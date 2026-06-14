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பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா... மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றி

INDW vs PAKW T20I WC : மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று, அதன் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

Written BySudharsan G
Published: Jun 14, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:57 PM IST
பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா... மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றி
Image Credit: Image Credits : INDW vs PAKW ICC Women&#039;s T20 World Cup 2026 | Image Source : X/@BCCIWomen

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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