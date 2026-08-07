/ஹர்திக் பாண்டியா CSK டிரேட் ரத்து.. அதிருப்தியில் மும்பை! நடந்தது என்ன?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடைசியாக 2020 ஆம் ஆண்டுதான் கோப்பையை வென்றது. அதன் பின்னர் 6 சீசன்களாக போராடும் நிலையில், அவர்களால் ஆறாவதாக ஒரு கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. ஹர்திக் பாண்டியா இதை சரி செய்வார் என எதிர்பார்த்து அவரிடம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கேப்டன்சி கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவரும் அதனை பூர்த்தி செய்யவில்லை.
2026 ஐபிஎல் சீசன் முடியவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கெய்ரன் பொல்லார்ட், ஹர்திக் பாண்டியாவின் செயல்பாடில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை என ஓபனாக கூறினார். இதில் விரக்தி அடைந்த ஹர்திக் பாண்டியா மும்பையைவிட்டு வெளியேற நினைத்தார். அதேசமயம் மும்பை அணியும் எதிர்காலத்தை கணக்கில் கொண்டு அணியில் சில மாற்றங்களை செய்ய இருக்கின்றனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து தான் மற்ற அணிகளுடம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் டீல் பேசி வருகிறது. ஹர்திக் பாண்டியா டீலை பொருத்தவரையில் அவர்கள் தொடர்ந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் பேசி வருகின்றனர். மற்ற அணிகள் ஹர்திக்கை வாங்க ஆர்வம் காட்டினாலும், ஹர்திக் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு செல்லவே விருப்பப்படுகிறார். இதனாலேயே சிஎஸ்கேவுடன் தொடர் பேச்சுவார்த்தையில் மும்பை நிர்வாகம் இருந்து வருகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக ஷிவம் துபே மற்றும் இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே ஆகிய இருவரையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் கேட்டது. இதற்கு சம்மதிக்காத சிஎஸ்கே, துபேவுடன் கலீல் அகமதுவை மட்டுமே தர முடியும் எனத் திட்டவட்டமாக கூறியது. தொடர்ந்து, துபேவுடன் டிவோல்ட் பிரேவிஸை அனுப்ப MI கேட்டபோதும், "ஐபிஎல் 2027 டிரேடிங்கில் இளம் வீரர்களை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது" என்ற காரணத்தை கூறி சிஎஸ்கே மறுத்துவிட்டது. வேறு வழியின்றி, துபே மற்றும் கலீல் அகமதுவை பெற்றுக்கொள்ள மும்பை சம்மதித்து, ஆவணப் பணிகளைப் பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம் என முடிவானது.
இந்த ஒப்பந்தம் முடிவாகும் சூழலில், சிஎஸ்கே நிர்வாகம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியைத் தொடர்புகொண்டு, சாய் கிஷோரை வாங்குவதற்காக தங்கள் அணியின் இளம் வீரரான உர்வில் படேலை மாற்றாக தர முன்வந்தது. "இளம் வீரர்களை டிரேட் செய்ய மாட்டோம்" என்று கூறிவிட்டு, உர்வில் படேலை மற்றொரு அணிக்கு தர முன்வந்தது மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்திற்கு கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
இது குறித்து MI கேள்வி எழுப்பியபோது, "இளம் வீரருக்குப் பதிலாக மற்றொரு இளம் வீரரை டிரேட் செய்வதில் தவறில்லை. சீனியர் வீரருக்கு பதிலாக சீனியர் வீரரைத்தான் மாற்ற முடியும்" என சிஎஸ்கே தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. சிஎஸ்கேவின் இந்த பதிலால் தங்களை ஏமாற்றிவிட்டதாக கருதிய மும்பை இந்தியன்ஸ், ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கான டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தையை உடனடியாக ரத்து செய்துவிட்டது.
தற்போது, ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்ய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறதாம். ஹர்திக்கிற்குப் பதிலாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை மும்பை அணி கேட்கிறது. அதேபோல் கேகேஆர் அணியிடம் ஹர்திக்கிற்குப் பதிலாக அங்க்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா ஆகிய இருவரையும் கேட்கிறது. இந்த இரண்டு அணிகளில் எது சாதகமான ஒப்பந்தத்தை வழங்குகிறதோ, அந்த அணிக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவை அனுப்ப மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.