/நெய்மரின் சொத்து மதிப்பு: இத்தனை கோடிகளுக்கு அதிபதியா பிரேசில் சூப்பர் ஸ்டார்?

Neymar Net Worth : 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகக் கோப்பை கால்பந்து நாக் அவுட் போட்டியில் பிரேசில் அணி நோர்வேயிடம் 2-1 என அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தது. இந்தத் தோல்வியுடன் பிரேசிலை மீண்டும் உலகக் கோப்பை சாம்பியனாக்க வேண்டும் என்ற நெய்மாரின் நீண்ட நாள் கனவு கலைந்தது. போட்டிக்கு பின் கண்ணீருடன் பேசிய 34 வயதான நெய்மார், தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். "நான் கடுமையாக முயற்சி செய்தேன். ஆனால் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. இதே மெட்லைஃப் மைதானத்தில்தான் நான் எனது சர்வதேச பயணத்தைத் தொடங்கினேன், இங்கேயே முடிக்கிறேன். இனி நான் பிரேசில் அணிக்காக விளையாட மாட்டேன்" என்று உருக்கமாகக் கூறி விடைபெற்றார்.
Celebrity Net Worth தளத்தின் கணிப்புகளின்படி, உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து பிளேயரான நெய்மரின் தற்போதைய சொத்து மதிப்பு தோராயமாக 450 மில்லியன் டாலர் ஆகும். இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.3,750 கோடிக்கும் மேல் இருக்கும். இந்த அசாத்தியமான சொத்து மதிப்புக்கு பின்வருபவை முக்கியக் காரணங்களாக இருக்கின்றன:
1. Puma நிறுவனத்துடன் செய்துகொண்ட ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தம் மூலம் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் 30 மில்லியன் டாலர் வருவாய்.
2. பிரேசில், மியாமி மற்றும் துபாய் போன்ற உலக நாடுகளில் அவர் வாங்கியுள்ள ஆடம்பர சொத்துக்கள்.
2013 ஆம் ஆண்டில் பிரேசிலின் சந்தோஸ் கிளப்பில் இருந்து ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா கிளப்பில் நெய்மார் இணைந்தது அவரது வணிகப் மதிப்பை உலகளவில் உயர்த்தியது. லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் லூயிஸ் சுவாரெஸ் ஆகியோருடன் இணைந்து உருவான MSN கூட்டணி மூலம் லா லிகா, கோபா டெல் ரே மற்றும் சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, 2017ல் பிரான்சின் பிஎஸ்ஜி கிளப் இவரை 222 மில்லியன் யூரோ சாதனைத் தொகைக்கு வாங்கியது. இது கால்பந்து வரலாற்றிலேயே இன்றளவும் மிக விலையுயர்ந்த டிரான்ஸ்ஃபராகக் கருதப்படுகிறது. பிஎஸ்ஜி கிளப்பில் விளையாடியபோது அவரது ஆண்டு வருமானம் சம்பளம், போனஸ் மற்றும் இமேஜ் ரைட்ஸ் உட்பட 70 முதல் 80 மில்லியன் டாலர் வரை இருந்தது.
2023 ஆம் ஆண்டில் சவுதி அரேபியாவின் அல் ஹிலால் கிளப், நெய்மாரை பிஎஸ்ஜி-யிடமிருந்து வாங்குவதற்காக 90 மில்லியன் யூரோவை டிரான்ஸ்ஃபர் தொகையாக வழங்கியது. அங்கு நெய்மாரின் அடிப்படை ஆண்டுச் சம்பளம் மட்டும் 80 மில்லியன் டாலராக இருந்தது. தனிப்பட்ட விமானங்கள், ஆடம்பர தங்குமிடம் மற்றும் இதர படிகள் என அவரது மொத்த வருமானம் ஆண்டுக்கு 100 மில்லியன் டாலரைக் கடந்தது.
ஆனால், 2023 அக்டோபரில் பிரேசில் அணிக்காக விளையாடியபோது ஏற்பட்ட கடுமையான முழங்கால் காயம் காரணமாக அவரால் அல் ஹிலால் அணிக்கு அதிகம் விளையாட முடியாமல் போனது. இதன் விளைவாக, 2025 ஜனவரியில் பரஸ்பர ஒப்பந்தப்படி அவர் அந்த கிளப்பில் இருந்து விலகி மீண்டும் தனது தாய் கிளப்பான சந்தோஸிற்குத் திரும்பினார்.
நெய்மாரின் மிகப்பெரிய பலமே அவரது பிராண்ட் மதிப்புதான். 2020ல் Nike நிறுவனத்துடனான நீண்ட கால உறவை முறித்துக் கொண்டு, Puma நிறுவனத்துடன் கைக்கோர்த்தார். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பெனி ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு மட்டும் ஆண்டுக்கு 30 மில்லியன் டாலர் ஆகும். இது தவிர ரெட்புல், Beats, ஜிலெட் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பர தூதராகவும் செயல்படுகிறார். சமூக வலைத்தளங்களில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான ஃபாலோயர்கள் காரணமாக, அவர் காயத்தால் விளையாடாத போதும் நிறுவனங்கள் அவரைத் தேடி வருகின்றன.
நெய்மார் உலகின் பல பகுதிகளில் பிரம்மாண்டமான சொத்துக்களைக் குவித்துள்ளார்:
பிரேசில் எஸ்டேட்: 2016ல் ரியோ டி ஜெனிரோவில் சுமார் 8 மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் வாங்கிய கடற்கரை மாளிகை. இதில் ஜிம், ஹெலிபேட், தனிப்பட்ட படகுத் தளம் மற்றும் மதுக் கிடங்கு ஆகியவை உள்ளன. இதன் கட்டுமானத்தில் விதிமீறல் இருந்ததாக 3.3 மில்லியன் டாலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
மியாமி நிலம்: 2024 ஆம் ஆண்டில் மியாமியில் 26 மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் 13,000 சதுர அடியில் பிரம்மாண்ட வீடு கட்டுவதற்காக நிலம் வாங்கியுள்ளார்.
துபாய் ஸ்காய் மேன்ஷன்: துபாயில் உள்ள புகழ்பெற்ற புகாட்டி ரெசிடென்சஸ் தளத்தில் 54.45 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பென்ட்ஹவுஸ் சொத்தையும் வாங்கியுள்ளார். இதில் தனிப்பட்ட நீச்சல் குளம் மற்றும் வீட்டின் உள்ளேயே காரை கொண்டு செல்லும் லிஃப்ட் வசதியும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.