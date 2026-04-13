ஹர்திக் - குருணால் பாண்டியா இடையே என்ன பிரச்சனை? அந்த பெண் காரணமா?

Hardik vs Krunal Pandya : பாண்டியா சகோதரர்கள் ஹர்திக், குருணால் இடையே என்ன பிரச்சனை? ஏன் இருவரும் பேசிக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 13, 2026, 01:39 PM IST
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
தமிழ்நாட்டில் எந்த வயது வாக்காளர்கள் அதிகம்...? முழு லிஸ்ட் இதோ!
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
தோனி எங்கே இருக்கிறார்...? எப்போது வருவார்? - ருதுராஜ் சொன்ன பதில்
Hardik vs Krunal Pandya : இந்திய கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் மற்றும் பாண்டியா சகோதரர்களான ஹர்திக் மற்றும் குருணால் இருவருக்கும் இடையே அண்மைக்காலமாக உறவு சரியாக இல்லை. இருவரும் பேசிக் கொள்வதில்லை. முன்புபோல் எங்கும் ஒன்றாக தென்படுவதில்லை. இதை நேற்றைய ஆர்சிபி மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியிலும் கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் குருணால் பாண்டியா இருவரும் போட்டிக்குப் பிறகு கைக்குலுக்கிக் கொள்ளவில்லை. இதை இருவரும் புறக்கணித்தது ஒருபுறம் என்றால், ஹர்திக் பாண்டியா அவுட்டானபோது, குருணால் பாண்டியா துள்ளிக் குதித்து கொண்டாடினார். இதுவே இருவருக்கும் இடையில் மனக்கசப்பு இருக்கிறது என்பதை ரசிகர்களுக்கு பட்டவர்த்தனமாக காட்டியது. இது தொடர்பான விவாதங்கள் சமூக வலைதங்களில் ரசிகர்கள் மத்தியில் சூடுபிடித்துள்ளது. இருவருக்கும் இடையில் என்ன தான் பிரச்சனை என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு வாழ்த்து இல்லை

பொதுவாக ஹர்திக் பாண்டியாவின் ஒவ்வொரு வெற்றியையும் தன்னுடைய சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாடும் குருணால் பாண்டியாவும், அவரது மனைவி பன்குரியும் அண்னையில் ஹர்திக் பாண்டியா உலகக் கோப்பை வென்றபோது, அவரை வாழ்த்துப் பதிவும் போடவில்லை. அதுமட்டுமின்றி, உலகக் கோப்பை போட்டிகளின் போது ஹர்திக் பாண்டியாவை சப்போர்ட் செய்ய ஒருமுறைகூட மைதானத்திற்கு வரவில்லை. முன்பு ஒவ்வொரு பண்டிகையையும் குடும்பமாக இணைந்து கொண்டாடிய சகோதரர்கள் இருவரும், தற்போது ஒருவரையொருவர் சமூக வலைத்தளங்களில் பின்தொடர்வதும் இல்லை, பரஸ்பரம் அவரவர் புகைப்படங்களுக்கு லைக் செய்வதும் இல்லை.

இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்?

சகோதரர்களின் குடும்பத்துக்குள் பிரச்சனை வர முக்கிய காரணம் ஹர்திக் பாண்டியாவின் லேட்டஸ்ட் தோழி மஹிகா சர்மா என கூறப்படுகிறது. நட்டாஷாவை ஹர்திக் பிரிந்ததில் இருந்தே தொடங்கிய இந்தப் பிரச்சனை, மஹிகாவை பொதுவெளிக்கு அழைத்து ஊர் சுற்றியதும் குடும்பத்துக்குள் சலசலப்பு அதிகரித்தது. இதுவே பாண்டியா சகோதரர்களின் குடும்ப சண்டைக்கு முக்கிய காரணமாகவும் ரசிகர்கள் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகின்றனர். ஹர்திக், மஹிகாவுடன் ஜோடியாக இருக்கும் நிலையில், குருணால் மற்றும் அவரது மனைவி பன்குரி ஆகியோர் நடாஷா மற்றும் அகஸ்தியாவுடன் நெருக்கமாக இருக்கின்றனர்.

