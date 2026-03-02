டி20 உலகக் கோப்பை 2026: செமி பைனல் அட்டவணை; இந்திய அணிக்கு எப்போது போட்டி?

ICC T20 World Cup 2026, Semi Final Schedule: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கியது. சுமார் 20 அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்றன. மொத்தம் 4 பிரிவுகளில் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றன. பிப். 20ஆம் தேதி வரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன.
குரூப் சுற்றோடு வெளியேறிய 12 அணிகள்
குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் தனது பிரிவில் உள்ள அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின. குரூப் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த அணிகளே சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன. நெதர்லாந்து, நமீபியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஓமன், அயர்லாந்து, நேபாள், ஸ்காட்லாந்து, இத்தாலி, ஆப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கனடா உள்ளிட்ட 12 அணிகள் குரூப் சுற்றோடு வெளியேறின.
சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்ற அணிகள்
குரூப் சுற்று போட்டிகளின் முடிவில் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள்; பி பிரிவில் ஜிம்பாப்வே, இலங்கை அணிகள்; சி பிரிவில் மேற்கு இந்திய தீவுகள், இங்கிலாந்து அணிகள்; டி பிரிவில் தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் என மொத்தம் 8 அணிகள், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றன.
குரூப் சுற்றில் 8 அணிகளும் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டனர். ஒரு பிரிவில் 4 அணிகள் இடம்பெற்றன. இதில் ஒரு அணி தனது பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின. இந்நிலையில், பிப். 21ஆம் தேதி முதல் இன்று (மார்ச் 1) வரை சூப்பர் 8 போட்டிகள் நடைபெற்றன. முதல் பிரிவில் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளும்; இரண்டாவது பிரிவில் பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றன.
அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்ற 4 அணிகள்
இந்நிலையில், சூப்பர் 8 சுற்றின் முடிவில் ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், பாகிஸ்தான், இலங்கை அணிகள் வெறியேறின. முதல் பிரிவின்படி தென்னாப்பிரிக்கா (A1), இந்தியா (A2) அணிகளும்; இரண்டாவது பிரிவின்படி இங்கிலாந்து (B1), நியூசிலாந்து (B2) அணிகளும் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றன.
ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் டாப் 5 இடத்தில் இடம்பெற்ற அணிகளில், 3வது இடத்தில் உள்ள ஆஸ்திரேலியா சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு கூட தகுதிபெறவில்லை. மற்ற நான்கு அணிகளும் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றிருக்கின்றன. மார்ச் 2 மற்றும் மார்ச் 3 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் போட்டி ஏதுமில்லை.
More detail https://t.co/0UKXfuke7c pic.twitter.com/IxJeZvr5M3
— ICC (@ICC) March 1, 2026
அரையிறுதி போட்டிகள் எப்போது?
முதல் அரையிறுதி: மார்ச் 4ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் தென்னப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
இரண்டாவது அரையிறுதி: மார்ச் 5ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறும் 2வது அரையிறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகள் மோதுகின்றன.
இறுதிப்போட்டி
அரையிறுதியில் வெற்றிபெறும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறும். மார்ச் 6 மற்றும் மார்ச் 7 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் போட்டி ஏதுமில்லை. மார்ச் 8ஆம் தேதி அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் 10வது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. அரையிறுதி போட்டிகள் மற்றும் இறுதிப்போட்டி அனைத்தும் இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும்.
