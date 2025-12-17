English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • சிஎஸ்கே அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா?

சிஎஸ்கே அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா?

சிஎஸ்கே அணியில் உள்ள 25 வீரர்களில் 16 பேர் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். இது சிஎஸ்கே வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயம். அணியின் புதிய யுக்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:31 PM IST
  • இது 'டாட்ஸ் ஆர்மி' அல்ல.
  • சிஎஸ்கேவின் அதிரடி மாற்றமும்.
  • ஏலத்தில் விட்ட சறுக்கலும்!

Trending Photos

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
camera icon7
Tamil Nadu government
மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! மாதம் ரூ.50,000 உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
இட்லி தான் நம்பர் ஒன்... 2025ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் உணவுகள்!
camera icon10
Idli
இட்லி தான் நம்பர் ஒன்... 2025ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் உணவுகள்!
சிஎஸ்கே அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் வயதானவர்களின் அணி (Dad's Army) என்று கிண்டல் செய்யப்பட்ட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், 2026-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்காக தனது பழைய அடையாளத்தை முழுமையாக மாற்றிக்கொண்டுள்ளது. அனுபவமிக்க வீரர்களை நம்பி களமிறங்கும் தோனியின் வழக்கமான ஃபார்முலாவை உடைத்து, இம்முறை இளம் வீரர்களுக்கு, சிவப்பு கம்பளம் விரித்துள்ளது சிஎஸ்கே. அபுதாபியில் நடந்த மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே எடுத்த முடிவுகள், அணியின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிப்பதாக அமைந்தாலும், சமநிலையை குலைத்துவிட்டதோ என்ற கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

டிஎன்ஏ மாற்றம்

சிஎஸ்கே அணியில் உள்ள 25 வீரர்களில் 16 பேர் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். இது சிஎஸ்கே வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயம். 20 வயதான உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரசாந்த் வீர் மற்றும் 19 வயதான ராஜஸ்தான் விக்கெட் கீப்பர் கார்த்திக் சர்மா ஆகிய இருவரையும் தலா ரூ. 14.2 கோடி கொடுத்து வாங்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த சிஎஸ்கே, 2025 சீசனில் கடைசி இடத்தை பிடித்த பிறகு இந்த மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ் போன்ற இளம் வீரர்களின் கடந்த சீசன் ஆட்டம் நிர்வாகத்தின் சிந்தனையை மாற்றியுள்ளது. சென்னை அணியில் 35 வயதிற்கு மேல் உள்ள ஒரே வீரர் தோனி மட்டுமே. மற்ற அனைவரும் 35 வயதிற்கு கீழ் தான் உள்ளனர். 

மாற்றத்திற்கான காரணம்

நவீன டி20 கிரிக்கெட்டின் வேகம் அதிகரித்துள்ளது. அனுபவமிக்க வீரர்கள் சில நேரங்களில் அதிகப்படியான யோசனைகளால் திணறும் போது, இளம் வீரர்கள் பயமின்றி விளையாடுகிறார்கள் என்று சிஎஸ்கே தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். "விளையாட்டின் போக்கிற்கு ஏற்ப நாங்கள் மாற தவறிவிட்டோம். இப்போது அந்த மாற்றத்தைச் செய்துள்ளோம்" என்று அவர் கூறியுள்ளார். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் தோனிக்கு பிந்தைய காலத்திற்கான தயார்நிலை என்றே பார்க்கப்படுகிறது. 44 வயதாகும் தோனிக்கு இதுவே கடைசி சீசனாக இருக்கலாம் என முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் ராபின் உத்தப்பா கணித்துள்ளார். சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் முறையில் வாங்கியது, கார்த்திக் சர்மா போன்ற இளம் கீப்பர்களை அதிக விலை கொடுத்து எடுத்தது எல்லாமே வருங்கால கேப்டன் மற்றும் கீப்பரை தயார் செய்வதற்கான அடித்தளமே. தற்போது அணியில் தோனியுடன் சேர்த்து 4 விக்கெட் கீப்பர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏலத்தில் சறுக்கிய இடங்கள்

இளம் இரத்தத்தை பாய்ச்சினாலும், ஏலத்தில் சிஎஸ்கே சில அடிப்படை தவறுகளைச் செய்துவிட்டதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. தோனிக்குத் துணையாக டெத் ஓவர்களில் அதிரடி காட்ட ஒரு அனுபவமிக்க 'பினிஷர்' தேவை. ரூ. 2 கோடி அடிப்படை விலையில் டேவிட் மில்லர் போன்ற வீரர்கள் கிடைத்தும், சிஎஸ்கே அவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை.  மதீஷா பத்திரனாவை இழந்தது சிஎஸ்கேவிற்குபேரிழப்பு. அவருக்கு மாற்றாக சரியான டெத் பவுலரை எடுக்கவில்லை. மேட் ஹென்றி, கலீல் அஹ்மத், முகேஷ் சவுத்ரி என பெரும்பாலும் பவர் பிளே பந்து வீச்சாளர்களே உள்ளனர். கடைசி ஓவர்களில் யார்க்கர் வீசப்போவது யார் என்ற கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை. 

நீண்ட கால திட்டமிடல் அவசியம் தான். ஆனால், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மாறும் ஐபிஎல் சுழற்சியில், தற்போதைய வெற்றிக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். ஜடேஜாவின் இடத்தை பிரசாந்த் வீர் நிரப்புவார் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும், பந்துவீச்சில் உள்ள ஓட்டைகளை அடைக்கத் தவறியது சிஎஸ்கேவிற்கு பின்னடைவாக அமையலாம். ஏலத்தில் வெற்றிகளை குவிக்கும் சிஎஸ்கே, இம்முறை தனது புதிய பாதையில் செல்லும்போது, அடிப்படை விஷயங்களை கோட்டை விட்டுவிட்டதோ என்பதே கிரிக்கெட் விமர்சகர்களின் கருத்தாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஏலத்தில் தவறவிட்ட சிஎஸ்கே! பதிரானா வெளியிட்ட எமோஷனல் பதிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CSKMS DhoniShivam DubeDads ArmyIPL Auction

Trending News