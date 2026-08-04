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ரூ. 34 கோடி டீலுக்கு ’நோ’ ஹர்திக் பாண்டியா? சிஎஸ்கே பக்கம் திரும்பும் மும்பை இந்தியன்ஸ்!

IPL Trade News: ஹர்திக் பாண்டியாவை ரூ. 35 கோடி வரை கொடுத்து வாங்க ஒரு அணி முன் வந்துள்ளது. இந்த டீல் குறித்த தனது பதலை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மூலம் ஹர்திக் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:49 PM IST
ரூ. 34 கோடி டீலுக்கு ’நோ’ ஹர்திக் பாண்டியா? சிஎஸ்கே பக்கம் திரும்பும் மும்பை இந்தியன்ஸ்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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