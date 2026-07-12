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உலகக்கோப்பை கால்பந்து : அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து மேட்சை நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?

Argentina vs England : உலகக்கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் மேட்சை நேரலையாக இந்தியாவில் பார்ப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:58 AM IST
உலகக்கோப்பை கால்பந்து : அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து மேட்சை நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?
Image Credit: Argentina vs EnglandSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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