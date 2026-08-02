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ஹர்திக் இனி CSKவுக்கு இல்லை.. குறுக்கே வந்த DC! மும்பைக்கு பெரிய ஆஃபர்

Hardik Pandya IPL Trade Update: ஹர்திக் பாண்டியாவை சிஎஸ்கே வாங்க முயற்சித்து வரும் நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு அதிரடி ஆஃபர்களை கொடுத்து ஹர்திக்கை வாங்க தீவிரம் காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 02, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:27 PM IST
ஹர்திக் இனி CSKவுக்கு இல்லை.. குறுக்கே வந்த DC! மும்பைக்கு பெரிய ஆஃபர்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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