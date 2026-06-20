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இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்தும் விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா.. என்ன காரணம்?

Hardik Pandya Ruled Out From England ODI Series: காயம் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரை தவறவிட்ட ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா, முழு உடற்தகுதியை எட்டாததால் அடுத்து வரும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்தும் விலகியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 20, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:03 PM IST
இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்தும் விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா.. என்ன காரணம்?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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