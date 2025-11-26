English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 Worldcup: வெளியானது டி20 உலக கோப்பை அட்டவணை! ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்!

T20 Worldcup: வெளியானது டி20 உலக கோப்பை அட்டவணை! ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்!

Icc T20 Worldcup 2026 Schedule: அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கவுள்ள டி20 உலக கோப்பைத் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் கூட்டாக நடைபெறவுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:45 AM IST
  • டி20 உலக கோப்பை 2026!
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் தேதி அறிவிப்பு!
  • கொழும்புவில் அனல் பறக்கும் யுத்தம்!

T20 Worldcup: வெளியானது டி20 உலக கோப்பை அட்டவணை! ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்!

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு முடிவுக்கு வந்தது. 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி20 உலக கோப்பைக்கான அட்டவணையை ஐசிசி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இதில் உலகமே உற்றுநோக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி, பிப்ரவரி 15-ம் தேதி இலங்கையில் உள்ள கொழும்பு நகரில் நடைபெறவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கவுள்ள டி20 உலக கோப்பைத் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் கூட்டாக நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடருக்கான முழு அட்டவணை தற்போது வெளியாகியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி, குரூப் சுற்றில் அமெரிக்கா, நமீபியா, நெதர்லாந்து மற்றும் பரம எதிரியான பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகளுடன் ஒரே பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?

இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் எப்போது?

இந்த தொடரின் மிக முக்கியமான போட்டியாக கருதப்படும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான ஆட்டம், பிப்ரவரி 15, 2026 அன்று இலங்கையின் தலைநகர் கொழும்புவில் நடைபெறவுள்ளது. அரசியல் காரணங்களால் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவில் விளையாடுவது குறித்த சிக்கல்கள் நீடிப்பதால், இந்த போட்டி இலங்கையில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இந்த போட்டி நடைபெறுவதால், உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களி இதை கண்டு களிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணியின் மற்ற போட்டிகள்

சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி தனது முதல் போட்டியை பிப்ரவரி 7-ம் தேதி மும்பையில் விளையாடுகிறது. இதில் அமெரிக்க அணியை எதிர்த்து இந்தியா களமிறங்குகிறது. இதுவே தொடரின் தொடக்க ஆட்டமாகவும் அமையும். அதனைத் தொடர்ந்து, பிப்ரவரி 12 டெல்லியில் நடைபெறும் போட்டியில் நமீபியா அணியை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது. பிப்ரவரி 15 கொழும்புவில் பாகிஸ்தானுடன் மோதுகிறது, அதனை தொடர்ந்து பிப்ரவரி 18 அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நெதர்லாந்து அணியுடன் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் மோதுகிறது.

இறுதிப்போட்டியில் ஒரு ட்விஸ்ட்!

டி20 உலக கோப்பையின் இறுதிப்போட்டி மார்ச் 8, 2026 அன்று அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஆனால், இதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிபந்தனையும் உள்ளது. ஒருவேளை பாகிஸ்தான் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும் பட்சத்தில், அந்த போட்டி அகமதாபாத்திலிருந்து இலங்கைக்கு மாற்றப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சொந்த மண்ணில் உலகக் கோப்பையை தக்கவைக்க இந்திய அணி கடுமையாக போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், கொழும்புவில் நடக்கவிருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் மோதல் இப்போதே ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நின்றுபோன ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம்.. தந்தைக்கு நேர்ந்த சோகம்! அதிர்ச்சி

Icc T20 Worldcup 2026India vs PakistanSrilankaT20 Worldcup 2026BCCI

