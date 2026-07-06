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நெய்மரின் சொத்து மதிப்பு: இத்தனை கோடிகளுக்கு அதிபதியா பிரேசில் சூப்பர் ஸ்டார்?

Neymar Net Worth : சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளா பிரேசில் அணியின் ஜாம்பவான் நெய்மரின் மலைக்க வைக்கும் சொத்துப் பட்டியலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:58 AM IST
நெய்மரின் சொத்து மதிப்பு: இத்தனை கோடிகளுக்கு அதிபதியா பிரேசில் சூப்பர் ஸ்டார்?
Image Credit: Neymar Net Worth 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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