செமி பைனலில் விளையாடும் 5 CSK வீரர்கள்... இதுவரை பெர்மாமன்ஸ் எப்படி?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிளைமேக்ஸை நெருங்கிவிட்டது. பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கி பிப். 20ஆம் தேதிவரை குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. 12 அணிகள் வெளியேறிய நிலையில், பிப். 21ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன.
இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றன. கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நாளை (மார்ச் 4) தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து அணிகள் முதல் அரையிறுதியிலும்; மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நாளை மறுதினம் (மார்ச் 5) இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் 2வது அரையிறுதியிலும் மோதுகின்றன.
அரையிறுதியில் வெல்லும் அணிகள் வரும் மார்ச் 8 அன்று அகமதாபாத் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப்போட்டியில் மோதுவார்கள். அந்த வகையில், அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ள நான்கு அணிகளில் விளையாட இருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் யார் யார் என்பதையும், அவர்கள் இதுவரை டி20 உலகக் கோப்பையில் எப்படி விளையாடி உள்ளார்கள் என்பதையும் இங்கு காணலாம்.
ஜேமி ஓவர்டன்
இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான இவர், இந்தியாவில் நடந்த குரூப் சுற்று போட்டிகளில் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றார். இங்கிலாந்தில் நடந்த சூப்பர் 8 சுற்றின் கடைசி போட்டியில், கூடுதல் ஸ்பின்னர் தேவைக்காக இவருக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. இவர் நம்பர் 9இல் பேட்டிங் செய்யக்கூடியவர் என்பதாலும், அடில் ரஷீத் - வில் ஜாக்ஸ் ஆகியோரை மட்டும் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு வைத்துக்கொண்டு, ஓவர்டனை அணியில் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஆர்ச்சர், சாம் கர்ரணை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு பந்துவீச இயலாது. ஜேமி ஓவர்டன் இந்த தொடரில் 4 இன்னிங்ஸில் 30 ரன்களை அடித்துள்ளார். பந்துவீச்சில் 5 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார். இவரை சிஎஸ்கே கடந்த சீசனில் 1.50 கோடி ரூபாய்க்கு மெகா ஏலத்தில் எடுத்தது.
டெவால்ட் பிரெவிஸ்
தென்னாப்பிரிக்கா இந்த தொடர் முழுவதும் தோல்வியே அடையாத அணியாக வலம் வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் இரண்டு சூப்பர் ஓவர்களை சந்தித்து வெற்றிபெற்றது. குரூப் சுற்றில் நியூசிலாந்து, சூப்பர் 8இல் இந்தியா, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியை வீழ்த்தியது.
தென்னாப்பிரிக்காவின் மிடில் ஆர்டர் பெரியளவில் கைக்கொடுத்தது, அதில் பிரெவிஸ் முக்கிய நபர். இவர் இத்தொடரில் 7 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 173 ரன்களை குவித்துள்ளார். கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி ரூ.2.20 கோடிக்கு காயமடைந்த குர்ஜப்னீத் சிங்கிற்கு மாற்று வீரராக பிரெவிஸை ஒப்பந்தம் செய்தது.
மேட் ஹென்றி
நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவரை சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்தில் ரூ.2 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. இவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் 6 இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட்டை கைப்பற்றி உள்ளார். அதுவும் புதிய பந்தில் அவர் சிறப்பாக பந்துவீசுகிறார். நிச்சயம் இவர் சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் எடுக்கும்.
சிவம் தூபே
இந்திய அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான இவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி வருகிறார். 2023ஆம் ஆண்டில் சிஎஸ்கே சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்ல தூபேவும் முக்கிய பங்காற்றியவர். சிஎஸ்கே அணியில் பேட்டிங்கிற்கு மட்டுமே பெயர் தூபே, தற்போது இந்திய அணியில் வேகப்பந்துவீச்சாளராகவும் சிறப்பாக செயலாற்றுகிறார். இவர் தற்போதைய டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் 6 இன்னிங்ஸில் 166 ரன்களை அடித்துள்ளார். 4 இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த இவரை ரூ.18 கோடி கொடுத்த சிஎஸ்கே அணி இந்த முறை டிரேட் செய்துள்ளது. ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கர்ரண் இருவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும் சிஎஸ்கே இவருக்காக கொடுத்திருக்கிறது. இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இருந்த இவர், நியூசிலாந்து தொடரில் தொடர்ந்து சொதப்பியதால் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பிளேயிங் லெவனில் முதன்மையான வாய்ப்பை பெறவில்லை.
அபிஷேக் சர்மா உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டதால் நமீபியாவுக்கு எதிரான குரூப் சுற்று போட்டியில் விளையாடி 22 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராகவும் 24 ரன்களையே அடித்தார். சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டியில் சாம்சன் 97* ரன்களை குவித்து மிரட்டினார். அவரின் அதிரடி ஆட்டத்தால் மட்டுமே இந்திய அணி தற்போது அரையிறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இவர் 3 போட்டிகளில் 143 ரன்களை குவித்துள்ளார்.
