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ஹர்திக் பாண்டியா CSK டிரேட் ரத்து.. அதிருப்தியில் மும்பை! நடந்தது என்ன?

Hardik Pandya IPL Trade Latest Update: ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கேவுக்கு டிரேட் செய்யும் பேச்சுவார்த்தை அதிருப்தியால் முறிந்ததை அடுத்து, அவரை ராஜஸ்தான் அல்லது கேகேஆர் அணிக்கு மாற்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Aug 07, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:13 AM IST
ஹர்திக் பாண்டியா CSK டிரேட் ரத்து.. அதிருப்தியில் மும்பை! நடந்தது என்ன?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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