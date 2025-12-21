English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுப்மான் கில் நீக்கியதற்கு உண்மை காரணம் என்ன? அகர்கர், சூர்யகுமார் சொன்னது இல்லை!

சுப்மான் கில் நீக்கியதற்கு உண்மை காரணம் என்ன? அகர்கர், சூர்யகுமார் சொன்னது இல்லை!

Shubman Gill Dropped Reason: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இருந்து சுப்மான் கில் நீக்கப்பட்டதற்கான உண்மை காரணம் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:50 AM IST
  • 15 வீரர்கள் கொண்ட ஸ்குவாட் நேற்று அறிவிப்பு
  • அக்சர் பட்டேல் துணை கேப்டனாக நியமனம்
  • இஷான் கிஷன், ரிங்கு சிங் ஆகியோருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு

சுப்மான் கில் நீக்கியதற்கு உண்மை காரணம் என்ன? அகர்கர், சூர்யகுமார் சொன்னது இல்லை!

ICC T20 World Cup 2026, Shubman Gill Dropped Reason: ஐசிசி டி20ஐ உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி நேற்று (டிசம்பர் 20) அறிவிக்கப்பட்டது. அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழுவில் சிவ் சுந்தர் தாஸ், ஆர்.பி. சிங், அஜய் ரத்ரா, பிரக்யான் ஓஜா ஆகியோர் உள்ளனர். இவர்களுடன் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும் இணைந்து, டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி (Team India Squad) தேர்வு செய்யப்பட்டது.

Team India: இரண்டு ஷாக்கிங் மாற்றங்கள்

சூர்யகுமார் யாதவ் (Suryakumar Yadav) தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்ட 15 வீரர்கள் அடங்கிய இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இரண்டு அதிர்ச்சிகரமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. தேர்வுக்குழுவில் புதிதாக பிரக்யான் ஓஜா, ஆர்.பி. சிங் ஆகியோர் இணைந்த பின் முக்கிய மாற்றங்கள் நடந்திருப்பதாக முன்னாள் இந்திய வீரர் அஸ்வின் அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் தெரிவித்திருந்தார். துணை கேப்டனாக இருந்த சுப்மான் கில் ஸ்குவாடில் இருந்தே விடுவிக்கப்பட்டு (Shubman Gill Dropped), அக்சர் பட்டேல் துணை கேப்டனாகப்பட்டார். இதனால் சஞ்சு சாம்சன் ஓபனராக களமிறங்குவார் என்பது உறுதியானது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேக்-அப்பாக டாப் ஆர்டரில் விளையாடக்கூடிய இஷான் கிஷன் தேர்வு செய்யப்பட்டார். 

அதுமட்டுமின்றி, இந்திய அணியின் ஃபினிஷிங் பொறுப்பு ஒட்டுமொத்தமாக ஹர்திக் பாண்டியாவின் தோள்கள் மீது சுமையாக இருந்து வருகிறது. ஹர்திக் பாண்டியா சிறப்பாக விளையாடாதபோது, இந்திய அணி ஆட்டத்தை முடிக்கும் விஷயத்தில் திணறுகிறது. எனவே, ஹர்திக் பாண்டியாவின் சுமையை குறைப்பதற்காக ரிங்கு சிங் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதனால், விக்கெட் கீப்பராக, பின்வரிசை பேட்டராக இருந்த ஜித்தேஷ் சர்மா அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்த இரண்டு விஷயங்கள் அதிர்ச்சிகரமாக இருந்தாலும், வீரர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பலமான காம்பினேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பது பாராட்டத்தக்கது. ஜித்தேஷ் சர்மா ஸ்குவாடில் இருந்து நீக்கப்படும் அளவிற்கு எங்கும் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை.

Shubman Gill Dropped: கில் நீக்கம் - பிசிசிஐ சொன்ன காரணம்

மறுபுறம், சுப்மான் கில் ஐபிஎல் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்தாலும், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சமீப காலமாக சொதப்பி வந்தார். அதுவும் ஓபனராக சஞ்சு சாம்சன் இருந்தபோதும், சுப்மான் கில்லின் டெஸ்ட் பார்ம் மற்றும் முந்தைய டி20ஐ அனுபவங்களை வைத்து அவருக்கு ஓபனிங் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது, ஆனால் அவருக்கு ரன்களை கைக்கூடி வரவில்லை. 

டாப் ஆர்டரில் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் இருந்தால் காம்பினேஷன் சரியாக இருக்கும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக சுப்மான் கில்லை தேர்வு செய்யவில்லை என தேர்வுக்குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் தெரிவித்தனர். ஆனால், இந்த காரணம் மட்டுமின்றி சுப்மான் கில் நீக்கப்பட்டதற்கு மற்றொரு காரணமும் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன, அதனை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Shubman Gill Dropped: சுப்மான் கில்லுக்கே தெரியாது

சுப்மான் கில் நீக்கப்படுவது குறித்து தேர்வுக்குழு ஓரிரு நாள்களுக்கு முன்னரே முடிவெடுத்துவிட்டது என்றும் ஆனால், சுப்மான் கில்லுக்கு இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் The Indian Express செய்தி வெளியிட்டது. மேலும்,  இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்படும்வரை அவர் நீக்கப்பட்டது சுப்மான் கில்லுக்கு தெரியாது என்றும் தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சுப்மான் கில்லை நீக்க தேர்வுக்குழு முடிவெடுத்ததற்கு டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி விளையாடப்போகும் ஆடுகளங்களின் தன்மை முக்கிய காரணமாக அமைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

Shubman Gill Dropped: சுப்மான் கில் நீக்கப்பட உண்மை காரணம்

அதாவது, டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா ஒவ்வொரு போட்டியையும் வெவ்வேறு மைதானங்களில் விளையாட இருக்கிறது. இது ஒரு மாத காலத்திற்கு நீளும் தொடர் என்பதால் ஆடுகளம் போக போக மெதுவானதாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இந்திய அணிக்கு பேட்டிங் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் தேவை. அப்படி அடித்தால்தான் இந்திய அணியால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும்.

எனவே, பவர்பிளேவில் அபிஷேக் சர்மா உடன் இணைந்து அதிக ரன்களை குவிக்க சுப்மான் கில்லை விட சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷான் ஆகியோர் சரியாக இருப்பார்கள் என தேர்வுக்குழுவினர் முடிவெடுத்துள்ளனர். இவர்கள் மூன்று பேரும் அதிரடி பாணி ஆட்டத்தை பின்பற்றுபவர்கள். அஜித் அகர்கர், சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன காம்பினேஷன் பிரச்னையால் மட்டுமின்றி பவர்பிளேவில் அதிரடியாக விளையாட இயலாது என்பதாலும் சுப்மான் கில்லுக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | Team India: டி20 உலக கோப்பைக்கு முன்பு இந்தியா விளையாடும் போட்டிகள்!

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய அணியின் பலமான பிளேயிங் 11... யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக்கோப்பை : இந்திய அணியில் சர்பிரைஸ்! 2 பிளேயர்கள் கம்பேக்

