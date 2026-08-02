/ஹர்திக் இனி CSKவுக்கு இல்லை.. குறுக்கே வந்த DC! மும்பைக்கு பெரிய ஆஃபர்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வளர்த்தேடுத்த ஹர்திக் பாண்டியா 2022 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சென்று வழிநடத்தி ஐபிஎல் கோப்பையை அந்த அணிக்கு வென்று கொடுத்தார். அதற்கு அடுத்தாண்டு அதாவது 2023ல் இறுதி போட்டி வரை தனது குஜராத் அணியை அழைத்து வந்தார். இதனை பார்த்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை மீண்டும் தனது அணிக்கு கொண்டு வந்து ரோகித் சர்மாவை கேப்டன்சி பொறுப்பில் இருந்து நீக்கி அப்பொறுப்பை ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் கொடுத்தது. இதனால் மூன்று ஆண்டுகளாக கோப்பையை வெல்லாமல் இருக்கும் நமது அணி இம்முறை கண்டிப்பாக வெல்லும் என மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் நம்பியது. ஆனால் அவர்களது கோப்பை கனவு நினைவாகவில்லை.
2024, 2025, 2026 என மூன்று சீசன்களிலும் ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சியில் சொதப்பவே செய்தது. இதனால் விரக்தியடைந்த மும்பை நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியா வேண்டாம் என முடிவெடுத்தது. இதற்கு வெறும் கேப்டன்சி சொதப்பல் மட்டும் காரணமில்லை. ஹர்திக் பாண்டியா முன்பை போல் இல்லை, தற்போதெல்லாம் அதிகமாக காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறது. எனவே அவரால் நல்ல ஃபார்முடன் விளையாட முடியுமா? என்ற சந்தேகத்தாலேயே அவரை வெளியேற்ற முடிவு செய்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் கெய்ரன் பொல்லார்ட் ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்ஸி, எங்களது எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு இல்லை என ஐபிஎல் 2026 சீசன் முடிந்ததும் கூறினார். இதில் கடும் அதிருப்தியை அடைந்த ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங்கில் வெளியேற முடிவு செய்தார்.
குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மாற விரும்பிய ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக, மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை நிர்வாகங்களுக்கிடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. ஹர்திக்கிற்கு பதிலாக ஒரு தரமான இளம் வீரரை பெற மும்பை விரும்பியதால், சிஎஸ்கேவிடம் ஷிவம் துபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரேவை கேட்டது. ஆனால், இளம் வீரரான மாத்ரேவை தர மறுத்த சிஎஸ்கே, துபே மற்றும் கலீல் அகமதுவை மட்டுமே தர முன்வந்தது. இதனால் சிஎஸ்கே - மும்பை இடையேயான டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை முடங்கியது.
சிஎஸ்கே உடனான பேச்சுவார்த்தையில் தொய்வு ஏற்பட்ட நிலையில், திடீரென ரேஸில் குதித்த டெல்லி கேபிடல்ஸ், ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்க தீவிரமாக களமிறங்கியுள்ளது.
ஹர்திக்கிற்காக அசுதோஷ் சர்மா மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகிய இருவரையும் தர டெல்லி சம்மதித்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு அணியின் கேப்டன் பொறுப்பையும் வழங்க முடிவு செய்துள்ளது.
ஒரு திறமையான இளம் வீரரை எதிர்பார்க்கும் மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு, அசுதோஷ் சர்மா மற்றும் அக்சர் படேல் ஆகிய இருவரும் கிடைப்பது மிகப்பெரிய சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், டெல்லியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மும்பை நிர்வாகம் ஆர்வமாக உள்ளது.
மறுபுறம், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற விரும்பிய ரிஷப் பந்த், மீண்டும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கே திரும்ப உள்ளார். இவருக்குப் பதிலாக குல்தீப் யாதவை லக்னோ அணி பெற்றுள்ளது. தற்போது ஹர்திக் பாண்டியா பேச்சுவார்த்தையும் வெற்றிகரமாக முடிந்தால், டெல்லி அணியின் பேட்டிங் வரிசையில்,
ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை ஒரு முறை கூட கோப்பையை வெல்லாத அணிகளில் டெல்லியும் ஒன்று. இதுவரை நடந்த 19 சீசன்களில் 6 முறை மட்டுமே பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் தலைமையில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே ஃபைனலுக்கு முன்னேறியது.
இந்த மோசமான சாதனையை மாற்றி, அடுத்த மூன்று சீசன்களுக்குள் எப்படியாவது சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் உள்ளது டெல்லி அணி. அதற்காகவே ஹர்திக் பாண்டியாவை அணிக்குள் கொண்டுவந்து, ஒரு அசுர பலமிக்க அணியை உருவாக்க டெல்லி கேபிடல்ஸ் நிர்வாகம் இந்த அதிரடி முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது.