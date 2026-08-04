/ரூ. 34 கோடி டீலுக்கு ’நோ’ ஹர்திக் பாண்டியா? சிஎஸ்கே பக்கம் திரும்பும் மும்பை இந்தியன்ஸ்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அந்த அணியில் வெளியேற முடிவெடுத்த உடன் அவரை வாங்க பல அணிகள் போட்டி போட்டு வருகின்றன. முதலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் மும்பை நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தன. ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கடுமையான டீலுக்கு சென்னை, கேகேஆர் அணி ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இதனால் இரு அணிகளின் பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் இருந்து வருகிறது.
இந்த சூழலில், திடீரென ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அதேபோல் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் டீலுக்குள் நுழைந்துள்ளது. இந்த இரு அணிகளும் எப்படியாவது ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கிவிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் மும்பை அணிக்கு ஆஃபர்களை வீசி வருகிறது.
அதாவது, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ரூ. 34.3 கோடி கொடுத்து ஹர்திக்கை வாங்க முன்வந்ததோடு, நிகோலஸ் பூரான் மற்றும் மோஷின் கான் ஆகியோரையும் விட்டுக்கொடுக்க முன் வந்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்திற்கு இது ஒரு நல்ல டீலாக தெரிந்திருக்கிறது.
இந்த நிலையில், இது குறித்த விவரத்தை ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் கூறி இருக்கின்றனர். ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியா ஒரே வார்த்தையில் ’நோ’ சொல்லி மறுத்திருக்கிறார். அதாவது, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு சென்றால் சஞ்சீவ் கோயங்காவின் தலையீடு அதிகம் இருக்கும் என்பதாலும், அவருக்கு பயந்தே விளையாட வேண்டிய சூழல் இருக்கும் என்பதால், இந்த டீலுக்கு ஹர்திக் பாண்டியா மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதேபோல், என்னை அனுப்பினால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு அனுப்பிவிடுங்கள்.. இல்லையென்றால், ஏலத்திற்கு அனுப்பிவிடுங்கள். வேறு எந்த அணிக்கும் செல்லும் விருப்பம் எனக்கு இல்லை என ஹர்திக் பாண்டியா திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஹர்திக் பாண்டியா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மாற விரும்புவதால், அவரை டிரேடிங் முறையில் சென்னைக்கு அனுப்ப மும்பை நிர்வாகம் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்குப் பதிலாக சிஎஸ்கேவின் ஷிவம் துபே மற்றும் ஒரு முதன்மைப் பந்துவீச்சாளரை மும்பை இந்தியன்ஸ் கேட்டுள்ளது. அத்துடன், கூடுதலாக ரூ. 10 கோடி பணமும் வேண்டும் என மும்பை தரப்பு வலியுறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஷிவம் துபே மற்றும் கலீல் அகமது ஆகிய இருவரை மட்டுமே தர ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. கூடுதல் பணத்தைக் கொடுக்க சிஎஸ்கே தயாராக இல்லை. ஒருவேளை ஹர்திக் பாண்டியா ஏலத்திற்கு வந்தால் கூட, அவரை எளிதாக வாங்கிவிட முடியும் என்பதால், மும்பையின் கூடுதல் பண கோரிக்கையை சிஎஸ்கே ஏற்கவில்லை.
சிஎஸ்கே அணி ஏற்கனவே கார்த்திக் சர்மா மற்றும் பிரசாந்த் வீர் ஆகியோரை விடுவிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதால், அணிக்குள் ஹர்திக் மற்றும் துபே இருவருமே விளையாடுவதற்கான வழிவகை உள்ளது. இதனால், ஏலத்திற்கு செல்ல விட்டுவிடாமல் டிரேடிங் முறையிலேயே பாண்டியாவை சிஎஸ்கேவுக்கு அனுப்புவதுதான் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு லாபகரமானது என கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, வரவிருக்கும் தொடருக்காக தமிழகத்தை சேர்ந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் சாய் கிஷோர் ஆகியோரையும் அணிக்குள் கொண்டுவர சிஎஸ்கே தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது.