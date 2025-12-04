English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஐபிஎல் அணிகளின் மெகா வருமானம்: ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி வரை லாபம்

ஐபிஎல் அணிகளின் மெகா வருமானம்: ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி வரை லாபம்

IPL : ஐபிஎல் அணிகள் ஆண்டுக்கு 300 கோடி ரூபாய் வரை லாபம் பார்க்கின்றன. அணிகளுக்கு எந்தெந்த வழிகளில் வருமானம் வருகிறது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 4, 2025, 07:29 PM IST
  • ஐபிஎல் அணிகளுக்கு கொட்டும் வருமானம்
  • ஆண்டுக்கு 600 கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கின்றன
  • எந்தெந்த வழிகளில் சம்பாதிக்கின்றன? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
camera icon10
pudhumai penn scheme
புதுமைப் பெண் திட்டம் பெண்களுக்கு மட்டும் ரூ.2000 கிடைக்கும்! எப்படி தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
camera icon9
Tamil Nadu government
வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
ஐபிஎல் அணிகளின் மெகா வருமானம்: ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி வரை லாபம்

IPL : ஐபிஎல் (IPL) போட்டிகள் என்பது வெறும் கிரிக்கெட் திருவிழா மட்டுமல்ல, அது ஆண்டொன்றுக்கு 600 கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டி, 300 கோடி ரூபாய் வரை லாபம் ஈட்டும் ஒரு மாபெரும் வர்த்தக சாம்ராஜ்யம் ஆகும். மைதானத்தில் சிக்ஸர்கள் பறப்பதைப் போலவே, ஐ.பி.எல். அணிகளின் பேலன்ஸ் சீட்டிலும் சிக்ஸர்கள் பறக்கின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரு சீசனுக்கு ஐ.பி.எல். அணிகள் எவ்வளவு சம்பாதிக்கின்றன?

ஐ.பி.எல். அணிகளின் வருமானம் சமீப காலமாக மிக அதிக அளவில் உயர்ந்துள்ளது. முன்னர், சராசரியாக 307 கோடி ரூபாய் அளவில் இருந்த வருமானம், 2023-27ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மீடியா ரைட்ஸ் ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு சுமார் 600 கோடி வரை உயர்ந்துள்ளது. இதில், பெரும்பாலான அணிகள் 300 கோடி ரூபாய் வரை லாபத்தைக் குவிக்கின்றன. இந்த வருமான உயர்வுக்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்று விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

ஐ.பி.எல். வருமானத்தின் முக்கிய ஆதாரங்கள்

ஐ.பி.எல். அணிகளின் வருமானம், பல வழிகளில் இருந்து வந்தாலும், அதில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்குவது, சென்ட்ரல் மீடியா ரைட்ஸ் தான்.

1. ஊடக உரிமைகள் (Media Rights) – 60% முதல் 70%

இதுதான் ஐ.பி.எல். வருமானத்தின் "தங்க வாத்து" என்று அழைக்கப்படுகிறது. பி.சி.சி.ஐ. (BCCI) மூலம் விற்கப்படும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீமிங் உரிமைகளின் மொத்தத் தொகையில், சுமார் 50% அனைத்து அணிகளுக்கும் சமமாகப் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது.

உத்தரவாத வருமானம்: ஒரு அணி ஒரு டிக்கெட்டைக் விற்கும் முன்பே, ஒரு போட்டியைக் விளையாடுவதற்கு முன்பே பெரும் பணம்  இந்த மாபெரும் ஒளிபரப்பு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் அவர்களுக்குப் வந்து சேர்ந்துவிடுகிறது. இதுவே, அணிகளின் நிலையான மற்றும் மிகப் பெரிய வருமான ஆதாரமாக இருக்கிறது.

சமீபத்திய மாற்றம்: 2023 முதல் 2027 வரையிலான புதிய ஒப்பந்தங்கள், ஒவ்வொரு போட்டியின் மதிப்பையும் பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது. இதுவே, அணிகளின் வருமானம் ரூ. 600 கோடியைத் தொட முக்கியக் காரணம்.

2. ஸ்பான்சர்ஷிப்கள் (Sponsorships) – 20% முதல் 30%

வீரர்களின் ஜெர்ஸிகளில், பேட்களின் மீது, ஹெல்மெட்டுகளில் தெரியும் அந்தப் பெரிய லோகோக்கள் சும்மா இல்லை. அவைதான் அணிகளின் செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவும் பணப்பைகள். அணிகளுக்கு இரண்டு வழிகளில் ஸ்பான்சர்ஷிப் வருமானம் கிடைக்கிறது. ஜெர்ஸி, கிட் பைகள் போன்றவற்றுக்காக அந்தந்த அணிகள் நேரடியாக நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்து பெறுக்கூடிய பணம். அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ள வரவேற்பைப் பொறுத்து இந்த ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பு மாறும். அடுத்து, ஐ.பி.எல்.-லின் டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஷிப் (உதாரணமாக, டாடா குழுமம்) போன்ற மத்திய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வரும் வருவாயின் ஒரு பகுதியும் அணிகளுக்குப் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது.

3. டிக்கெட் விற்பனை (Ticket Sales) – சுமார் 10%

ஒவ்வோர் அணியும் ஒரு சீசனுக்கு ஏழு போட்டிகளில் சொந்த மைதான போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன. ரசிகர்கள் நிரம்பி வழியும் மைதானங்கள் மூலம் கணிசமான வருமானம் கிடைக்கிறது. ஹோம் கிரவுண்ட் மைதான டிக்கெட் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தில் சுமார் 80% வரை அந்தந்த அணிகளுக்கே செல்கிறது. டிக்கெட் விற்பனை மட்டுமின்றி, மைதானங்களில் விற்கப்படும் உணவு, குளிர்பானங்கள் மற்றும் விஐபி ஹாஸ்பிடாலிட்டி (VIP Hospitality) பெட்டிகள் மூலமும் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது.

4. மெர்செண்டைசிங் மற்றும் இதர வருமானம் (Merchandising)

அணியின் அதிகாரப்பூர்வ ஜெர்சிகள், தொப்பிகள், குவளைகள், கொடிகள் போன்ற பொருட்களை ரசிகர்கள் வாங்குவது, அணிகளுக்கு ஒரு லாபகரமான வருமான ஓடையாக உள்ளது. அதிக ரசிகர் பட்டாளம் கொண்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) போன்ற அணிகளுக்கு இதன் மூலம் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கிறது.

5. பரிசுத் தொகை (Prize Money) – கூடுதல் போனஸ்

போட்டியில் வெற்றி பெறும் முதல் நான்கு அணிகளுக்குக் கிடைக்கும் பரிசுத் தொகை, மொத்த வருமானத்தில் பெரிய பங்களிப்பு இல்லை என்றாலும், ஒரு இனிப்பான போனஸ் ஆகும். சாம்பியன் பட்டம் வெல்வது அணியின் பிராண்ட் மதிப்பை (Brand Value) உயர்த்தி, அடுத்த சீசனுக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.

மேலும் படிக்க: உடனே இவரை 5 ஏக்கர் நிலம் வாங்கச் சொல்லுங்க... ஏலத்தில் பணம் கொட்டும் - அஸ்வின்!

மேலும் படிக்க: IND vs SA: சிஎஸ்கே வீரர் அதிரடி ஆட்டம்.. தோற்கவே இவர்தான் காரணமே..ஆனால் பாராட்டிய அஸ்வின்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

IPLIPL teams profitIPL Revenuecricket news tamilIPL Latest News

Trending News