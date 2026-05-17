/ஜூன் 22ல் ஹர்திக் பாண்டியா - மஹிகா சர்மா திருமணம்? முன்னாள் மனைவியை மணந்த அதே ஊர்!

Hardik Pandya Marriage Rumours: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்று நெருங்கும் நேரத்தில், கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் மாடல் மஹிகா சர்மாவு மே 22 அன்று உதய்பூரில் ரகசிய திருமணம் செய்துக்கொள்ள இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, தனது விவாகரத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் சமூக வலைத்தளங்களில் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளார். அவரும் பிரபல மாடலான மஹிகா சர்மாவும் வரும் மே 22, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் ரகசியமாகத் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
2026 ஐபிஎல் தொடர் பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கி உள்ள இந்த நேரத்தில், ரசிகர்களிடையே இந்த செய்தி பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. இதன் பின்னணியில் இருக்கும் உண்மை என்ன? முழு விபரம் இதோ.
ஹர்திக் பாண்டியா தனது முன்னாள் மனைவி நடாசா ஸ்டான்கோவிச்சை எந்த உதய்பூர் நகரில் வைத்து பிரம்மாண்டமாகத் திருமணம் செய்தாரோ, அதே நகரில் தான் மஹிகா சர்மாவையும் மணக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகப் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்பட்டு வ்ருகிறது. ஆனால், இந்த திருமண செய்திகள் குறித்து ஹர்திக் பாண்டியாவோ அல்லது மஹிகா சர்மாவோ இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இருவருமே இந்த வதந்திகளுக்குப் பதிலளிக்காமல் மௌனம் காத்து வருகின்றனர்.
சமீபத்தில், ஐபிஎல் தொடரின் போது வீரர்கள் தங்களின் காதலிகள் அல்லது அதிகாரப்பூர்வமற்ற பார்ட்னர்களை (Unofficial Partners) ஹோட்டல் மற்றும் அணி தங்கும் இடங்களுக்கு அழைத்து வருவது குறித்து பிசிசிஐ சில கடுமையான கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு வந்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த புதிய விதிமுறையை ஹர்திக் - மஹிகாவின் ரகசிய திருமண வதந்தியோடு நெட்டிசன்கள் தொடர்புபடுத்தி பேசத் தொடங்கியதே, இந்த சர்ச்சை இவ்வளவு தூரம் வெடிப்பதற்குக் முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
கடந்த 2025 செப்டம்பர் மாதத்தில் இருந்தே ஹர்திக் பாண்டியா - மஹிகா சர்மா இருவரின் பெயரும் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்ஸ்டாகிராமில் இருவரும் ஒரே மாதிரியான இடங்களைப் பகிர்வது, ஒருவருக்கொருவர் கமெண்ட் செய்து கொள்வது என இவர்களின் சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டியை வைத்தே ரசிகர்கள் இவர்களின் காதலைக் கண்டுபிடித்தனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, அக்டோபர் 2025-ல் மும்பை விமான நிலையத்தில் இருவரும் ஜோடியாக பொதுவெளியில் தோன்றிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. அன்றிலிருந்து இவர்களின் காதல் கிசுகிசு அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் தனது பிறந்தநாளுக்கு முன்னதாக ஹர்திக் பாண்டியா இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட ஒரு போஸ்ட் செலிபிரிட்டி வட்டாரத்தில் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதில் மஹிகா சர்மாவின் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, "நீதான் என்னுடைய 11:11 விஷ்" (மனதார நினைத்தது நடக்கும் நேரம்) என்று உருகிக் கேப்ஷன் கொடுத்திருந்தார்.
அதுமட்டுமின்றி, 2026 ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மஹிகா சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியாவின் குடும்பத்தினருடன் நெருங்கிப் பழகத் தொடங்கியுள்ளார். குறிப்பாக ஹர்திக்கின் மகன் அகஸ்தியாவுடன் அவர் நேரத்தைச் செலவிடும் புகைப்படங்கள் வெளியானதை அடுத்து, இவர்களின் உறவு அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்வது உறுதியானது.
தற்போது நடந்து வரும் ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் (Mumbai Indians) அணி விளையாடும் போட்டிகளில், ஹர்திக்கை உற்சாகப்படுத்த மஹிகா மைதானத்திற்கு நேரில் வந்து கேலரியில் அமர்ந்திருப்பது வழக்கமாகி வருகிறது. இந்திய அணியின் டி20 உலகக்கோப்பை கொண்டாட்டங்களின் போதும் இவர்களின் நெருக்கம் பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது.
தற்போதைய நிலவரப்படி மே 22 அன்று ஹர்திக் மற்றும் மஹிகா உதய்பூர் திருமணம் செய்ய இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி வெறும் வதந்தி மட்டுமே. ஐபிஎல் போட்டிகளில் பிஸியாக இருக்கும் ஹர்திக், இந்த தனிப்பட்ட வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.