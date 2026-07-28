/ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட்: MI-க்கு CSK கொடுக்கும் 2 வீரர்கள் + ரூ.10 கோடி - இதில் யாருக்கு லாபம்?

Hardik Pandya Trade : ஐபிஎல் 2026 தொடர் நிறைவடைந்து வெறும் இரண்டு மாதங்களே ஆகியுள்ளது. இன்னும் அடுத்த சீசனுக்கு 8 மாதங்கள் இருக்கின்றன. ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கும் இன்னும் 4-5 மாதங்களே உள்ளன.
மெகா ஏலத்திற்கு (2028) முன் நடைபெறும் கடைசி மினி ஏலம் வரும் நவம்பர் - டிசம்பர் மாதங்களில் நடைபெறலாம். அப்படியிருக்க, தற்போதே வீரர்கள் டிரேட் குறித்து பரபரப்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
ஏற்கெனவே, லக்னோவில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் டெல்லி அணிக்கும், டெல்லி அணியில் இருந்து குல்தீப் யாதவ் லக்னோ அணிக்கு சென்றிருக்கிறார். இது ஒருபுறம் இருக்க, மும்பை அணி கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட்தான் இப்போது கிரிக்கெட் உலகின் பரபரப்பான பேச்சாக உள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள்தான் ஐபிஎல் தொடரிலேயே எதிரிகள். அப்படியிருக்க, ஹர்திக் பாண்டியா டீலிங் இப்போது சிஎஸ்கே - மும்பை இடையே நடந்துகொண்டிருப்பதுதான் பரபரப்பின் உச்சம். சிஎஸ்கே ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கிவிட துடியாய் துடிக்கிறது என தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இரு அணிகளும் இதுகுறித்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ நகர்வையும் அறிவிக்கவில்லை.
அப்படியிருக்க, Hindustan Times தளத்தில் வெளியான செய்தியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சிஎஸ்கேவுக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுப்பதன் மூலம், முக்கியமான 2 வீரர்களை கேட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் கேட்டது: சிஎஸ்கே அணி ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதில் சிவம் தூபே மற்றும் ஆயுஷ் மாத்ரே வேண்டும்.
சிஎஸ்கேவின் சொல்வது: தூபேவை கொடுக்கிறோம். ஆனால் எதிர்காலத்திற்கான வீரராக பார்க்கப்படும் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதில், மிடில் ஆர்டர் பவர் ஹிட்டர் டிவால்ட் பிரேவிஸை தருகிறோம். அதுமட்டுமின்றி கூடுதலாக ரூ.10 கோடியை தருகிறோம்.
சிவம் தூபே - ரூ.12 கோடி; டிவால்ட் பிரெவிஸ் ரூ.2.20 கோடி மற்றும் சிஎஸ்கே கொடுக்கும் ரூ.10 கோடி என மொத்தம் ரூ.24.20 கோடி அளவுக்கு இந்த டிரேட் இருக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரூ.16.35 கோடிக்குதான் தக்கவைத்திருந்தது.
மும்பை முன்வைத்த ஆப்பருக்கு சிஎஸ்கே பதில் ஆப்பரை கொடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. இதை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏற்குமா அல்லது மாற்று ஆப்பரை முன்வைக்குமா அல்லது மொத்தமாக டிரேட் பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்துமா என்பதை பொறுமையாகவே பார்க்க வேண்டும்.