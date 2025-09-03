ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி டிக்கெட் விலை மற்றும் வாங்குவது எப்படி?

Asia Cup 2025 tickets ; ஆசிய கோப்பை 2025 போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை பிளாட்டினம்லிஸ்ட் (Platinumlist) இணையதளத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டிகளுக்கான சீட்களை ரசிகர்கள் முன்பதிவு செய்யலாம். தனிப்பட்ட போட்டி டிக்கெட்டுகளுடன் சேர்த்து, குரூப் போட்டிகள், சூப்பர் ஃபோர் மற்றும் இறுதிப் போட்டி போன்ற பல்வேறு பேக்கேஜ் விருப்பங்களும் கிடைக்கின்றன. இந்த தொடர் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
ஆசிய கோப்பை 2025 க்கான ஆர்வம் அதிகரித்து வருவதால், இந்த தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் இப்போது தங்கள் இருக்கைகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். டிக்கெட் விற்பனை இன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 6:30 மணிக்கும், வளைகுடா நேரப்படி மாலை 5:00 மணிக்கும் பிளாட்டினம்லிஸ்ட் இணையதளம் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் ஓபனாகியுள்ளது. தனிப்பட்ட போட்டி டிக்கெட்டுகளுடன் மூன்று பேக்கேஜ் விருப்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இது ரசிகர்களுக்கு குரூப் போட்டிகள், சூப்பர் ஃபோர் அல்லது இறுதிப் போட்டி ஆகியவற்றிலிருந்து தேர்வு செய்ய வசதி அளிக்கிறது.
இந்த விற்பனையில் குறைந்த அளவிலான டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே கிடைக்கும், துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் உள்ள ஸ்டேடியம் டிக்கெட் விற்பனை அலுவலகங்களில் மேலும் விற்பனை குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். டிக்கெட்டுகளை https://platinumlist.net/ என்ற இணையதளத்தில் வாங்கலாம்.
டிக்கெட் பேக்கேஜ்கள்
பேக்கேஜ் 1 (ரூ11,390 முதல்): இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பாகிஸ்தான் vs ஓமன் மற்றும் அதிக எதிர்பார்ப்பு கொண்ட இந்தியா vs பாகிஸ்தான் ஆகிய மூன்று குரூப் ஏ போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகளை உள்ளடக்கியது.
பேக்கேஜ் 2 (ரூ.12,589 முதல்): மூன்று சூப்பர் ஃபோர் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் – B1 vs B2, A1 vs A2, மற்றும் A1 vs B2.
பேக்கேஜ் 3 (ரூ. 12,589 முதல்): இரண்டு சூப்பர் ஃபோர் போட்டிகள் – A2 vs B2, A1 vs B1 – மற்றும் இறுதிப் போட்டி ஆகியவற்றுக்கான டிக்கெட்டுகளை வழங்குகிறது.
இந்த பேக்கேஜ்களுடன், தனிப்பட்ட போட்டி டிக்கெட்டுகளும் ஒரே நேரத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன, இது ரசிகர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான குறிப்பிட்ட போட்டிகளுக்கு முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
ஆசிய கோப்பை 2025 போட்டிகள் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் உள்ள மைதானங்களில் நடைபெறும், முழு அட்டவணையும் ஆன்லைனில் கிடைக்கிறது.
ஆசிய கோப்பை 2025 அட்டவணை
செப்டம்பர் 9, செவ்வாய் – ஆப்கானிஸ்தான் vs ஹாங்காங், அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 10, புதன் – இந்தியா vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம், துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 11, வியாழன் – வங்கதேசம் vs ஹாங்காங், அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 12, வெள்ளி – பாகிஸ்தான் vs ஓமன், துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 13, சனி – வங்கதேசம் vs இலங்கை, அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 14, ஞாயிறு – இந்தியா vs பாகிஸ்தான், துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 15, திங்கள் – ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs ஓமன், அபுதாபி – மாலை 4:00
செப்டம்பர் 15, திங்கள் – இலங்கை vs ஹாங்காங், துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 16, செவ்வாய் – வங்கதேசம் vs ஆப்கானிஸ்தான், அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 17, புதன் – பாகிஸ்தான் vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம், துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 18, வியாழன் – இலங்கை vs ஆப்கானிஸ்தான், அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 19, வெள்ளி – இந்தியா vs ஓமன், அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 20, சனி – B1 vs B2, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 21, ஞாயிறு – A1 vs A2, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 22, திங்கள் – ஓய்வு நாள்
செப்டம்பர் 23, செவ்வாய் – A2 vs B1, அபுதாபி – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 24, புதன் – A1 vs B2, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 25, வியாழன் – A2 vs B2, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 26, வெள்ளி – A1 vs B1, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 27, சனி – ஓய்வு நாள்
செப்டம்பர் 28, ஞாயிறு – இறுதிப் போட்டி, துபாய் – மாலை 6:30
செப்டம்பர் 29, திங்கள் – ரிசர்வ் டே
