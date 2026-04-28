டி20ல் அதிக ரன்கள் அடித்தும் தோற்ற அணி எது தெரியுமா?

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் அடித்தும் தோற்ற அணிகளின் பட்டியலை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 28, 2026, 10:20 PM IST
டி20 கிரிக்கெட் போட்டி என்பது ரன்களின் வேட்டைக்காடாக மாறிவிட்டது. ஒரு காலத்தில் 200 ரன்கள் என்பது எட்ட முடியாத இலக்காகக் கருதப்பட்டது. ஆனால், இன்றைய சூழலில் 250 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தாலும் வெற்றி என்பது உறுதி செய்ய முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. பேட்ஸ்மேன்களின் அதிரடி ஆட்டம் மற்றும் சிறிய மைதானங்கள் காரணமாக, இமாலய ரன்களைக் குவித்தும் பல அணிகள் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளன.

டெல்லி கேப்பிடல்ஸின் தோல்வி 2026

சமீபத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் நிகழ்ந்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 264/2 என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்கோரை எட்டியது. கே.எல். ராகுல் ஆட்டமிழக்காமல் 152 ரன்கள் விளாசினார். இவ்வளவு பெரிய இலக்கை எந்த அணியும் துரத்த முடியாது என்று கருதப்பட்ட நிலையில், பஞ்சாப் அணி 7 பந்துகள் மீதமிருக்கையிலேயே 265 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதுவே டி20 வரலாற்றில் ஒரு அணி அதிக ரன்கள் எடுத்துத் தோற்ற போட்டியாகும்.

சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரின் அதிரடி 2024

இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியில், சத்தீஸ்கர் அணி தமிழ்நாடு அணிக்கு எதிராக 264/9 ரன்கள் குவித்தது. டெல்லி அணியின் ஸ்கோருக்கு இணையாக இது இருந்தாலும், விக்கெட்டுகள் அதிகமாக விழுந்திருந்தன. இந்த ரன்களைத் துரத்திய தமிழ்நாடு அணி கடைசி பந்தில் வெற்றி பெற்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது.

ஆர்சிபியின் போராட்டம் 2024

2024 ஐபிஎல் சீசனில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஆடிய ஆட்டம் மறக்க முடியாதது. முதலில் ஆடிய ஹைதராபாத் 287 ரன்கள் குவிக்க, அதைத் துரத்திய ஆர்சிபி அணி 262/7 ரன்கள் எடுத்துப் போராடித் தோற்றது. ஒரு ஐபிஎல் போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் இதுவாகும்.

கேகேஆர் மற்றும் பஞ்சாப் மோதல் 2024

அதே 2024 ஆம் ஆண்டில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 261/6 ரன்கள் எடுத்தது. ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடந்த இந்தப் போட்டியில், பஞ்சாப் அணி மிக எளிதாக 262 ரன்களை எட்டி உலகத்தையே வியக்க வைத்தது. இதன் மூலம் 260 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்தும் தோற்ற அணிகளின் பட்டியலில் கேகேஆர் இணைந்தது.

சர்வதேச டி20 போட்டிகள்

சர்வதேச அளவில் பார்த்தால், 2023ல் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 258/5 ரன்கள் எடுத்துத் தோல்வியுற்றது. 259 ரன்கள் என்ற இலக்கை தென்னாப்பிரிக்க அணி வெறும் 18.5 ஓவர்களிலேயே கடந்து சாதனை படைத்தது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள்

டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்தும் தோல்வியடைந்த முதல் அணி எது?

2026 ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 264/2 ரன்கள் குவித்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிதான் இந்த வரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி 264 ரன்கள் எடுத்தும் தோல்வியடைய முக்கியக் காரணம் என்ன?

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் காட்டிய அதிரடி ஆட்டத்தால், 265 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை 18.5 ஓவர்களிலேயே (7 பந்துகள் மீதமிருக்கையில்) எட்டிப் பிடித்தனர். இதனால் டெல்லி அணி தோல்வியைத் தழுவியது.

சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்துத் தோற்ற அணி எது?

2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியில் தமிழ்நாடு அணிக்கு எதிராக 264/9 ரன்கள் எடுத்த சத்தீஸ்கர் அணி தோல்வியடைந்தது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் எது?

2024 ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக ஆர்சிபி (RCB) அணி எடுத்த 262/7 ரன்களே இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும். இருப்பினும் ஆர்சிபி அந்தப் போட்டியில் தோல்வியுற்றது.

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் (T20I) அதிக ரன்கள் எடுத்துத் தோற்ற அணி என்ற சாதனையை எந்த அணி வைத்துள்ளது?

2023ல் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக 258/5 ரன்கள் எடுத்த மேற்கிந்திய தீவுகள் (West Indies) அணி தோல்வியுற்றது. இதுவே சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாகும்.

