ICC T20 World Cup: சென்னையில் ஒரு நல்ல போட்டி கூட இல்லயா...? இந்தியா போட்டி எப்போது?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் அட்டவணை வெளியிடப்பட்ட நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் என்னென்ன போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன என்ற முழு விவரத்தை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:12 AM IST
  • பிப்ரவரி - மார்ச் மாதத்தில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது.
  • மொத்தம் 20 அணிகள் இத்தொடரில் விளையாட உள்ளன.
  • சென்னையில் மொத்தம் 7 போட்டிகள் நடைபெறுகிறது.

ICC T20 World Cup 2026, Schedule and Venues: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. ஐசிசி டி20  உலகக் கோப்பைக்கான அட்டவணை மற்றும் அணிகளின் குரூப் விவரம் அனைத்தும் நேற்று வெளியிடப்பட்டன. 

ICC T20 World Cup 2026: இந்தியாவின் 5 மைதானங்கள்

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தியாவில் டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம்,  கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம், மும்பை வான்கடே மைதானம், அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம், சென்னை எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானம் ஆகிய 5 இடங்களில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெறுகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் விளையாடும் போட்டி கொழும்புவில் பிரேமதாச மைதானத்தில் பிப். 15ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. கொல்கத்தா மற்றும் மும்பையில் அரையிறுதியும், அகமதாபாத் நகரில் இறுதிப்போட்டியும் நடைபெறுகிறது.

ICC T20 World Cup 2026: இலங்கையில் எந்தெந்த போட்டிகள் நடக்கும்?  

இலங்கையில் கொழும்பு பிரேமதாச மைதானத்திலும், SSC மைதானத்திலும் மற்றும் கண்டி பல்லேகலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஆகிய 3 மைதானங்களிலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் அனைத்து குரூப் சுற்று மற்றும் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகளையு் இலங்கையிலேயே விளையாடும். ஒருவேளை பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றால் மட்டும் கொல்கத்தாவிற்கு பதில் முதல் அரையிறுதிப்போட்டி கொழும்புவில் நடைபெறும். இறுதிப்போட்டிக்கு பாகிஸ்தான் தகுதிபெற்றாலும் அகமதாபாத் நகருக்கு பதில் கொழும்புவிற்கு மாற்றப்படும்.

ICC T20 World Cup 2026: இந்திய அணி பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள்? 

மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இத்தொடரில், மொத்தம் 4 பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதி, குரூப் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு பிடிக்கும் அணிகள் அடுத்த 'சூப்பர் 8' சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். 

சூப்பர் 8 சுற்றில் இரு பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு அதில் தலா 4 அணிகள் இடம்பெறும். இதில் ஒவ்வொரு அணிகளும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோதும். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும். இந்திய அணி ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் பாகிஸ்தான், நமீபியா, அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து ஆகிய நான்கு அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

ICC T20 World Cup 2026: சூப்பர் 8 - உத்தேச பிரிவும் அறிவிப்பு 

மேலும், சூப்பர் 8 சுற்றைப் பொருத்தவரை உத்தேசமாக X1 - இந்தியா, X2 - ஆஸ்திரேலியா, X3 - மேற்கு இந்திய தீவுகள், X4 - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளும்; Y1 - இங்கிலாந்து, Y2 - நியூசிலாந்து, Y3 - பாகிஸ்தான், Y4 - இலங்கை அணிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவேளை இந்த அணிகளுக்கு பதில் வேறு அணிகள் அதன் குரூப்பில் இருந்து தகுதிபெற்றால் அந்த அணி இதில் இடம்பெறும். உதாரணத்திற்கு, ஏ பிரிவில் பாகிஸ்தானுக்கு பதில் அமெரிக்கா தகுதிபெற்றால், Y3 - அமெரிக்கா என மாறும். எனவே, இது உத்தேசமானதுதான். குரூப் சுற்று முடிந்த உடன் இதில் சில மாற்றங்கள் வரவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

ICC T20 World Cup 2026: சென்னையில் நடக்கும் 7 போட்டிகள் 

தற்போது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் 6 குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. மேலும், ஒரு சூப்பர் 8 சுற்று போட்டியும் நடைபெற இருக்கிறது. குரூப் சுற்றில் இந்திய அணி இங்கு எந்த போட்டியும் விளையாடவில்லை. ஆனால், சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா இங்கு ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டும் விளையாட இருக்கிறது. குரூப் சுற்றில் உத்தேச பிரிவின்படி இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா போட்டிகள் இங்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.

ICC T20 World Cup 2026: சென்னை போட்டிகள் அட்டவணை 

பிப்ரவரி 8 - ஞாயிறு - காலை 11 மணி -நியூசிலாந்து vs ஆப்கானிஸ்தான்

பிப்ரவரி 10 - செவ்வாய் - மதியம் 3 மணி - நியூசிலாந்து vs ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

பிப்ரவரி 13 - வெள்ளி - இரவு 7 மணி - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs நெதர்லாந்து

பிப்ரவரி 15 - ஞாயிறு - மதியம் 3 மணி - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் vs நமீபியா

பிப்ரவரி 17 - செவ்வாய் - காலை 11 மணி -  நியூசிலாந்து vs கனடா  

பிப்ரவரி 19 - வியாழன் - இரவு 7 மணி - ஆப்கானிஸ்தான் vs கனடா

பிப்ரவரி 26 - வியாழன் - இரவு 7 மணி - X1 (இந்தியா) vs X2 (ஆஸ்திரேலியா)

ICC T20 World Cup 2026: சென்னை ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்

குரூப் சுற்றில் நியூசிலாந்து - ஆப்கானிஸ்தான் போட்டியை தவிர அனைத்தும் கத்துக்குட்டிகளுக்கு இடையிலான போட்டி என்பதால் சென்னை கிரிக்கெட் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா சூப்பர் 8 சுற்றுப் போட்டி இங்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடந்த ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி குரூப் சுற்றில் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இங்கு மோதியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

