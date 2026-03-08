English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • T20 Worldcup Final: வெற்றி! சாதனை படைத்த இந்தியா! ஐசிசி வரலாற்றில் முதல் முறை!

T20 Worldcup Final: வெற்றி! சாதனை படைத்த இந்தியா! ஐசிசி வரலாற்றில் முதல் முறை!

India vs Newzeland: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2 தொடர்ந்து முறை வென்று உலக சாதனை!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:44 PM IST
  • இந்திய அணி வெற்றி.
  • இறுதியில் போட்டியில் சாதனை.
  • தொடர்ந்து 2வது முறை கோப்பை.

Trending Photos

பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!
camera icon8
Womens Day
பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
மகளிர் தினம்: இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் மாநிலம்.. எது தெரியுமா?
camera icon7
Womens Day
மகளிர் தினம்: இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் மாநிலம்.. எது தெரியுமா?
Women&#039;s Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
camera icon6
Womens Day
Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
T20 Worldcup Final: வெற்றி! சாதனை படைத்த இந்தியா! ஐசிசி வரலாற்றில் முதல் முறை!

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை இறுதி போட்டி இன்று குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத்தில் நடைபெற்றது. பரபரப்பான இந்த இறுதிப் போட்டியில் யார் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி மீண்டும் கோப்பையை வெல்லுமா அல்லது நியூசிலாந்து அணி முதல் முறையாக கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் இருந்தது. இந்த முக்கியமான போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்தின் கேப்டன் மிச்சல் சான்ட்னர் முதலில் பௌலிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் நாங்கள் பேட்டிங் தான் செய்ய ரெடியா இருந்தோம் என்றும் தெரிவித்தார். இரண்டு அணிகளும் சமமான பாலத்தில் இருந்ததால் யார் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | IND vs NZ Final: இன்று நியூசிலாந்தை வீழ்த்தினால்.. இந்தியா வசமாகும் 5 உலக சாதனைகள்!

பவர் பிளேயரில் அதிரடி 

இந்த தொடர் முழுவதும் இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது பவர் பிளேயரில் ஒரு விக்கெட்டை இழப்பது தான். ஓப்பனிங் வீரர்கள் இருவரில் யாராவது ஒருவர் அவுட் ஆவது தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்தது. மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான நாக் அவுட் போட்டியிலிருந்து இது மாறியது. காரணம் சஞ்சு சாம்சன் அணிக்குள் வந்தது தான். இந்த இறுதிப் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் ஷர்மா ஜோடி நியூசிலாந்து பவுலர்களை துவம்சம் செய்தனர். முதல் இரண்டு ஓவர்களை சிறப்பாக வீசி இருந்தாலும், அடுத்தடுத்த ஓவர்களில் இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் கம்பேக் கொடுத்தனர். குறிப்பாக அபிஷேக்சர்மா இந்த தொடர் முழுவதும் சரியாக விளையாடவில்லை என்றாலும், இறுதிப்போட்டியில் சிறப்பான ஒரு பெர்பார்மன்சை கொடுத்துள்ளார். 21 பந்துகளில் 52 அடித்து நல்ல ஒரு அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தார். அதன் பிறகு தன்னுடைய பங்கிற்கு அதிரடி காட்டினார் இஷான் கிஷன். 25 பந்துகளில் 54 ரன்கள் அடித்தார். 

சஞ்சு சாம்சன் அசத்தல்!

மறுபுறம் அதிரடி காட்டிய சஞ்சு சாம்சங் 46 பந்துகளில் 8 சிக்ஸர்கள் உட்பட 89 ரன்கள் அடித்தார். சூப்பர் 8ல் கடைசி போட்டி மற்றும் அரை இறுதியில் காட்டிய அதிரடியை தொடர்ந்து இறுதிப் போட்டியிலும் சிறப்பாக விளையாடி சாதனை படைத்துள்ளார். 15 ஓவர்களில் 200 ரன்களை கடந்த இந்திய அணி வலுவான நிலையில் இருந்தது. அந்த சமயத்தில் தான் ஜேம்ஸ் நீஷம் பந்து வீச வந்தார். ஒரே ஓவரில் சஞ்சு சாம்சன், இசான் கிசான் மற்றும் கேப்டன் சூர்யா குமார் யாதவின் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். இது போட்டியின் தன்மையை மாற்றியது. அடுத்தடுத்து விக்கெடுகள் விழுந்ததால் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் திலக் வர்மா நிதானமாக ஆட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. 300 ரன்கள் வருமா என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், 250 ரன்கள் வருவது கடினமானது. இந்த சமயத்தில் கடைசி ஓவரில் சிவம் துபே சிறப்பாக பேட்டிங் செய்தார். கடைசி ஓவரில் மட்டும் இரண்டு சிக்ஸர்கள் மற்றும் மூன்று பவுண்டரிகள் என 24 ரன்கள் அடித்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 250 ரன்கள் கடக்க உதவினார் துபே. 20 ஓவர் முடிவில் இந்திய அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 255 ரன்கள் அடித்தது. 256 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் நியூசிலாந்து அணி களமிறங்கியது.

நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்!

மிகப்பெரிய இலக்கை எதிர்த்து களமிறங்க நியூசிலாந்து அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அக்சர் படேல் மற்றும் பும்ரா சிறப்பாக பந்து வீசி நியூசிலாந்து அணியின் டாப் ஆர்டர் விக்கெட்டுகளை எடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆரம்பத்திலேயே நியூசிலாந்து அணியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது இந்தியா. இந்திய அணியின் சிறப்பான பந்து வீச்சை எதிர்த்து ஆட முடியாமல் நியூசிலாந்தின் பேட்ஸ்மேன்கள் திணறினர். இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி 159 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக டி20 உலக கோப்பையை வென்றும், மொத்தமாக மூன்று முறை டி20 உலக கோப்பை என்றும் இந்திய அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்திய அணி பைனலில் வெற்றிபெற... இந்த 3 பெரிய தவறுகளை செய்யவே கூடாது!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs NZIND vs NZ FinalT20 worldcupSanju SamsonShivam Dube

Trending News