்த சீசனில் மோசமாகவே விளையாடி வருகிறது.
இதனால் அவர்களுக்கு சிறந்த கேப்டன் தேவைப்படுவதாலும் அதேசமயம் ஒரு நல்ல ஆல்-ரவுண்டர் வேண்டும் என்பதாலும் அவர்கள் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு ஆர்வம் காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது. அவர்கள் ஹர்திக் பாண்டியாவை பெற, ரிஷப் பண்ட் மற்றும் நிகோலஸ் பூரன் ஆகியோரில் ஒருவரை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் சிஎஸ்கே அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்க சிவம் துபே மற்றும் ஆயூஷ் மாத்ரே ஆகியோரை மும்பை அணிக்கு விட்டுக்கொடுக்க முடிவு எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான ஆலோசனைகளும் நடந்து வருகிறதாம்.
ஹர்திக் பாண்டியாவை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் வாங்க நினைப்பதாக தெரிகிறது. அவர்களும் இதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுவரை அஜிங்கியா ரஹானே வழிநடத்தி வந்தார். வயது காரணமாக அவர் அடுத்த சீசனில் விளையாடுவது சந்தேகம்தான். அதனால் ஒரு சிறந்த கேப்டன் வேண்டும் என்பதற்காக ஹர்திக்கை டிரேட் செய்ய முயன்று வருகின்றனர். அதற்காக அவர்கள் கேமரூன் கிரீன் அல்லது ரிங்கு சிங்கை மும்பை அணிக்கு கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஐபிஎல் மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாகவே அணிகளுக்கு இடையே வீரர்களை மாற்றிக்கொள்ளும் இந்த டிரேட் முறையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போதே கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் சூட்டைக் கிளப்பி உள்ளன. குறிப்பாக, ஹர்திக் பாண்டியாவை தங்கள் வசம் இழுக்க சிஎஸ்கே, கேகேஆர் மற்றும் லக்னோ போன்ற முன்னணி அணிகள் தீவிரமாக காய் நகர்த்தி வருவதால், அடுத்த ஐபிஎல் சீசனுக்கான அணிகளின் கட்டமைப்பு முற்றிலும் மாற வாய்ப்புள்ளது. ரசிகர்களின் கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட ஹர்திக் பாண்டியா, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறி எந்த புதிய அணியில் கேப்டனாக களம் காண போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பும், ரிஷப் பண்ட் போன்ற முன்னணி வீரர்களின் அடுத்தகட்ட முடிவுகளும் இந்த ஐபிஎல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மார்க்கெட்டை வரும் நாட்களில் மேலும் சுவாரசியமாக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.