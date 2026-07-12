/உலகக்கோப்பை கால்பந்து : அர்ஜென்டினா - இங்கிலாந்து மேட்சை நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி?

Argentina vs England : கால்பந்து ரசிகர்களின் தூக்கத்தைக் கெடுக்க ஒரு பிரம்மாண்டமான உலகக்கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டி அரங்கேறப் போகிறது. ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில், உலகக் கால்பந்து வரலாற்றின் பரம எதிரிகளான அர்ஜென்டினா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன. உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் இந்த மெகா மேட்ச் எப்போது, எங்கு நடக்கிறது, இந்தியாவில் டிவியிலும் ஆன்லைனிலும் எந்தெந்த சேனல்களில் நேரலையாகப் பார்க்கலாம் என்ற முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
அமெரிக்காவில் உள்ளூர் நேரப்படி ஜூலை 15 புதன்கிழமை இரவு போட்டி நடைபெற்றாலும், இந்திய நேரப்படி நமக்கு நள்ளிரவுக்கு மேல் தான் ஆட்டம் தொடங்கும். அதன்படி, ஜூலை 16 வியாழக்கிழமை இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12:30 AM மணிக்கு போட்டி தொடங்கும். அதாவது புதன்கிழமை நள்ளிரவு 12.30 மணி. அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் உள்ள மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடக்கிறது.
இந்தியாவில் ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 போட்டிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒளிபரப்பும் உரிமத்தை ZEE நெட்வொர்க் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
தொலைக்காட்சியில் எந்த சேனலில் ஒளிபரப்பாகும்?
நீங்கள் டிவியில் இந்தப் போட்டியைக் காண விரும்பினால், ZEE நிறுவனம் உலகக்கோப்பைக்காகவே பிரத்யேகமாகத் தொடங்கியுள்ள புதிய ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலான 'Unite8 Sports' சேனல்களில் நேரலையாகக் காணலாம்.
மொபைல் மற்றும் ஆன்லைன்0: டிவி இல்லாதவர்கள் தங்களது மொபைல், லேப்டாப் அல்லது ஸ்மார்ட் டிவிகளில் Zee5 ஓடிடி செயலி அல்லது zee5.com இணையதளம் மூலமாகப் போட்டியை நேரலையாக ரசிக்கலாம். இந்த மெகா அரையிறுதிப் போட்டி ஆங்கிலம், இந்தி, பெங்காலி மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் நேரடி வர்ணனையுடன் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்பட உள்ளது.
ஜியோ, ஏர்டெல் அல்லது பிற டெலிகாம் ரீசார்ஜ் பிளான்களுடன் வரும் இலவச Zee5 சந்தாக்களில் உலகக்கோப்பை போட்டிகளைப் பார்க்க முடியாது. போட்டியை நேரலையாகக் காண Zee5 செயலியில் உள்ள ரூ.799 மதிப்புள்ள FIFA World Cup 26 pack-ஐ பிரத்யேகமாகச் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும்.
கால்பந்து வரலாற்றில் 1986-ல் மரடோனா அடித்த ஹேண்ட் ஆஃப் காட் கோல் முதல் இங்கிலாந்து - அர்ஜென்டினா மோதல்கள் என்றாலே எப்போதும் மைதானத்தில் அனல் பறக்கும். இறுதிப் போட்டிக்குச் செல்லப் போவது மெஸ்ஸியின் அர்ஜென்டினாவா அல்லது ஹாரி கேனின் இங்கிலாந்தா என்பதைப் பார்க்க ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகமும் தயாராக உள்ளது.