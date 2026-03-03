English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • செமி பைனலில் விளையாடும் 5 CSK வீரர்கள்... இதுவரை பெர்மாமன்ஸ் எப்படி?

செமி பைனலில் விளையாடும் 5 CSK வீரர்கள்... இதுவரை பெர்மாமன்ஸ் எப்படி?

Chennai Super Kings: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிப் போட்டிகளில் விளையாட இருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 3, 2026, 08:28 PM IST
  • தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து நாளை மோதல்
  • இந்தியா - இங்கிலாந்து நாளை மறுதினம் மோதல்
  • இறுதிப்போட்டி மார்ச் 8இல் நடைபெற இருக்கிறது.

Trending Photos

தங்கம் விலை இன்று - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon9
Gold price today
தங்கம் விலை இன்று - நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
IRCTC சூப்பர் ரயில் பயணம்.. ஷீர்டி, நாசிக், உஜ்ஜைன் தரிசனம்; முழு விவரம் இதோ
camera icon6
IRCTC
IRCTC சூப்பர் ரயில் பயணம்.. ஷீர்டி, நாசிக், உஜ்ஜைன் தரிசனம்; முழு விவரம் இதோ
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
camera icon6
Cinema
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?
camera icon6
MK Stalin
TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?
செமி பைனலில் விளையாடும் 5 CSK வீரர்கள்... இதுவரை பெர்மாமன்ஸ் எப்படி?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிளைமேக்ஸை நெருங்கிவிட்டது. பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கி பிப். 20ஆம் தேதிவரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. 12 அணிகள் வெளியேறிய நிலையில், பிப். 21ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றன. கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நாளை (மார்ச் 4) தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து அணிகள் முதல் அரையிறுதியிலும்; மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நாளை மறுதினம் (மார்ச் 5) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் 2வது அரையிறுதியிலும் மோதுகின்றன. 

அரையிறுதியில் வெல்லும் அணிகள் வரும் மார்ச் 8 அன்று அகமதாபாத் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப்போட்டியில் மோதுவார்கள். அந்த வகையில், அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ள நான்கு அணிகளில் விளையாட இருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் யார் யார் என்பதையும், அவர்கள் இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பையில் எப்படி விளையாடி உள்ளார்கள் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.

ஜேமி ஓவர்டன்

இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான இவர், இந்தியாவில் நடந்த குரூப் சுற்று போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றார். இங்கிலாந்தில் நடந்த சூப்பர் 8 சுற்றின் கடைசி போட்டியில், கூடுதல் ஸ்பின்னர் தேவைக்காக இவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. இவர் நம்பர் 9இல் பேட்டிங் செய்யக்கூடியவர் என்பதாலும், அடில் ரஷீத் - வில் ஜாக்ஸ் ஆகியோரை மட்டும் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு வைத்துக்கொண்டு, ஓவர்டனை அணியில் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. 

ஆர்ச்சர், சாம் கர்ரணை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு பந்துவீச இயலாது. ஜேமி ஓவர்டன் இந்த தொடரில்  4 இன்னிங்ஸில் 30 ரன்களை அடித்துள்ளார். பந்துவீச்சில் 5 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார். இவரை சிஎஸ்கே கடந்த சீசனில் 1.50 கோடி ரூபாய்க்கு மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது. 

டெவால்ட் பிரெவிஸ்

தென்னாப்பிரிக்கா இந்த தொடர் முழுவதும் தோல்வியே அடையாத அணியாக வலம் வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் இரண்டு சூப்பர் ஓவர்களை சந்தித்து வெற்றிபெற்றது. குரூப் சுற்றில் நியூசிலாந்து, சூப்பர் 8இல் இந்தியா, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியை வீழ்த்தியது.

 டிவால்ட் பிரெவிஸ்

தென்னாப்பிரிக்காவின் மிடில் ஆர்டர் பெரியளவில் கைக்கொடுத்தது, அதில் பிரெவிஸ் முக்கிய நபர். இவர் இத்தொடரில் 7 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 173 ரன்களை குவித்துள்ளார்.  கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி ரூ.2.20 கோடிக்கு காயமடைந்த குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்கு மாற்று வீரராக பிரெவிஸை ஒப்பந்தம் செய்தது. 

மேட் ஹென்றி

நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவரை சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்தில் ரூ.2 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. இவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 6 இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். அதுவும் புதிய பந்தில் அவர் சிறப்பாக பந்துவீசுகிறார். நிச்சயம் இவர் சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் எடுக்கும்.  

சிவம் தூபே

இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான இவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி வருகிறார். 2023ஆம் ஆண்டில் சிஎஸ்கே சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல தூபேவும் முக்கிய பங்காற்றியவர். சிஎஸ்கே அணியில் பேட்டிங்கிற்கு மட்டுமே பெயர் தூபே, தற்போது இந்திய அணியில் வேகப்பந்துவீச்சாளராகவும் சிறப்பாக செயலாற்றுகிறார். இவர் தற்போதைய டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 6 இன்னிங்ஸில் 166 ரன்களை அடித்துள்ளார். 4 இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.

சிவம் தூபே

சஞ்சு சாம்சன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த இவரை ரூ.18 கோடி கொடுத்த சிஎஸ்கே அணி இந்த முறை டிரேட் செய்துள்ளது. ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கர்ரண் இருவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் சிஎஸ்கே இவருக்காக கொடுத்திருக்கிறது. இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இருந்த இவர், நியூசிலாந்து தொடரில் தொடர்ந்து சொதப்பியதால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பிளேயிங் லெவனில் முதன்மையான வாய்ப்பை பெறவில்லை. 

அபிஷேக் சர்மா உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதால் நமீபியாவுக்கு எதிரான குரூப் சுற்று போட்டியில் விளையாடி 22 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராகவும் 24 ரன்களையே அடித்தார். சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் சாம்சன் 97* ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். அவரின் அதிரடி ஆட்டத்தால் மட்டுமே இந்திய அணி தற்போது அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இவர் 3 போட்டிகளில் 143 ரன்களை குவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க | முதல் போட்டியில் CSK vs RCB மோதலா? IPL அட்டவணை குறித்து பிசிசிஐ அப்டேட்

மேலும் படிக்க | IPL தொடரில் மிரட்டப்போகும் 4 வீரர்கள்... ரஞ்சி டிராபியில் அதிரடி... காத்திருக்கும் சரவெடி

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CSKICC T20 World Cup 2026Shivam DubeSanju SamsonDewald Brevis

Trending News