இந்த 3 ஸ்பின்னர்களை நோட் பண்ணுங்க... டி20ஐ உலகக் கோப்பையில் இவர்கள் தான் டாப்!

ICC T20 World Cup 2026, 3 Spinners: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி மாதம் 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. இத்தொடருக்கு முன் 16 பயிற்சி போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. மொத்தம் 20 அணிகள் இதில் மோத இருக்கின்றன.
ICC T20 World Cup 2026: பாகிஸ்தான் விளையாடுமா?
இதில் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியா உடனான போட்டியை புறக்கணிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. இதனால், பாகிஸ்தான் அணி தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி வெளியேறினால் உகாண்ட் அணி சேர்க்கப்பட வாயப்புள்ளது. ஏற்கெனவே, வங்கதேச அணி தொடரில் இருந்து விலகியதால் ஸ்காட்லாந்து அணி தொடரில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ICC T20 World Cup 2026: போட்டி நடைபெறும் மைதானங்கள்...
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் விளையாடும் அனைத்து போட்டிகளும் இலங்கையில் நடைபெறும் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம், மும்பை வான்கடே மைதானம், கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானம், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம், அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் உள்ளிட்ட ஐந்து மைதானங்களில் இத்தொடர் நடைபெறுகிறது. இலங்கை கொழும்புவில் பிரேமதாச மைதானம் மற்றும் சிங்கள விளையாட்டுக் கழக மைதானம், கண்டியில் பல்லேகல கிரிக்கெட் மைதானம் என மூன்று மைதானங்களிலும் தொடர் நடைபெறுகிறது.
ICC T20 World Cup 2026: கவனிக்கத்தக்க 3 ஸ்பின்னர்கள்
போட்டிகள் இரவு நேரத்தில் மட்டுமின்றி காலை மற்றும் மதியம் நேரத்திலும் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் இத்தொடர் நடைபெறுவதாலும் நீண்ட தொடர் என்பதாலும் ஆடுகளங்கள் பெரிதாக சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதனால், சுழற்பந்துவீச்சாளர்களே இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்த வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், இந்த தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் மூன்று ஸ்பின்னர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ICC T20 World Cup 2026: மிட்செல் சான்ட்னர்
நியூசிலாந்து டி20ஐ அணியின் கேப்டனும், இடது கை சுழற்பந்துவீச்சாளருமான இவர் தற்போது அந்த அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறும் 5 மைதானங்களிலும் சான்ட்னருக்கு அதிக அனுபவம் உள்ளது என்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது, இந்திய சூழலுக்கும் இவர் புதிதில்லை. மொத்தம் 125 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 131 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
ICC T20 World Cup 2026: ரஷித் கான்
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் கேப்டனும், லெக் ஸ்பின்னருமான இவர் உலகளவில் கவனிக்கத்தக்க வீரர் ஆவார். தலைசிறந்த டி20 வீரரும் ஆவார். சர்வதேச போட்டிகளில் மட்டுமின்றி ஐபிஎல் உள்பட பல டி20 லீக் தொடர்களில் இவர் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறரா். தற்சமயம் அவரது பார்ம் அச்சுறுத்தும் வகையில் இல்லை என்றாலும் நிச்சயம் இத்தொடரில் அவர் மிரட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர் 111 டி20ஐ போட்டிகளில் 187 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி உள்ளார்.
ICC T20 World Cup 2026: வருண் சக்ரவர்த்தி
தற்போது டி20ஐ கிரிக்கெட் தரவரிசையில் நம்பர் 1 பௌலராக வலம் வருகிறார் வருண். இவர் மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னுக்கு இன்னும் பல சர்வதேச பேட்டர்களும் கூட தடுமாறி வருகிறார்கள். இவரின் வருகைக்கு பின் இந்திய அணி பெரும் பலத்தை பெற்றிருக்கிறது. பல போட்டிகளில் அழுத்தம் நிறைந்த கட்டங்களில் வருண் சக்ரவர்த்தி விக்கெட்டை வீழ்த்தி பார்ட்னர்ஷிப்பை உடைத்திருக்கிறார். அதை இத்தொடரிலும் அவர் தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
