/சென்னை அணிக்கு வரும் ஹர்திக் பாண்டியா? உறுதிப்படுத்திய இன்ஸ்டா பதிவு?

Hardik Pandya: தோல்வியில் முடிந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் சீசன்: தோனிக்கு ரகசிய செய்தி அனுப்பினாரா ஹர்திக் பாண்டியா? இணையத்தை உலுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி லீக் சுற்றோடு படுதோல்வி அடைந்து வெளியேறியுள்ளது. இந்த மோசமான சீசனுக்கு பிறகு, கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவின் எதிர்காலம் குறித்து அணி நிர்வாகம் இன்னும் எந்தவொரு உறுதியான முடிவையும் அறிவிக்காத நிலையில், அவர் சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஒரு மர்மமான பதிவு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. "மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் பாண்டியாவின் சகாப்தம் முடிவுக்கு வருகிறதா? அவர் வேறு அணிக்கு மாறுகிறாரா?" என்ற கேள்விகளுடன் இணையமே தற்போது ஸ்தம்பித்துப் போயுள்ளது. இந்த பரபரப்பான சமூக வலைதள பதிவின் பின்னணி என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கடைசி லீக் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை படுதோல்வி அடைந்தது. இந்த தோல்விக்கு பிறகு, திங்கள்கிழமை மதியம் ஹர்திக் பாண்டியா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டோரியை பகிர்ந்திருந்தார். அதில் ஒரு லேப்டாப், ஒரு டைரி, ஒரு பேனா மற்றும் அவரது மொபைல் போன் ஆகியவை இருந்தன. மேலோட்டமாக பார்க்க சாதாரண படம் போல தெரிந்தாலும், ரசிகர்கள் உற்று நோக்கிய போது அந்த மொபைல் போனின் லாக் ஸ்கிரீனில் நேரம் துல்லியமாக 07:07 என காட்டியது. 7 என்ற எண் என்றாலே இந்திய கிரிக்கெட்டில் அது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனியை குறிப்பதாகும். இதனால், ஹர்திக் பாண்டியா தோனிக்கு ஏதோ ஒரு ரகசிய செய்தியை இதன் மூலம் கடத்துகிறார் என்றும், அடுத்த மெகா ஏலத்தில் அவர் மும்பையை விட்டு விலகி சிஎஸ்கே அணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் ரசிகர்கள் கணிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மும்பை அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கீரோன் பொல்லார்ட், ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி குறித்து சில முக்கிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். "ஒரு தனிநபராகவும் சரி, கேப்டனாகவும் சரி, ஹர்திக் நினைத்தபடி இந்த சீசன் அமையவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். நிர்வாக தரப்பிலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கவில்லை. ஆனால், அவருக்கு சிறந்த முறையில் அணியை வழிநடத்த தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் நாங்கள் செய்தோம்" என்று கூறினார்.
இருப்பினும், அணியின் ஒட்டுமொத்த தோல்விக்கும் ஹர்திக்கை மட்டுமே தனிநபராக குற்றம் சொல்ல முடியாது என்று பொல்லார்ட் வாதாடினார். "தோல்வி அடையும் போது யாராவது ஒருவரை நோக்கி விரல் நீட்டுவது எளிது. ஆனால் இது ஒரு ஒட்டுமொத்த அணியின் கூட்டு தோல்வி. இப்போதைக்கு நாங்கள் இந்த காயங்களில் இருந்து மீண்டு வந்து, அடுத்த 12 மாதங்களில் இன்னும் பலமாக திரும்புவது பற்றித்தான் யோசிக்க வேண்டும். இப்போது அணியை மாற்றுவது பற்றி உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கக் கூடாது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
2023ன் இறுதியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் இருந்து பெரும் தொகை மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலம் மும்பை அணிக்கு திரும்பியவர் ஹர்திக் பாண்டியா. ரோஹித் சர்மாவின் கேப்டன்சி பதவியை பறித்து இவரிடம் கொடுத்த போதே ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இவரின் தலைமையின் கீழ் 2024ல் கடைசி இடத்தை பிடித்த மும்பை, 2025ல் குவாலிஃபையர் 2 வரை சென்று மீண்டது. ஆனால், இந்த 2026 சீசனில் மீண்டும் படுமோசமாக சொதப்பி, 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளுடன் 9வது இடத்தை பிடித்து வெளியேறியுள்ளது. இந்த சீசனில் பாண்டியாவின் தனிப்பட்ட ஃபார்மும் மோசமாக இருந்தது. 14 போட்டிகளில் வெறும் 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த அவர், பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்தினார். இந்த தொடர் தோல்விகள் மற்றும் சமூக வலைதள பதிவுகள், அடுத்த மெகா ஏலத்திற்கு முன்பாக மும்பை அணியில் ஒரு பெரிய புயல் வீசப்போவதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
|மும்பை அணியின் தற்போதைய இடம்
|14 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளுடன் 9-வது இடம்
|பிளே-ஆஃப்
|பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெறாமல் பரிதாபமாக வெளியேற்றம்.
|பாண்டியாவின் பேட்டிங்
|14 போட்டிகளில் வெறும் 202 ரன்கள்
|பாண்டியாவின் பந்துவீச்சு
|வெறும் 4 விக்கெட்டுகள்
|பயிற்சியாளர் பொல்லார்ட் கருத்து
|உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கக் கூடாது