தோனி எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்? - அஸ்வின் சொன்ன அதிர்ச்சி பதில்!

IPL 2026, MS Dhoni: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதன் பரம எதிரணியான மும்பை இந்தியன்ஸை 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதன் மிகப்பெரிய வெற்றியை நேற்று பதிவு செய்திருந்தது.
பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற...
சிஎஸ்கே அணி நடப்பு சீசனில் இதுவரை 7 போட்டிகளை விளையாடிவிட்டது. லீக் சுற்று பொருத்தவரை பாதி கடலை சிஎஸ்கே தாண்டியிருக்கிறது, இன்னும் பாதி கடல் அதாவது இன்னும் 7 போட்டிகள் மட்டுமே உள்ளன.
சிஎஸ்கே இந்த 7 போட்டிகளில் மூன்றில் வெற்றிபெற்று, நான்கு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளது. 6 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்தில் சிஎஸ்கே உள்ளது. சிஎஸ்கேவின் நெட் ரன்ரேட் +0.118 ஆக உள்ளது. இன்னும் இருக்கும் 7 போட்டிகளில் சிஎஸ்கே குறைந்தபட்சம் 5-6 போட்டிகளை வென்றால்தான் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற இயலும்.
சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்தடுத்த போட்டிகள்
இந்தச் சூழலில், சிஎஸ்கே அணி அடுத்து சென்னை சேப்பாக்கத்தில் குஜராத் மற்றும் மும்பை அணியை சந்திக்கிறது. அடுத்து டெல்லியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் உடன் மோத உள்ளது. அதன்பின் லக்னோ அணியுடன் ஹோம் மற்றும் அவே போட்டிகளில் சிஎஸ்கே விளையாடுகிறது. இறுதியாக சேப்பாக்கத்தில் எஸ்ஆர்ஹெச் மற்றும் அகமதாபாத் நகரில் குஜராத் அணியுடன் சிஎஸ்கே மோதுகிறது.
தோனி எப்போது விளையாடுவார்?
சிஎஸ்கே அணிக்கு மீதம் உள்ள 7 போட்டிகளில் நான்கு போட்டிகள் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. அப்படியிருக்க, சிஎஸ்கே அணி தொடர் வெற்றிகளை குவிக்கும் முனைப்பில் இருக்கிறது. சிஎஸ்கேவின் சமீபத்திய ஆட்டங்கள் ரசிகர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையையும், உற்சாகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. அப்படியிருந்தும் 'தோனி எப்போது விளையாடுவார்?' என்ற கேள்விதான் அனைவருக்கும் இருக்கிறது.
கெண்டைக்கால் காயம்
தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இதுபோன்ற தொடர்ச்சியாக 7 போட்டிகளை விளையாடாமல் இருப்பது இதுதான் முதல்முறை. கெண்டைக்கால் காயம் காரணமாக 2 வாரங்கள் அவர் விளையாட மாட்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்போது இரண்டு வாரங்கள் தாண்டிவிட்டது. அவரும் வலைப்பயிற்சியில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வந்தாலும் போட்டிகளில் விளையாடும் அளவுக்கு 100 சதவீதம் உடற்தகுதி பெறவில்லை என்றே தெரிகிறது.
தோனி எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்?
இந்தச் சூழலில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோனி எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடுவார்? என்ற கேள்விக்கு சிஎஸ்கேவின் முன்னாள் வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வின் பரபரப்பான பதிலை அளித்துள்ளார்.
ESPNCricinfo தளத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் ரேபிட்-பயர் சுற்றில் அவர் தனது கணிப்பை வெளிப்படுத்தினார். நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் 2 போட்டிகளை மட்டுமே விளையாடுவார் என ரவிசந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான காரணம் எதையும் அஸ்வின் சொல்லவில்லை, கணிப்பை மட்டுமே தெரிவித்துள்ளார்.
தோனி ஓடுவதில் சிரமம்
முன்னதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மைக்கல் ஹசி நேற்று (ஏப். 23) மும்பை - சிஎஸ்கே போட்டியின் போது, தோனியின் வருகை குறித்து சில கருத்துகளை தெரிவித்தினர்.
"அவர் (தோனி) விக்கெட் கீப்பராக இருப்பார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அவருக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் என்னவென்றால் அவருக்கு ஏற்கெனவே கெண்டைக்கால் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது, ரன்களுக்கு ஓடுவதில்தான் சிக்கல். ஆட்டத்தின் பிற்பகுதியில் பேட்டிங் செய்யும்போது, சிங்கிள்ஸ், டபிள்ஸ் என வேகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும். அதை தாங்கும் அளவுக்கு அவரது கெண்டைக்கால் வலுவாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
விக்கெட் கீப்பராக வருவார்
ஆனால் நிச்சயமாக அவரது திறமையைப் பொருத்தவரை, ஒரு விக்கெட் கீப்பராக அவரால் என்ன செய்யும் முடியும் என்பது நமககுத் தெரியும். அவர் எப்படி பேட்டிங் செய்கிறார் என்பதும் நமக்குத் தெரியும். அவர் மிகவும் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்கிறார். எனவே அவரது கெண்டைக்காலில் அந்த நம்பிக்கையை பெறுவதே முக்கியம்.
தோனி விரைவில் வருவார்
தோனி மிக நன்றாக முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறார். முடிந்தவரை மீண்டும் களத்திற்கு திரும்ப அவர் கடுமையாக முயற்சி செய்கிறார் என்பது எனக்குத் தெரியும். தோனியில் களத்தில் விளையாடுவதை அனைத்து ரசிகர்களும் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும். எனவே, அடுத்த சில போட்டிகளில் அவர் விளையாடுவார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
ஆனால், வெளிப்படையாக தனது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அவர் ஏறத்தாழ 100 சதவீதம் தயாராக இருக்க வேண்டும். அவர் வலைப்பயிற்சியில் நன்றாக பேட்டிங் செய்து வருகிறார். அங்கே சிறப்பாகவும் இருக்கிறார். அவர் ரன்களுக்கு இடையில் கடுமையாக ஓடவும் வேண்டும்" என கூறியிருந்தார். தோனி தனது கடைசி போட்டியை சேப்பாக்கத்தில்தான் விளையாட வேண்டும் என முன்னர் ஒருமுறை கூறியிருந்தார், அதன்படி பார்த்தால் எஸ்ஆர்ஹெச் அணிக்கு எதிராக சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் போட்டிதான் தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டியாக இருக்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