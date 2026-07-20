/எம்பாப்பே படைத்த புதிய வரலாறு! தொடர்ந்து 2வது முறை கோல்டன் பூட் வென்றார் - பரிசுத்தொகை விவரம்

Kylian Mbappe : 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் உச்சக்கட்ட விறுவிறுப்புடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்தத் தொடரில் பிரான்ஸ் அணியின் கேப்டன் கிலியன் எம்பாப்பே வரலாற்றுச் சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார். உலகக்கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றிலேயே தொடர்ந்து இரண்டு தொடர்களில் தங்கக் காலணி' (Golden Boot) விருதை வென்ற முதல் வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் எம்பாப்பே 8 போட்டிகளில் விளையாடி 10 கோல்களை அடித்ததுடன், 4 கோல்கள் அடிப்பதற்கும் உதவியாக இருந்தார். இதன் மூலம் அவர் தொடரின் அதிகபட்ச கோல் அடித்த வீரருக்கான தங்கக் காலணி விருதைத் தட்டிச் சென்றார். இவருக்குக் கடுமையான போட்டியாளராகத் திகழ்ந்த அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி, 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார். இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயினுக்கு எதிராக மெஸ்ஸியால் கோல் அடிக்க முடியாததால், எம்பாப்பே முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
இந்தத் தங்கக் காலணி விருது முழுக்க முழுக்கத் தங்கத்தால் ஆனது அல்ல. இது பித்தளையால் செய்யப்பட்டு, அதன் மேல் தங்க முலாம் பூசப்பட்டது. எனவே, இதன் உலோக மதிப்பு என்று பார்த்தால் சில லட்சங்கள் மட்டுமே வரும். ஆனால், இந்த விருதை ஒரு வீரர் வெல்லும்போது அவருடைய சந்தை மதிப்பு பல மடங்கு உயர்கிறது. நைக், அடிடாஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் அவர்களுக்குக் கோடிக்கணக்கில் விளம்பர ஒப்பந்தங்களை வழங்கும். மேலும், பல நாடுகள் மற்றும் கிளப் அணிகள் உலகக்கோப்பையில் தங்கக் காலணி வெல்லும் தங்கள் நாட்டு வீரர்களுக்கு ரூ.5 கோடி முதல் ரூ.15 கோடி வரை சிறப்புப் போனஸ் தொகையாக வழங்குகின்றன.
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடந்த விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதின. இதில் ஸ்பெயின் அணியின் பலமான தடுப்பாட்டத்தால் மெஸ்ஸியால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. கூடுதல் நேரத்தில் 1-0 என்ற கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி தனது 2 வது உலகக்கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
உலகக்கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணி வீரர்கள் மற்ற முக்கிய விருதுகளையும் வென்றனர்:
தங்கப் பந்து: தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான இந்த விருதை ஸ்பெயின் அணியின் மிட்ஃபீல்டர் ரோத்ரி வென்றார்.
தங்கக் கையுறை: தொடர் முழுவதும் ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து, 7 போட்டிகளில் கிளீன் ஷீட் சாதனை படைத்த ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோன் சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான விருதை வென்றார்.
2022 கத்தார் உலகக்கோப்பையில் 8 கோல்களுடன் தங்கக் காலணி வென்ற எம்பாப்பே, தற்போது 2026ல் 10 கோல்களுடன் மீண்டும் அதனை வென்றுள்ளார்.
1970ல் ஜெர்மனியின் ஜெர்ட் முல்லருக்குப் பிறகு, ஒரே உலகக்கோப்பையில் 10 கோல்களை அடித்த முதல் வீரர் எம்பாப்பே ஆவார்.
உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் 22 போட்டிகளில் விளையாடி 22 கோல்களை அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளார்.
லியோனல் மெஸ்ஸி கோப்பையைத் தவறவிட்டாலும், 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் இந்தத் தொடரிலும் தனது அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். எனினும், 10 கோல்களுடன் சாதனை படைத்த கிலியன் எம்பாப்பேவின் பெயராலேயே இந்த 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் வரலாற்றில் நினைவுகூரப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.