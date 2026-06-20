/இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்தும் விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா.. என்ன காரணம்?

இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது இந்தியாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று 3-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரை கைப்பற்றிவிட்டது.
இந்த ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் முடிந்தவுடன், இந்திய கிரிக்கெட் அணி அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாட இருக்கிறது. இதற்காக இம்மாத இறுதியில் இங்கிலாந்து செல்லும் இந்திய அணி, முதலில் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஜூலை 14 முதல் ஜூலை 19 வரை 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெறவிருக்கிறது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணி இன்னும் சில நாட்களில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், காயம் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தான் தொடரைத் தவறவிட்ட ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாட மாட்டார் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இது தொடர்பாக பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஹர்திக் பாண்டியா ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான முழுமையான உடற்தகுதியை இன்னும் பெறவில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் மீண்டும் ஒருநாள் அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டுமானால், முழுமையாகப் பந்துவீசும் திறனை மீட்டெடுப்பது அவசியம் என்றும், அதன் காரணமாகவே அவர் இங்கிலாந்து தொடரிலிருந்து விலக்கப்படுகிறார் என்றும் வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
அதே வேளையில், அணியின் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி வரும் ஜூன் 22-ஆம் தேதி தனது உடற்தகுதியை நிரூபிக்க உள்ளார். அதில் அவர் தேறும்பட்சத்தில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் களமிறங்குவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், ஹர்திக் பாண்டியா இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரில் விளையாட மாட்டார் என்பது தற்போதைக்கு உறுதியாகியுள்ளது.
இத்தொடருக்கு முன்னதாக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டிகள் ஜூலை 01 ஆம் தேதி முதல் 11 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.