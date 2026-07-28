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ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட்: MI-க்கு CSK கொடுக்கும் 2 வீரர்கள் + ரூ.10 கோடி - இதில் யாருக்கு லாபம்?

Hardik Pandya Trade : ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முன்வந்துள்ள நிலையில், பதில் ஆப்பராக சிவம் தூபே உடன் முக்கிய வீரரை கொடுக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முன்வந்துள்ளது. ரூ.20 கோடிக்கும் மேலான மதிப்பான டிரேட் ஆப்பரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முன்மொழிந்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:10 AM IST
ஹர்திக் பாண்டியா டிரேட்: MI-க்கு CSK கொடுக்கும் 2 வீரர்கள் + ரூ.10 கோடி - இதில் யாருக்கு லாபம்?
Image Credit: Hardik Pandya Trade | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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CSK vs MI: ஹர்திக் பாண்டியா யாருக்கு? தூபே + பிரெவிஸ் + ரூ.10 கோடி - யாருக்கு லாபம்?
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