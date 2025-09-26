English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை : இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான்! வரலாற்றில் முதன்முறை

Asia Cup 2025 final : ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் முதன்முறையாக இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதிப் போட்டியில் விளையாட உள்ளன.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:41 AM IST
  • ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டி
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல்
  • வங்கதேசம் அணி 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி

Trending Photos

டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
camera icon8
dolphins
டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
100 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சியில் அபூர்வ யோகம்; 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon6
Guru Peyarchi
100 ஆண்டுக்குப் பிறகு குரு பெயர்ச்சியில் அபூர்வ யோகம்; 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.40 ஆயிரம் தனிநபர் கடன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TN Govt Loan Schemes
தமிழ்நாடு அரசின் ரூ.40 ஆயிரம் தனிநபர் கடன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
ஆசிய கோப்பை : இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான்! வரலாற்றில் முதன்முறை

ஆசிய கோப்பை 2025 சூப்பர் 4 சுற்றில் துபாயில் நடைபெற்ற பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் இடையிலான போட்டி, இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதிபெற இரண்டு அணிகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பாக அமைந்தது. இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இரு அணிகளும் இந்தியாவுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளுடன் களமிறங்கின. ஆனால், பாகிஸ்தான் அணி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

பாகிஸ்தான் தடுமாற்றம்

டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணியின் கேப்டன் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அப்போது, இது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவா? என கேள்வி எழுந்தது. ஏனென்றால், வங்கதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். குறிப்பாக, தஸ்கின் அகமது வீசிய பந்துகள் பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சவாலாக இருந்தன. இதனால், பாகிஸ்தானின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். தொடக்க வீரர் ஃபகார் ஜமான் மற்றும் கேப்டன் ஷான் மசூத் இருவரும் நிலைத்து நிற்க முடியாமல் வெளியேறினர்.

ஆனால், மிடில் ஆர்டரில் களம் இறங்கிய இளம் வீரர் முகமது ஹாரிஸ் பொறுப்புடன் விளையாடினார். அவர் 31 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை மெதுவாக உயர்த்தினார். அவருக்குப் பின் வந்த முகமது நவாஸ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். 16 பந்துகளில் 25 ரன்கள் எடுத்து, பாகிஸ்தானின் ரன் விகிதத்தை உயர்த்தினார். இறுதி ஓவர்களில் ஷதாப் கான் சில முக்கிய ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் விளைவாக, பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 135 ரன்கள் எடுத்தது. வங்கதேசம் சார்பில் தஸ்கின் அகமது 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

வங்கதேசத்தின் தோல்வி:

136 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் வங்கதேச அணி களமிறங்கியது. ஆனால், பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்கள் இந்த இலக்கைப் பாதுகாப்பதில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டனர். பாகிஸ்தான் அணியின் வேகப்புயல்களான ஷஹீன் அஃப்ரிடி மற்றும் ஹாரிஸ் ரவுஃப் ஆகியோரின் துல்லியமான பந்துவீச்சால் வங்கதேசத்தின் தொடக்க வீரர்களுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தனர். குறிப்பாக, பவர்பிளேயில் முதல் 6 ஓவர்கள் வங்கதேச அணி முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஷஹீன் அஃப்ரிடி 2 விக்கெட்டுகளையும், ஹாரிஸ் ரவுஃப் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி, வங்கதேச அணியின் ரன் சேர்ப்புக்குக் கடிவாளம் போட்டனர்.

மிடில் ஆர்டர் வீரர் தௌஹித் ஹிரிடோய் மட்டும் நிலைத்து நின்று போராடினார். அவர் சில முக்கிய ஷாட்களை ஆடி அணியை வெற்றிக்கு அருகே கொண்டு செல்ல முயற்சித்தார். ஆனால், மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் அவருக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை. இறுதியில், வங்கதேச அணி 20 ஓவர் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 124 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது. தௌஹித் ஹிரிடோய் 38 ரன்களுடன் இறுதிவரை களத்தில் இருந்தார், ஆனால் அவரது முயற்சி போதுமானதாக இல்லை.

இறுதிப்போட்டி

இந்த வெற்றியின் மூலம், பாகிஸ்தான் அணி ஆசிய கோப்பை 2025 இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோதும் வாய்ப்பைப் பெற்றது. ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் நேருக்கு நேர் மோதுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டி இப்போதே கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரு அணிகளும் பரம எதிரிகள் என்பதால், இறுதிப் போட்டி மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: பிபிஎல்லில் இணைந்து வரலாற்று சாதனை படைத்த அஸ்வின்.. எந்த அணி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: "எப்போது ஹீரோவாக இருக்க முடியாது".. பேட்டிங் வரிசை குறித்து சஞ்சு சாம்சன் உருக்கம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Asia Cup 2025 finalPakistan vs BangladeshIndia vs Pakistan finalAsia Cup historycricket news tamil

Trending News