மும்பை - ஆர்சிபி போட்டி

இந்த நிலையில் தான் சகோதரர்கள் இருவரின் உறவில் விரிசல் இருக்கிறதா? இல்லையா? என்பதை அறிந்து கொள்ள ஆர்சிபி - மும்பை இடையிலான நேற்றைய போட்டியை ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்தனர். இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தாலே இப்போது சமூக வலைதளங்களில் பற்றி எரியும் வதந்தி கதைகள் எல்லாம் சுக்குநூறாக உடைந்து போய் இருக்கும். ஆனால், ஹர்திக் பாண்டியாவும், குருணாலும் பேசிக்கொள்ளவில்லை. போட்டி முடிந்த பிறகு கைகுலுக்கிக் கொள்ளவில்லை. இதுவே, இருவரும் மனகசப்பில் இருப்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்தியதால், ரசிகர்களும் பாண்டியா சகோதரர்களிடையே சண்டை இருப்பதாகவே முடிவுக்கே வந்துள்ளனர். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் குருணால் பாண்டியா இடையே பிரச்சனை இருப்பது எப்போது வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் மும்பை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் போது இது வெளிப்படையாகத் தெரிந்தது. ஹர்திக் அவுட்டானபோது குருணால் துள்ளிக் குதித்து கொண்டாடியதும், போட்டிக்குப் பிறகு இருவரும் கைகுலுக்கிக் கொள்ளாமல் தவிர்த்ததும் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்த சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்தியது.

2. உலகக் கோப்பை வெற்றியின் போது ஹர்திக்கிற்கு குருணால் பாண்டியா குடும்பத்தினர் எப்படி வாழ்த்து தெரிவித்தனர்?

ஆச்சரியமளிக்கும் விதமாக, குருணால் பாண்டியாவோ அல்லது அவரது மனைவி பன்குரியோ ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் எந்த ஒரு வாழ்த்துப் பதிவையும் வெளியிடவில்லை. மேலும், போட்டிகளின் போது அவருக்கு ஆதரவளிக்க அவர்கள் ஒருமுறைகூட மைதானத்திற்கும் செல்லவில்லை.

3. பாண்டியா சகோதரர்களுக்கு இடையிலான இந்த விரிசலுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுவது என்ன?

ஹர்திக் பாண்டியாவின் புதிய தோழியான மஹிகா சர்மாவே இந்த விரிசலுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. ஹர்திக் தனது முன்னாள் மனைவி நடாஷாவைப் பிரிந்த பிறகு, மஹிகாவுடன் பொதுவெளியில் ஜோடியாக வலம் வருவது குடும்பத்திற்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

4. நடாஷா மற்றும் அவரது மகன் அகஸ்தியாவுடன் குருணால் குடும்பத்தின் உறவு தற்போது எப்படி உள்ளது?

ஹர்திக் பாண்டியா தனது புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், குருணால் மற்றும் அவரது மனைவி பன்குரி ஆகியோர் முன்னாள் மனைவி நடாஷா மற்றும் அவரது மகன் அகஸ்தியாவுடன் தொடர்ந்து மிகவும் நெருக்கமான உறவைப் பேணி வருகின்றனர்.

5. சமூக வலைத்தளங்களில் பாண்டியா சகோதரர்களின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் எப்படி உள்ளன?

முன்பு ஒவ்வொரு பண்டிகையையும் ஒன்றாகக் கொண்டாடி புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்த சகோதரர்கள், தற்போது ஒருவரையொருவர் பின்தொடர்வதைத் தவிர்த்துவிட்டனர் (Unfollow). மேலும், பரஸ்பரம் புகைப்படங்களுக்கு லைக் செய்வதையும் அவர்கள் முற்றிலும் நிறுத்திவிட்டனர்.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் பந்திலேயே விக்கெட் எடுத்த பந்துவீச்சாளர்கள்!

மேலும் படிக்க | ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆனது ஏன்? அணி நிர்வாகம் கட்டாயப்படுத்தியதா? ஆயுஷ் மாத்ரே பதில்!

