  • மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதிவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்?

மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதிவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்?

மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா? ரோகித் சர்மா வைத்த நிபந்தனையால் வெடித்த சர்ச்சை! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 23, 2026, 03:06 PM IST
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன்.
  • பதவியிலிருந்து விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா?
  • ரோகித் சர்மா கொடுத்த நெருக்கடி?

கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon6
Suriya
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
சம்மரில் குளுகுளு டூர்.. கம்மி விலையில் 7 நாட்கள் மணாலி, ஷிம்லா சுற்றுலா.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
camera icon10
Sani nakshatra peyarchi
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதிவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா விலகல்?

ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா இந்த வாரம் தொடங்க உள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் மீண்டும் ஒரு புதிய பிரச்சனை வெடித்துள்ளது. வீரர்கள் அனைவரும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், கேப்டன்சி விவகாரம் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 2024ம் ஆண்டு முதல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் கேப்டன்சி பொறுப்பை ஏற்றது முதலே மும்பை அணியில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகின்றன. ரோகித் சர்மாவிடம் இருந்து கேப்டன்சியை ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் கொடுத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்தின் செயல், ரோகித் சர்மா ரசிகர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனால் மைதானத்திலேயே ஹர்திக் பாண்டியாவை ரசிகர்கள் திட்டும் சம்பவமும் அரங்கேறியது.

மேலும் படிக்க: 2018 போல முரட்டு ஃபார்முக்கு மாறுவாரா ரிஷப் பண்ட்.. பேட்டிங் வரிசையை மாற்ற பிளான்!

ரோகித் சர்மா வைத்த நிபந்தனை

கடந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ரோகித் சர்மா ஒரு இம்பேக்ட் வீரராக மட்டுமே விளையாடினார். பேட்டிங் மட்டும் செய்த அவர் ஃபீல்டிங்கின் போது மைதானத்தில் இல்லை. இதனால் அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த மன வேதனை அடைந்தனர். "ஐந்து முறை கோப்பையை வென்று கொடுத்த ஒரு சாம்பியன் கேப்டனுக்கு இந்த நிலைமையா?" என்று கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் பதிவிட்டு வந்தனர். இதற்காகவும் ஹர்திக் பாண்டியாவை பலரும் கடுமையாக விமர்சித்தனர். 

இந்த நிலையில், "இந்த ஆண்டு என்னால் ஒரு இம்பேக்ட் வீரராக மட்டும் பெஞ்சில் இருக்க முடியாது" என்று ரோகித் சர்மா மும்பை நிர்வாகத்திடம் கறாராக தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள ரோகித், தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். அவரது உடல் எடை குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட நிலையில், தற்போது அதனையும் அவர் முறியடித்துள்ளார். உடல் எடையை குறைத்து மிகவும் ஒல்லியாக காணப்படும் ரோகித் சர்மா, ஒரு புது அவதாரத்தில் இந்த ஆண்டு களமிறங்க உள்ளார்.

ஹர்திக் பாண்டியாவின் எதிர்ப்பு

ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக விளையாட முடியாது என்று தெரிவித்த நிலையில், இந்த விவகாரம் ஹர்திக் பாண்டியாவின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதற்கு ஹர்திக் பாண்டியா தரப்பில் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. "மும்பை அணியில் ரோகித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகிய இருவர் மட்டுமே முழுநேர பேட்ஸ்மேன்களாக இருக்கின்றனர். இதில் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த சூர்யகுமார் யாதவை இம்பேக்ட் பிளேயராக உட்கார வைக்க முடியாது. அணியின் சமநிலையை கருத்தில் கொண்டு தான் ரோகித் சர்மாவை இம்பேக்ட் பிளேயராக விளையாட வைக்கிறோம். இந்த ஆண்டும் அதனைத்தான் செய்ய முடியும். அவருக்கு பதிலாக ஒரு கூடுதல் பவுலர் விளையாடினால், அது அணிக்குத்தான் சாதகம்" என்று ஹர்திக் பாண்டியா தரப்பில் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறாரா ஹர்திக்?

ரோகித் சர்மாவை இம்பேக்ட் பிளேயராக பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று மும்பை நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் அறிவுறுத்தியதாகவும், ஆனால் ஹர்திக் இதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. மீண்டும் இது தொடர்பாக நிர்வாகம் அழுத்தம் கொடுத்தால், தனது கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் என ஹர்திக் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், தனக்கு பதிலாக சூர்யகுமார் யாதவை கேப்டனாக நியமியுங்கள் என்றும் ஹர்திக் பாண்டியா பரிந்துரைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்திய அணிக்கு உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த கேப்டன் என்பதால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் சூர்யகுமார் யாதவை கேப்டனாக நியமிக்கலாமா என்ற தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

திலக் வர்மாவிற்கு வந்த சிக்கல்

ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் பிளேயராக இல்லாமல் முழுநேர வீரராக அணியில் விளையாடினால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மற்றொரு திட்டத்தையும் கையில் வைத்துள்ளது. அதன்படி, இளம் வீரரான திலக் வர்மாவை இம்பேக்ட் பிளேயராக களமிறக்கலாம் என்ற முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. திலக் வர்மா ஒரு பேட்ஸ்மேனை தாண்டி சில ஓவர்கள் வீசக்கூடிய ஸ்பின்னர் என்றாலும், அவரால் பவுலிங்கில் பெரிய இம்பேக்ட்டை கொடுக்க முடியவில்லை. எனவே, அவரை இம்பேக்ட் பிளேயராக பயன்படுத்துவதே சரியாக இருக்கும் என்று பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன.

ஹர்திக்கின் எதிர்காலம் என்னவாகும்?

ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை பெரிதாக வெற்றியை பெற முடியவில்லை. கடந்த சீசனில் அணி பிளே ஆஃப் வரை சென்றிருந்தாலும், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற முடியவில்லை. இந்த சீசனில் ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், அவர் கேப்டன்சியில் தொடர்ந்து நீடிப்பார். ஆனால், ஒருவேளை மும்பை அணி மோசமான தோல்விகளை சந்தித்தால், உடனடியாக அவரிடமிருந்து கேப்டன்சியை மாற்றலாம் என்ற முடிவில் அணி நிர்வாகம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஹர்திக் பாண்டியாவின் எதிர்காலம் என்பது, இந்த சீசனில் அவரது செயல்பாட்டைப் பொறுத்தே அமையும். 

மேலும் படிக்க: IPL வரலாற்றில் அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் வென்றது யார்?

