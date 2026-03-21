ஐபிஎல் தொடரின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம்! தலைசுற்ற வைக்கும் தரவுகள்!

உலக அளவில் மிகவும் பணக்கார கிரிக்கெட் வாரியமாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உள்ளது. ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் வாரியங்கள் கூட பிசிசிஐயின் வருமானத்தை நெருங்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு பிசிசிஐ உலக கிரிக்கெட்டையே வழிநடத்தும் அளவிற்கு பணத்தை கொண்டுள்ளது. பிசிசிஐயின் இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடர் உள்ளது. ஐபிஎல் தொடர் ஆரம்பித்ததிலிருந்து பிசிசிஐயின் வருமானம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஓர் ஆண்டுக்கு இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே இந்த ஐபிஎல் தொடர் நடைபெறுகிறது. ஆனாலும், இந்த இரண்டு மாதங்களில் பிசிசிஐ சம்பாதிக்கும் தொகை மிகப்பெரியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐபிஎல் மூலம் பிசிசிஐ எவ்வளவு வருமானம் பெறுகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பிசிசிஐ வருமானம்!
சமீபத்தில் பிசிசிஐயின் 2023-24 நிதியாண்டிற்கான அதிகாரப்பூர்வ நிதிநிலை அறிக்கை வெளியானது. அதன்படி பிசிசிஐக்கு ஒரு நிதியாண்டில் மட்டும் கிடைத்த வருமானம் ரூ.9,741 கோடி ஆகும். இது உலகில் உள்ள எந்தவொரு கிரிக்கெட் வாரியமும் கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத தொகையாகும். இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட வருமானம் ஐபிஎல் மூலம் பிசிசிஐக்கு கிடைத்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் பல்வேறு கிரிக்கெட் லீக் தொடர்கள் நடைபெற்று வந்தாலும், யாருக்கும் இந்த அளவு வருமானம் கிடைப்பதில்லை. பிசிசிஐயின் மொத்த ஆண்டு வருமானத்தில் 60% ஐபிஎல் மூலமாகவே கிடைக்கிறது. 2008ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் முதன் முதலில் தொடங்கப்பட்டது. அப்போதிலிருந்து பிசிசிஐயின் வருமானம் மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்துள்ளது. 2023-24ம் நிதியாண்டில் மட்டும் ஐபிஎல் மூலமாக பிசிசிஐக்கு ரூ.5,761 கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் பிசிசிஐ-யின் ஒட்டுமொத்த வருமானத்தின் முதுகெலும்பாக ஐபிஎல் தொடர் உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
எப்படி வருமானம் வருகிறது?
ஐபிஎல் மூலம் பிசிசிஐக்கு மிகப்பெரிய வருமானம் வந்தாலும், அது எப்படி வருகிறது என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் இருக்கும். ஐபிஎல் வருமானத்தில் மிக முக்கியப்பங்கு வகிப்பது ஒளிபரப்பு உரிமைகள்தான். தற்போது ஐபிஎல்-ன் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் வைத்துள்ளது. டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் வயாகாம்18 நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. இது தவிர ஸ்பான்சர்ஷிப், டிக்கெட் விற்பனை, மெர்ச்சண்டைசிங் மற்றும் விளம்பரங்கள் என பல வழிகள் மூலம் பிசிசிஐக்கு ஐபிஎல் வருமானத்தை அள்ளி கொடுக்கிறது.
ஐசிசி மற்றும் மகளிர் ஐபிஎல் வருவாய்
ஐபிஎல் மட்டுமின்றி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடமிருந்தும் பிசிசிஐக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது. ஐசிசி தங்களது வருவாய்ப் பங்காக மட்டும் பிசிசிஐக்கு ரூ.1,042 கோடியை கொடுத்துள்ளது. இது பிசிசிஐயின் ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் 10.70 சதவீதமாகும். அதே போல, மகளிருக்காக புதிதாக தொடங்கப்பட்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 தொடர் மூலமாக ரூ. 377 கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் பிசிசிஐ தனது வருமானத்தில் கூடுதலாக 14,627 கோடியை சேர்த்துள்ளது. தற்போது பிசிசிஐ வசம் ரூ. 20,686 கோடி பணம் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டுக்கான கணிப்பு
அடுத்த நிதியாண்டிலும் பிசிசிஐயின் வருவாய் இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. பிசிசிஐயின் கணிப்பின்படி, அடுத்த நிதியாண்டில் மட்டும் சுமார் ரூ. 6,700 கோடியை பிசிசிஐ நிகர லாபமாக ஈட்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த லாபத்தில் ஐபிஎல் தொடரின் பங்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ரூ. 5,000 கோடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|
வரிசை எண்
|
அணியின் பெயர்
|
கேப்டன்
|1
|
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
|
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
|2
|
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
|
ரஜத் படிதார்
|3
|
மும்பை இந்தியன்ஸ்
|ஹர்திக் பாண்டியா
|4
|
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
|சுப்மன் கில்
|5
|
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
|அஜிங்க்யா ரஹானே
|6
|
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
|ரியான் பராக்
|7
|
சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்
|பாட் கம்மின்ஸ்
|8
|
8 டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
|அக்சர் படேல்
|9
|
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
|ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
|10
|லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
|ரிஷப் பண்ட்
