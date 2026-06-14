/பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா... மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றி

INDW vs PAKW T20I WC : ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இங்கிலாந்து நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. ஜூன் 12ஆம் தேதி தொடங்கிய இத்தொடர், ஜூலை 5ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. இது 10வது ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை ஆகும்.
இதுவரை ஆஸ்திரேலியா 6 முறையும்; இங்கிலாந்து, மேற்கு இந்திய தீவுகள், நியூசிலாந்து அணிகள் தலா 1 முறை கோப்பையை வென்றுள்ளன. இதுவரை இந்திய அணி ஒருமுறை மட்டுமே இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் இறுதிப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியிடம் இந்திய அணி தோல்வியடைந்தது.
அந்த வகையில், கடந்தாண்டு சொந்த மண்ணில் ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பையை (50 ஓவர்) முதல்முறையாக வென்ற இந்திய அணி, அடுத்து ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையை குறிவைத்துள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ளன. இவரை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஏ பிரிவு: ஆஸ்திரேலியா, வங்கதேசம், இந்தியா, நெதர்லாந்து, பாகிஸ்தான், தென்னாப்பிரிக்கா
பி பிரிவு: இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, நியூசிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, இலங்கை, மேற்கு இந்திய தீவுகள்
குரூப் சுற்றைப் பொருத்தவரை ஒவ்வொரு அணியும் தங்களின் குரூப்பில் உள்ள மற்ற 4 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். குரூப் சுற்று முடிவில் இரண்டு பிரிவிலும் முதல் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும்.
இந்நிலையில், பர்மிங்காம் எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதின. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. பவர்பிளேவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 38 ரன்களை அடித்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 170 ரன்களை குவித்தது.
இந்திய அணி பேட்டிங்கில் அதிகபட்சமாக ஸ்மிருதி மந்தனா 68, கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் 36, ரிச்சா கோஷ் 34 ரன்களை குவித்தனர். பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சில் சதியா இக்பால் மற்றும் கேப்டன் பாத்திமா சனா தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். 171 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி பாகிஸ்தான் களமிறங்கியது.
பாகிஸ்தான் அணி பவர்பிளேவில், இந்திய அணியை ஒப்பிடும்போது சிறப்பாகவே தொடங்கியது. பவர்பிளே முடிவில் 1 விக்கெட்டை இழந்து 52 ரன்களை குவித்தது. ஆனால், பவர்பிளேவுக்கு பிறகு ஆட்டம் அப்படியே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. அடுத்தடுத்து சீட்டுக்கட்டுப் போல் பாகிஸ்தான் சரிந்தது.
இதன் காரணமாக 17 ஓவர்களில் 106 ரன்களுக்கு பாகிஸ்தான் அணி ஆல்-அவுட்டானது. இதன்மூலம், 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்றது. நடப்பு தொடரில் இந்திய அணியின் முதல் வெற்றி இதுவாகும்.
பாகிஸ்தான் 6.3 ஓவரில் 53 ரன்களுக்கு 2வது விக்கெட்டை இழந்தது. அப்பிடியிருக்க, அடுத்த 63 பந்துகளில் வெறும் 53 ரன்களை அடித்து 8 விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது பாகிஸ்தான். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி குரூப் பி புள்ளிப்பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பின் ரன்ரேட் அடிப்படையில் 2வது இடத்தில் உள்ளது.
Best Bowling Figures for India in WT2— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
rd Best Bowling Figures in Women's #T20Worl
A record-breaking outing for Deepti Sharma
Scorecard https://t.co/1tfRc3jcrX#TeamIndia | #WomenInBlue | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/4KQ4FbtlPK
இந்திய அணி பந்துவீச்சில் 5 விக்கெட்டை வீழ்த்தி, பேட்டிங்கில் 12 ரன்களையும் சேர்த்த தீப்தி சர்மா பிளே ஆப் தி மேட்ச் விருதை வென்றார். அடுத்து வரும் ஜூன் 17ஆம் தேதி ஹெடிங்லீ மைதானத்தில் இந்தியா - நெதர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. அன்றும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும்.