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எம்பாப்பே படைத்த புதிய வரலாறு! தொடர்ந்து 2வது முறை கோல்டன் பூட் வென்றார் - பரிசுத்தொகை விவரம்

Kylian Mbappe ; 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்தில் வரலாற்று சாதனை படைத்த கிலியன் எம்பாப்பே, தொடர்ந்து 2வது முறையாக தங்கக் காலணி வென்று அசத்தியுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:34 AM IST
எம்பாப்பே படைத்த புதிய வரலாறு! தொடர்ந்து 2வது முறை கோல்டன் பூட் வென்றார் - பரிசுத்தொகை விவரம்
Image Credit: Kylian MbappeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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