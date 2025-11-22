English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup 2026: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி எப்போது? - அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

T20 World Cup 2026: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி எப்போது? - அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி நடைபெறும் தேதி குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 22, 2025, 07:33 AM IST
  • வரும் பிப்ரவரியில் டி20 உலகக் கோப்பை தொடங்குகிறது.
  • மார்ச் மாதம் வரை டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெறும்.
  • மொத்தம் 20 அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்கின்றன.

T20 World Cup 2026: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி எப்போது? - அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

ICC T20 World Cup 2026: கடைசியாக ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் 2024ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகளில் நடைபெற்றது. அடுத்து 2026ஆம் ஆண்டில் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற இருக்கிறது. ஆனால், இதுவரை பிசிசிஐ மற்றும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான அட்டவணை மற்றும் பிரிவுகள் வெளியிடவில்லை.

ICC T20 World Cup 2026: நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இறுதிப்போட்டி

பாகிஸ்தான் அணி விளையாடும் போட்டிகள் அனைத்தும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கிறது. தொடரில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 2026 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியும், இறுதிப்போட்டியும் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ICC T20 World Cup 2026: இந்தியாவில் 5 மைதானங்களில் மட்டுமே... 

மேலும், இந்தியாவில் மொத்தம் 5 மைதானங்களிலேயே டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை நடைபெறும் என்று தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம், கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம், மும்பை வான்கடே மைதானம், சென்னை எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானம் என ஐந்து நகரங்களில் தொடர் நடைபெற உள்ளது. 

அரையிறுதிப் போட்டிகளில் ஒன்று மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. மற்றொரு போட்டி இலங்கை கொழும்புவில் நடைபெறுகிறது. பாகிஸ்தான் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றால் அந்த போட்டி இலங்கையிலேயே நடைபெறும். பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் போட்டிகள் நடைபெறாது.

ICC T20 World Cup 2026: டி20 உலகக் கோப்பை அட்டவணை எப்போது?

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் அட்டவணை வரும் நவ. 25ஆம் தேதி (செவ்வாய்கிழமை) அன்று வெளியாகும் என தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ளனர். மொத்தம் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். குரூப் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் குரூப் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். குரூப் 8 சுற்றில் இரு பிரிவுகளாக 8 அணிகளும் பிரிக்கப்படும். இதில் ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். இதன் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

ICC T20 World Cup 2026: எந்தெந்த அணிகள் தகுதிபெற்றுள்ளன?

இந்தியா, இலங்கை அணிகள் தொடரை நடத்துவதால் அவர்கள் நேரடியாக தகுதிபெற்றுவிட்டார்கள். கடந்த உலகக் கோப்பையில் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குச் சென்ற ஆப்கானிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, வங்கதேசம், இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, மேற்கு இந்திய தீவுகள், அமெரிக்கா அணிகளும் நேரடியாக தகுதிபெற்றுள்ளன. பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து, அயர்லாந்து அணிகள் ஐசிசி தரவரிசையின் அடிப்படையில் தகுதிபெற்றுள்ளன.

ICC T20 World Cup 2026: இந்தியா இருக்கும் குரூப்பில் எந்தெந்த அணிகள்?

அமெரிக்க தகுதிச்சுற்றில் வென்று கனடா அணியும்; ஐரோப்பிய தகுதிச்சுற்றில் வென்று நெதர்லாந்து, இத்தாலி அணிகளும்; ஆப்பிரிக்கா தகுதிச்சுற்றில் வென்று நம்பீபியா, ஜிம்பாப்வே அணிகளும்; ஆசிய நாடுகள் தகுதிச்சுற்றில் நேபாளம், ஓமன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கின்றன. இந்தியா இடம்பெற உள்ள பிரிவில் பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து, நமீபியா, அமெரிக்கா அணிகள் இடம்பெறும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் எப்போது...? வந்தது முக்கிய செய்தி - குஷியில் இந்திய ரசிகர்கள்!

மேலும் படிக்க | இந்திய அணியில் மீண்டும் தோனி? உலகக் கோப்பைக்கு பிளான் - அப்போ கம்பீருக்கு ஆப்பா?

மேலும் படிக்க | மும்பை அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்... வெளியான புதிய தகவல்

